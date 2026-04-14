【プロモーションパートナー募集】人気ライバー集結、ライブ配信発の夏祭りイベント「超超祭2026」開催決定

エブリライブ株式会社everylive人気ライバー（配信者）が集結するオフラインイベント「超超祭」

エブリライブ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：影山和義）が運営するライブ配信アプリ「everylive（エブリライブ）」は、2026年夏に開催予定のオフラインイベント「超超祭2026～超爽快！超納涼祭！～」に向け、プロモーションパートナーの募集を開始いたします。

everyliveは、ライブ配信に加え、リアルイベントや商品プロモーション、企業コラボレーション、さらには動画・漫画・ゲームなどを融合したコンテンツプラットフォーム「everyfriends」と組み合わせることで、配信・体験・拡散を一体的に設計できる点を強みとしています。

今年もライブ配信で広がる、夏祭りがテーマのイベント

「超超祭」は、everylive内イベントを勝ち抜いた人気ライバーが集結し、会場でパフォーマンスを行う夏祭りイベントです。

2025年は総勢24名のライバー（配信者）が参加し、浴衣ランウェイや縁日演出などを実施しました。さらに、公式配信とライバー個人配信を同時に展開することで、会場・配信・SNSが連動した拡散を実現しています。

2025年開催の様子

2026年はこれらの取り組みをさらに強化し、配信と連動したプロモーションの場として展開してまいります。

開催概要

・イベント名：「超超祭2026～超爽快！超納涼祭！～」

・日程：2026年6月20日（土）

・会場：都内某所

・出演：everylive内イベント上位ライバー（20～30名規模想定）

・主催：エブリライブ株式会社

プロモーションパートナーへの提供価値

会場内イメージ図

主な提供価値として、everylive公式配信およびライバー個人配信を通じて商品を露出し、ライバーがライブ配信内で商品を試食・体験しながら紹介することで、訴求力の高いプロモーションを実施いたします。

加えて、イベント本番ステージでのMC紹介や演出連動による認知強化、夏祭りをテーマとした出店形式でのブース展開やライバーへのサンプリングを通じて、公式配信およびライバーによる体験配信の機会を創出します。

さらに、公式SNS（X／Instagram／TikTok）での拡散による二次波及や、イベントビジュアル・LPへのロゴ掲載によるブランド露出など、配信と連動した多面的なプロモーションを実現いたします。

プロモーション実施事例

港区麻布地区総合支所 地域事業活性化プロジェクト「麻布坂カレー」ライバー試食PRの様子

人気アイス「ベロベロバー」ライバーによる試食・体験配信の実施事例

everyliveならではの強み

・コアユーザー層とライバーの継続的な関係性により、信頼と共感をベースとした高い訴求力を発揮

・ライブ配信ならではの双方向コミュニケーションにより、高いエンゲージメントを創出

・リアルイベントと連動した体験型施策の設計・実行が可能

・商品・サービスの認知拡大から行動喚起までつながる導線設計が可能

前回開催イベントのパートナー企業

お問い合わせ

2026年3月27日開催 everylive BIGオンラインイベント「百花繚乱」パートナー企業

ライバーを活用したプロモーションや協業にご関心をお持ちの企業様は、以下よりお問い合わせください。

▶お問い合わせフォーム(https://everylive.jp/livercontact/form/?c=company)

everyliveについて

ライブ配信アプリ「everylive」は、「Good for Everyone 誰もが、ポジティブになる世界をつくる」をミッションに掲げ、リアルタイム・双方向のコミュニケーションを通じて新たな価値を創出しています。

ライブ配信にとどまらず、音楽・映像・ECなどを融合した次世代エンターテインメントプラットフォームへと進化を続けています。

コラボレーション企業様募集中

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109280/table/121_1_3f34c7539af3f56c41ceea93094c4380.jpg?v=202604141251 ]

everyliveでは、イベントに限らず様々な企業様とのコラボレーションを推進しております。

ご興味のある方はぜひお問い合わせください。



everylive アプリダウンロードはこちら(https://everylive.go.link/gezbK)



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everyfriends とは

「everyfriends」とは、動画・漫画・ゲーム・ライブコマースなどの多様なコンテンツを融合した「総合エンターテインメントプラットフォーム」です。

2025年7月に動画投稿サービスをスタートし、今後も様々なジャンルのコンテンツを展開予定です。

▼サービスサイトはこちら

https://everyfriends.net/

増え続ける支持と注目度

累計ダウンロード数 ：65万突破

累計ライバー契約数 ：8,600名

メディア掲載実績 ：PRESIDENT Online、東洋経済、ORICON NEWS など

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https://everylive.jp/livercontact/