【動画公開】男性育休100％取得をサービス業でも継続。妻に「一生感謝」された福利厚生とは。パパ社員が産後ケアホテル（マームガーデン）を無料利用して気づいたこと

株式会社NSグループ

株式会社NSグループ（本社：東京都新宿区）は、自社が運営する日本最大級の産後ケアホテル「マームガーデンリゾート葉山」を福利厚生として利用した社員のリアルな声を収めたドキュメンタリー動画をYouTubeにて公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ezt4YQrMwSY ]■ 動画制作の背景

福利厚生は「使われてこそ」文化になる 現在、日本では産後うつや孤立育児が社会課題となっています。当社ではその解決策の一つである「産後ケア」を、自社社員とその家族にも等身大で体験してもらうため、3泊4日の無料宿泊制度を導入。利用後アンケートでは、満足度100％を更新し続けており、また働き続けたいといった声や、ご家族からNSグループで働いていることを感謝されたという声も多数集まっています。

「福利厚生はあっても使いにくい」という世間のイメージを払拭し、パパ・ママ社員が心身ともにリフレッシュして笑顔で復帰できる文化を広く伝えるべく、本動画の公開に至りました。

自社で運営するマームガーデンリゾート葉山は日本最大の産後ケアホテル■ 動画の見どころ

【パパの視点】 男性育休を取得したバリアン事業部・小野支配人のインタビュー。夫婦で育児リズムを整えた育休取得の舞台裏と、妻が元気になっていく姿を隣で見た幸せな3泊4日。

【ママの視点】 「初めて赤ちゃんをあずける」ことと「夜通して眠れる」ことで取り戻した余裕。離れた時間があったからこそ再確認できた、我が子への愛おしさ。

【100%の衝撃】 運営責任者の睦美社長（株式会社マムズ代表）が語る、社員アンケートから見えたリアルなママパパの声。「眠れない日々と育児への不安」や、切実な感謝の声を紹介。

1回目の男性育休。育児の大変さを身をもって体感した小野さん2回目の男性育休。マームガーデンで過ごした幸せな時間実際に福利厚生を利用した社員たちのアンケート結果を公開■ 動画概要

タイトル： 【実録】妻に「一生感謝」された福利厚生。パパ社員が産後ケアホテル（マームガーデン）を利用して気づいたこと

URL：https://youtu.be/Ezt4YQrMwSY

構成： 1. マームガーデン福利厚生の紹介 / 2. 利用社員インタビュー / 3. アンケート結果と社長メッセージ

■ NSグループについて

「”日常のハレの日”をつくる」を掲げ、カラオケ・ホテル・産後ケアなど多角的なサービスを展開。「サービス業の世直しをする」をモットーに、社員がライフイベントを楽しみながらキャリアを築ける環境づくりに注力しています。