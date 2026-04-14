Spectee、フィリピン・マニラ首都圏開発庁と覚書を締結

株式会社Spectee

レジリエンス・テック・スタートアップの株式会社Spectee（本社：東京都千代田区、代表取締役：村上建治郎、以下「Spectee」）は、フィリピン・マニラ首都圏の都市行政・防災・交通管理を統括する政府機関であるMetropolitan Manila Development Authority（本部：パシッグ市、長官：ATTY. ROMANDO S. ARTES, CPA、以下「MMDA」）との間で、AIリアルタイム防災・危機管理サービス『Spectee Pro』の活用に関する覚書（MOU）を締結したことをお知らせします。本MOUは、独立行政法人国際協力機構（JICA）の「中小企業・SDGsビジネス支援事業」の一環として実現したものです。

フィリピン・マニラ首都圏は、約1,400万人（首都圏域全体では約2,400万人）が暮らすアジア有数のメガシティであると同時に、台風・洪水・地震をはじめとする自然災害のリスクが高い地域です。MMDAは、マニラ首都圏全域における防災・交通管理・緊急対応を包括的に担う政府機関として、より迅速かつ効果的な危機対応体制の構築を推進しています。Spectee Proが持つリアルタイムの状況把握・可視化機能は、MMDAが担う業務の高度化に資するものとして、両者の連携に向けた覚書締結に至りました。

本MOUに基づき、MMDAにはSpectee Proへのアクセスが提供され、マニラ首都圏内で発生する災害・インシデント・交通状況のリアルタイムモニタリングに活用します。またSpecteeとMMDAは、将来的な連携深化として、MMDAが保有するCCTVカメラ映像をはじめとする情報リソースをSpectee Proと接続・統合し、より精緻な状況把握と迅速な意思決定を可能にする体制の構築に向けた検討を進めていく方針です。

■株式会社Spectee 取締役COO 海外事業責任者 根来 諭のコメント

このたびのMOU締結を大変光栄に思います。MMDAは、マニラ首都圏の防災・交通管理において中心的な役割を担う機関であり、そのパートナーとしてSpectee Proを提供できることを誇りに思います。Spectee Proが持つリアルタイムの可視化の力を最大限に活かし、メトロマニラに暮らす人々の安全・安心の実現に全力で取り組んでまいります。

■MMDAについて

MMDAは、共和国法第7924号（Republic Act No. 7924）に基づき設立されたフィリピン国家政府機関であり、マニラ首都圏全域における都市計画・防災・交通管理・公共安全に関する計画・調整・監督機能を担っています。自然災害時における救出・救援活動の準備・調整や、関係機関との連携による復旧・支援活動の実施も主要な使命のひとつです。

■ 株式会社Spectee（スペクティ）について

Specteeは、レジリエンス領域においてAIを活用したSaaSを提供するスタートアップです。「危機を可視化する」をミッションに、SNS情報や気象データ、人工衛星、自動車プローブデータなど多様なデータを活用し、世界中で発生する災害や危機をリアルタイムに収集・解析しています。

防災・BCP対応、サプライチェーン・リスク管理を目的に導入が進み、2024年7月には契約数1,000を突破。国内外の多くの企業や官公庁・自治体から支持されています。

＜会社概要＞

本社：〒102-0076 東京都千代田区五番町 12-3 五番町YSビル

代表者：代表取締役 CEO 村上 建治郎

公式サイト：https://spectee.co.jp