複数拠点展開のリハビリ特化型デイサービス「ヒラックス」、AI姿勢分析「シセイカルテ」を導入

株式会社Sapeet

株式会社Sapeet（本社：東京都港区、代表取締役社長：築山 英治、以下Sapeet）が開発・運営するAI姿勢分析システム「カルティ シセイカルテ」（以下、シセイカルテ）は、株式会社SPS（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：石田 雄嗣）が展開する、リハビリ特化型デイサービス「ヒラックス」の11店舗に導入されました。

導入の背景

ヒラックスは、柔道整復師によるボディケアを強みとするリハビリ特化型デイサービスです。東京や神奈川を中心にフランチャイズ展開をし、サービスの標準化と事業拡大を進めています。

一般的にデイサービスにおいては、一度契約すると他施設へ移動するケースが少ないため、継続率よりも新規利用者の契約率の向上が重要視されています。そのため、新規契約の入口となる「見学」において、施設の価値をいかに分かりやすく伝えられるかが、契約率を左右します。

こうした課題に対し、その場で姿勢を客観的なデータとして可視化し、身体の状態やリハビリの必要性を分かりやすく説明できる点が、他施設との差別化につながると評価いただき、シセイカルテの導入に至りました。

活用方法

ヒラックスでは主に、見学時の柔道整復師によるボディケアの前後で姿勢分析を実施しています。分析結果は独自に作成している「健康ガイドブック」と組み合わせて提供することで、利用者様だけでなくご家族やケアマネージャーにも共有され、施設の取り組みへの理解促進と信頼構築につながる動線を設計しています。契約後は、定期的な姿勢分析を通じて、日常生活における改善ポイントの提案にも活用しています。

シセイカルテの導入による主な効果

シセイカルテの導入後、ヒラックスでは見学体験の質向上や関係者との信頼構築、そして新規獲得の増加といった効果を得られています。

- 見学体験の質向上

見学時に姿勢分析を体験いただき、身体の状態やリハビリの必要性を客観的データに基づいてスタッフが説明できるようになりました。その結果、見学者様やそのご家族が、施設の価値を納得感を持って理解できるようになりました。

- ケアマネージャーとの信頼構築

「他施設とは異なる取り組み」として評価いただき、新規のお客様の紹介につながるケースが増加しました。

- 新規見学者数の安定化

シセイカルテの情報をパンフレットに掲載したところ、見学数はひと月あたり1～4件だったのが5～10件で安定するようになりました。定員が埋まっている状況であっても、「それでも見学したい」といっていただくことも増え、シセイカルテをきっかけに他施設との差別化ができるようになりました。

株式会社SPS 統括マネージャー 堀川広貴様からのコメント

シセイカルテは、現場の取り組みを“伝わる形”に変えることで、利用者様・ご家族様・ケアマネージャー様との関係性を強化できるツールだと感じています。

特に、見学時の体験価値を高めることで、施設の強みを明確に打ち出せるようになった点は大きな変化でした。

今後は、こうした取り組みを全体へ展開し、再現性のある形で価値提供を強化していきたいと考えています。

今後もSapeetは､現場とお客様の双方にとってより良い接客体験を提供できるよう、自社のAI技術や知見を活かしたサービスの進化とサポートを強化し、様々な企業のさらなる事業拡大に伴走してまいります。

提供システム概要

■カルティ シセイカルテ

タブレットで数枚の全身写真を撮影するだけで、AIが姿勢を分析し、スコアやグラフでわかりやすく可視化するシステムです。本プロダクトは、ベテランスタッフの知見や接客ノウハウをAIで再現可能な形に落とし込み、現場での価値提供を底上げする取り組みの起点として開発されました。

姿勢の可視化から、提案やお客様の行動変容までを一貫して支援することで、継続率向上などの事業成果の創出に貢献しています。

AI姿勢分析「カルティ シセイカルテ」ホームページ：https://kartie-cloud.jp/shisei-karte/(https://tinyurl.com/46h7fnx9)

株式会社 SPSについて

デイサービスや訪問マッサージ事業を自社で運営しながら、介護事業に特化した開業支援・フランチャイズ展開および運営サポートを提供しています。現場で培った実践的なノウハウをもとに、安定した事業運営と収益化を支援しています。

会社名：株式会社SPS

所在地：神奈川県鎌倉市大町二丁目3番6号

代表者：代表取締役 石田 雄嗣

URL：https://spskaigo.com/

株式会社Sapeetについて

Sapeetは、AIで企業独自のベテラン知見を解析し、競争優位性につながるコア業務の価値を増幅・拡張するExpert AI事業を運営する東京大学発ベンチャーです。コミュニケーションAIや身体分析AIを使いやすいシステムとして提供し、企業のAI×人間の協業体制構築を支援します。

会社名：株式会社Sapeet

所在地：東京都港区芝五丁目13番18号 いちご三田ビル8階

代表者：代表取締役社長 築山 英治

上場市場：東京証券取引所 グロース（証券コード：269A）

URL：https://sapeet.com/(https://tinyurl.com/45cdhsrm)

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