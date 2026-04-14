【ムーミン】数量限定！母の日のプレゼントに「ありがとう」の想いをアートに込めて。ムーミンママたちが過ごす穏やかなひとときを、繊細な刺繍で描き出した、母の日に贈りたい新作の刺繍バッグが誕生

株式会社ティ・ツウ・オー【ムーミン】数量限定！母の日に贈りたい新作の刺繍バッグが誕生

長く愛用いただける製品作りにこだわり、バッグの企画・製造・販売をしている株式会社ティ・ツウ・オーから、大人気の刺繡バッグのシリーズに母の日に贈りたい新しい柄が登場しました。

新たに登場した刺繍の柄は、ムーミンママ、ミムラ夫人、フィリフヨンカたちが、ただそこにいるだけで満たされる穏やかなひとときを、まるで一枚の絵画のような繊細な刺繍で表現しました。

「ありがとう」の言葉とともに、日常の中にふっと心ほどける瞬間を届ける。単なるバッグを超えた、想いをつなぐ特別なギフトとして、母の日の記念日にふさわしい逸品です。

さらに、可愛さだけでなく使い勝手もバッチリ！雨の日も安心な軽撥水加工肩が疲れにくい軽量＆ソフトハンドルやニョロニョロの隠れボタンなど、細部までこだわりが詰まったお買い物から旅行まで、毎日を楽しく支えてくれるバッグなっています。

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/moomin-rmpk-mother

パッと目を引く、存在感たっぷりのリッチな刺繍デザイン

【ムーミン】数量限定！母の日に贈りたい新作の刺繍バッグが誕生

バッグを肩に掛けた瞬間にパッと目を引く刺繍が、お出かけの気分を一段と高めてくれます。機能性とデザイン性を妥協したくない、毎日を軽やかに彩る特別な一品です。

【ムーミン】数量限定！母の日に贈りたい新作の刺繍バッグが誕生

ムーミンママ＆ミムラ夫人＆フィリフヨンカ

三人が思い思いの時間を過ごしながら、ゆるやかに集うひととき。おしゃべりをするでもなく、ただ一緒にいるだけで満たされるそんな穏やかな時間が流れ、それぞれの「好き」を大切にするワンシーンです。

【ムーミン】数量限定！母の日に贈りたい新作の刺繍バッグが誕生

ニョロニョロが刻印されたボタン

ニョロニョロが刻まれたかわいいボタンがトップに付いているので荷物の飛び出しを防止します。

可愛さとタフさを両立した、柔らかなハンドルロープ

【ムーミン】数量限定！母の日に贈りたい新作の刺繍バッグが誕生

柔らかいポリエステル素材の可愛い持ち手は丈夫で持ちやすいデザイン設計。

少しの雨でも安心の軽撥水加工されたナイロン素材

【ムーミン】数量限定！母の日に贈りたい新作の刺繍バッグが誕生

急な天候の変化にも安心して使える、軽撥水ナイロン素材を使用しており、小雨程度ならしっかりと水をはじき、大切な荷物を守ります。

【母の日ギフト】驚きの軽さ130g！肩掛けしやすく買い物にも便利な大容量トート

【ムーミン】数量限定！母の日に贈りたい新作の刺繍バッグが誕生

ゆとりある長さのハンドルは、アウターでも肩掛けしやすく、重い荷物もスマートに運べる設計。肩に掛けた瞬間にパッと目を引く繊細な刺繍が、お出かけの気分を一段と高めてくれます。

わずか約130gという驚異の軽さを実現しながら、約15Lの頼もしい収納力を誇るこのトートバッグ。使わない時はコンパクトに折りたたんで、メインバッグに忍ばせておくことも可能です。開口部にはニョロニョロの刻印が施されたスナップボタンを配置しました。実用性の中に宿るさりげない遊び心が、お母さんの毎日を軽やかに、そして楽しく彩ります。

●リッチな刺繍のトートバッグ RMPK-01 商品詳細

・サイズ：約W51/40×H30.5×D18cm

・重 量：約130g

・容 量：約15L

・ポケット：ファスナーポケット×1（内側）

・素 材：ナイロン

・ブランド：MOOMIN ムーミン

・6,490円（税込）

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/moomin-rmpk-mother/rmpk-01

【母の日ギフト】機能もデザインも妥協しない。新生活を彩る「軽量120g」の2WAY刺繍バッグ

【ムーミン】数量限定！母の日に贈りたい新作の刺繍バッグが誕生

刺繍の美しさを引き立てるのは、バッグのカラーに合わせたお洒落なロープショルダー。アウターの上からでもゆったり斜め掛けができる贅沢な長さを確保しました。ショルダーを外せば上品な手持ちスタイルに。その日の装いに合わせて、自由自在に印象を変えることが可能です。

身の回りの必需品をスマートに持ち運ぶたび、繊細な刺繍が手元で優雅に輝きます。わずか約120gという驚きの軽さながら、約4Lの容量を備えた頼れる2way仕様。開口部にはニョロニョロの刻印ボタンをあしらい、実用性の中にさりげない遊び心を忍ばせました。機能もデザインも妥協したくないお母さんの毎日を、軽やかに、そして華やかに彩ります。

●リッチな刺繍の2WAYバッグ RMPK-02 商品詳細



■サイズ：約W35/24×H22×D12cm

■重 量：約120g

■容 量：約4L

＜NEWカラー＞

・ライスベージュ

＜価格＞

6,050円（税込）

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/moomin-rmpk-mother/rmpk-02

【ムーミン】数量限定！母の日に贈りたい新作の刺繍バッグが誕生

今回ご紹介した新柄に加え、本シリーズでは個性豊かな仲間たちが彩る多彩なバリエーションを展開しています。どのカラーも、大人の日常に馴染む洗練された仕上がり。豊富なラインナップの中から、お気に入りの一色を見つけてみませんか？

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin

●会社概要

・商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

・代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

・所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

・設立 ： 1987年5月

・事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

・資本金 ： 10,000,000円

・URL ： https://www.ttwoo.jp(https://www.ttwoo.jp/)