【プロモーションパートナー募集】人気ライバー集結、ライブ配信発の夏祭りイベント「超超祭2026」開催決定
everylive人気ライバー（配信者）が集結するオフラインイベント「超超祭」
エブリライブ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：影山和義）が運営するライブ配信アプリ「everylive（エブリライブ）」は、2026年夏に開催予定のオフラインイベント「超超祭2026～超爽快！超納涼祭！～」に向け、プロモーションパートナーの募集を開始いたします。
everyliveは、ライブ配信に加え、リアルイベントや商品プロモーション、企業コラボレーション、さらには動画・漫画・ゲームなどを融合したコンテンツプラットフォーム「everyfriends」と組み合わせることで、配信・体験・拡散を一体的に設計できる点を強みとしています。
今年もライブ配信で広がる、夏祭りがテーマのイベント
「超超祭」は、everylive内イベントを勝ち抜いた人気ライバーが集結し、会場でパフォーマンスを行う夏祭りイベントです。
2025年は総勢24名のライバー（配信者）が参加し、浴衣ランウェイや縁日演出などを実施しました。さらに、公式配信とライバー個人配信を同時に展開することで、会場・配信・SNSが連動した拡散を実現しています。
2025年開催の様子
2026年はこれらの取り組みをさらに強化し、配信と連動したプロモーションの場として展開してまいります。
開催概要
・イベント名：「超超祭2026～超爽快！超納涼祭！～」
・日程：2026年6月20日（土）
・会場：都内某所
・出演：everylive内イベント上位ライバー（20～30名規模想定）
・主催：エブリライブ株式会社
会場内イメージ図
プロモーションパートナーへの提供価値
主な提供価値として、everylive公式配信およびライバー個人配信を通じて商品を露出し、ライバーがライブ配信内で商品を試食・体験しながら紹介することで、訴求力の高いプロモーションを実施いたします。
加えて、イベント本番ステージでのMC紹介や演出連動による認知強化、夏祭りをテーマとした出店形式でのブース展開やライバーへのサンプリングを通じて、公式配信およびライバーによる体験配信の機会を創出します。
さらに、公式SNS（X／Instagram／TikTok）での拡散による二次波及や、イベントビジュアル・LPへのロゴ掲載によるブランド露出など、配信と連動した多面的なプロモーションを実現いたします。
プロモーション実施事例
港区麻布地区総合支所 地域事業活性化プロジェクト「麻布坂カレー」ライバー試食PRの様子
人気アイス「ベロベロバー」ライバーによる試食・体験配信の実施事例
everyliveならではの強み
・コアユーザー層とライバーの継続的な関係性により、信頼と共感をベースとした高い訴求力を発揮
・ライブ配信ならではの双方向コミュニケーションにより、高いエンゲージメントを創出
・リアルイベントと連動した体験型施策の設計・実行が可能
・商品・サービスの認知拡大から行動喚起までつながる導線設計が可能
前回開催イベントのパートナー企業
2026年3月27日開催 everylive BIGオンラインイベント「百花繚乱」パートナー企業
お問い合わせ
ライバーを活用したプロモーションや協業にご関心をお持ちの企業様は、以下よりお問い合わせください。
▶お問い合わせフォーム(https://everylive.jp/livercontact/form/?c=company)
everyliveについて
ライブ配信アプリ「everylive」は、「Good for Everyone 誰もが、ポジティブになる世界をつくる」をミッションに掲げ、リアルタイム・双方向のコミュニケーションを通じて新たな価値を創出しています。
ライブ配信にとどまらず、音楽・映像・ECなどを融合した次世代エンターテインメントプラットフォームへと進化を続けています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/109280/table/121_1_3f34c7539af3f56c41ceea93094c4380.jpg?v=202604141251 ]
コラボレーション企業様募集中
everyliveでは、イベントに限らず様々な企業様とのコラボレーションを推進しております。
ご興味のある方はぜひお問い合わせください。
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everyfriends とは
「everyfriends」とは、動画・漫画・ゲーム・ライブコマースなどの多様なコンテンツを融合した「総合エンターテインメントプラットフォーム」です。
2025年7月に動画投稿サービスをスタートし、今後も様々なジャンルのコンテンツを展開予定です。
▼サービスサイトはこちら
https://everyfriends.net/
増え続ける支持と注目度
累計ダウンロード数 ：65万突破
累計ライバー契約数 ：8,600名
メディア掲載実績 ：PRESIDENT Online、東洋経済、ORICON NEWS など
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