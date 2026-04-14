ピアジェ、Watches and Wonders Geneva 2026にて「ピアジェ ポロ」、「シックスティ」コレクションより新作を発表

受け継がれるゴドロン装飾

リシュモンジャパン 合同会社左：G0A51035「ピアジェ ポロ デイト」 2,618,000円（税込） 右：G0A51031「ピアジェ ポロ デイト」 2,120,800円（税込）

ピアジェの大胆なスタイルを完璧に定義する、華やかさと優雅さが融合した「エクストラレガンザ」の芸術性が最も微細なディテールに現れるとすれば、ゴドロンこそがその典型です。この装飾は単なる縞模様ではなく、ピアジェのウォッチを独特の洗練された雰囲気で彩ります。煽情的な素材と、何よりも繊細なレリーフの遊びが、それぞれのPiaget Poloのフォルムを強調し、美しさを引き立てます。1979年から2026年まで、ゴドロン装飾はPiaget Polo 79で主役を務めましたが、それをきっかけに再設計された定番のPiaget Polo Dateにも登場しています。

ストーンの核心

G0A51151「ピアジェ ポロ 79」 17,336,000円（税込）

1970年代、スポーツシックなスチール製ウォッチが次々と登場した一方で、ピアジェは1979年に発表した、独創的スタイルとモデル名（メゾンにとって初）で注目を浴びたウォッチ、Piaget Poloで歴史に名を残しました。全体をゴールドで鋳造したこのウォッチは、当時の一般的なスタイルコードに逆らい、すぐに前衛的なアイコンとしての地位を確立しました。乗馬に情熱を注いだイヴ・ピアジェは、ポロと社交界への愛を、1980年代の魅力を象徴するウォッチに融合させました。このウォッチは、パームビーチのクラブでもニューヨークのシェ・レジーヌでも気軽に着用されていました。イヴ・ピアジェは、「Piaget Poloの哲学は一文で表すことができます。それは、ブレスレットがウォッチを特徴づけるのであり、ウォッチがブレスレットを特徴づけるのではないということです」と、好んで口にしていました。数百グラムのゴールド、その独特のデザイン、そして気品は、ウルスラ・アンドレスからアンディ・ウォーホルまで、当時の人々やジェットセッターを魅了しました。

非常に汎用性の高いPiaget Polo 79は、時を経てさまざまなバリエーションが生まれ、今シーズンは同じく38mmで1200P1自社製薄型自動巻ムーブメントを搭載したツートーンバージョンで復活しました。イエローゴールド、ホワイトゴールド、そして新たに2種類のゴールドで登場したPiaget Polo 79の成功に続き、Piaget Polo 79はメゾンのもうひとつの象徴であるオーナメンタルストーンで装いました。以前はオニキスやラピスラズリが使用されていましたが、今日初めて、オーナメンタルストーンが貴重なソーダライトバージョンで現代的なラインナップに加わりました。対照的なミネラル文字盤が、ピアジェが大切にしているユニークなゴドロン装飾を際立たせています。

崇高なデュオ

左：G0A51011「ピアジェ ポロ デイト」 3,608,000円（税込） 右：G0A51012「ピアジェ ポロ デイト」2,120,800円（税込）

2024年、メゾン ピアジェは創業150周年を迎えました。これは、イヴ・ピアジェ自身が大切にしていた伝統、つまり、彼と彼女のためにデザインされた同じ作品で、限りなく汎用性の高いカップルウォッチを復活させる絶好の機会でもありました。2年後、この象徴的なアプローチは、Piaget Polo 79のシグネチャーであるゴドロン装飾を再現した魅力的な新エディションで継続され、日常使いとして考案されたPiaget Poloコレクションウォッチをさらにグレードアップしています。歴史的なPiaget Poloに名声をもたらした輝くゴドロン装飾と、Piaget Polo Dateのスポーツシックな外観を組み合わせたこのデュオは、メゾンの時代を超越したエレガンスを象徴するシルバーカラーの文字盤によってさらに引き立てられています。交換可能なラバーストラップ（96個のブリリアントカットダイヤモンドで飾られた36mmバージョンにはベージュ、42mmバージョンにはカーキグリーンが用意されています）、そして1979年のPiaget Poloのコードにちなんで、この作品は現代にしっかりと根ざしつつ、数十年にわたってピアジェのアイデンティティを形成してきたスタイルコードに完全に準拠しています。

ニューフェース

ウォッチズ＆ワンダーズ 2026で、メゾンはそのシグネチャーであるゴドロン装飾の魅力を、ソーダライト文字盤を備えたホワイトゴールド製の新作Piaget Polo 79、そしてスタイリッシュなカップルウォッチに採用しました。愛され続ける「Piaget Polo Signature Date」の精神にも新たな解釈を加えています。この新しい文字盤はピアジェの象徴的なブルーを際立たせ、Piaget Polo Signatureコレクションの調和のとれたフォルムの組み合わせ（クッションカットのラウンド型ケース）を高めています。

メゾンの歴史的なシグネチャーのひとつ、繊細さを永遠に刻む2026 Piaget Poloコレクションは、これまで以上に、時を超える独自の能力を発揮します。1970年代後半、優雅さと格式の規範に革命を起こした新興貴族のために作られた文化的スタイルアイコンであり、今でも典型的なカジュアルシックを体現し続けています。これまで以上に、そのルーツに忠実であり続けるのです。

SIXTIE

G0A51300「シックスティ」 1,909,600円（税込）

ピアジェは1年前 、ウォッチズ＆ワンダーズ 2025で、メゾンの豊富なアーカイブを深く掘り下げ、フォルムと魅力を一新したジュエリーウォッチコレクションを発表しました。60年代後半を彷彿とさせるこのケースは、ゆったりとした女性らしいプロポーションの台形を描き、当時のニックネームである「Swinging Sixties」を連想させます。新しいデザインのウォッチはその起源と、1時間に60回、60秒を刻むという分かりやすい使命から、素朴に「Sixtie」と名付けられました。今日、Sixtieは新しい領域に足を踏み入れ、深く青い新バージョン発売に向けて準備を整えています。

シェイプシフター

G0A51332「シックスティ」 2,640,000円（税込）

1969年、バーゼルでピアジェの「21st Century」コレクションが発表されたことは、ウォッチとジュエリーの両方にとって画期的な瞬間でした。ウォッチとジュエリーの違いが蜃気楼のように屈折し、絶え間ない動きの中できらめき、2つの分野がもはや別物ではなくなった瞬間でした。デザイナー、ジャン・クロード・ゲイトの指導の下、60年代から70年代にかけてピアジェのタイムピースは限界のないジュエリーへと変化しました。まばゆい色彩のオーナメンタルストーンで装い、楕円形、円形、クッション型、そして今では象徴的な台形の輪郭で誇張されました。それらの収まる場所は？ 海底にまで届きそうなソートワール、前腕を彩るカフ、ゴールドの地板・受け部分、またはエングレーヴィングが施され、手首に優しくフィットする普段使いのブレスレット。この時代は、輪郭、色彩そして質感の遊び、水面に輝く光の輝きを想起させる精巧に装飾されたゴールド、木の質感、建築用ブロックの図形的形状によって特徴づけられるようになりました。時間を告げる表現はもはや「停滞」ではなく、静止状態にあって常に変化するものになりました。タイムピースの厳密さと宝飾品の流動性が融合し、役割は一定でありながら、フォルムは優美です。ピアジェの手にかかれば、ウォッチは、すべての制約を捨て去り、時を告げる装飾品の新しい前衛的な世界へと躍り出ました。

装飾を施した時間の流れ

G0A51335「シックスティ」 3,388,000円（税込）

2025年に発売された新しいSixtieは、その起源を祝います。もはやタイムピースとしての役割ではなく、1960年代に考案された、ピアジェの象徴的なジュエリーウォッチの殿堂における地位によって定義されるようになった手首を飾る宝飾品です。ジュエリーのように流麗なこのタイムピースは、紛れもなくフェミニンなラインを描きながらも、同じくゴドロン装飾が施された対照的な男性的なモデル、クッション型のアンディ・ウォーホル ウォッチを彷彿とさせます。

新しいバージョンでは、海を思わせる色合いに身を落ち着けたSixtieに、どのようなシーンにも合うよう調整された深いブルーのアリゲーターストラップが付いています。上品で飾り気のない、優しく輝くダークブルーのストラップは、ベゼルの周りを旋回する精緻なゴドロン装飾を引き立てます。ゴドロン装飾は、柔らかくサテンのようなピンクゴールドに個々に描き出されており、ストラップの色の深みを完璧に引き立てています。新しいピンバックルで連結されたブルーストラップには、同じく台形で、同じく流れるようなゴドロン装飾が施された2種類の文字盤を合わせました。1つ目は、ゴールドのローマ数字インデックスが輝く、シルバーのサンレイサテン仕上げを施した文字盤です。より深く暗い色合いを背景に、明るい光を放ちます。2つ目は、ピアジェのオーナメンタルストーン文字盤の技巧に相応しく、ブルークオーツの文字盤を搭載しました。寿命を最大限に引き出すことが非常に難しいこの素材は、模様も独特です。青色を帯びた濃い縞の大理石模様それぞれが独特で、ブルーのアリゲーターストラップと完璧に調和しています。2025年に発表された鮮やかなターコイズ文字盤と呼応する新しいブルー文字盤は、ジュエリーウォッチに磁性オーナメンタルストーン文字盤を着装するという、両方の世界の最高の融合を再び実現しています。結果は？ 洗練された、個性的、そして自然体な作品になりました。

ピアジェについて

ピアジェの 独特の魅力はその大胆なスタイルにあります。1874年の創業以来受け継がれるクリエイティビティー溢れるスタイルは、華やかな時計やジュエリーに体現されています。大胆な創造性に対する情熱は、スイスのジュラ山脈にあるラ・コート・ オ・フェで生まれました。メゾンの創立者であるジョルジュ=エドワール・ピアジェが、その村にある家族の農場の中に最初の工房を設け、高性能ムーブメントの制作をはじめたのは1874年のことでした。このときから時計職人としてのピアジェの名は広く知られるようになります。パイオニア精神を大切にするピアジェは、1950年代後半に薄型ムーブメントの設計・製造に乗り出しました。メゾンを代表する「アルティプラノ」の礎石となるそのムーブメントはピアジェの代名詞のひとつになり、時計製造の世界に確かな足跡を残しました。同時に、ピアジェは常に創造性と芸術的な価値に重きをおき、ゴールドと色とりどりのカラーの融合、新しいシェイプ、 高価な宝石、オーナメンタルストーンの文字盤といったスタイルを受け継いできました。卓越したクラフツマンシップのもと、メゾンは「アルティプラノ」、「ピアジェ ポロ」、「ライムライト ガラ」、「シックスティ」、「ポセション」、「ピアジェ サンライト」、「ピアジェ ローズ」、「エクストリームリー ピアジェ」などの素晴らしいクリエイションを創り続けています。

ピアジェ オフィシャルサイト

www.piaget.jp(https://www.piaget.com/jp-ja)

www.instagram.com/piaget(https://www.instagram.com/piaget)

https://lin.ee/p77qv8V(https://page.line.me/035vbpnu?openQrModal=true)

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