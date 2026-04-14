冠婚葬祭業界初!※ FPVドローン撮影による「株式会社くらしの友」創立60年ブランディング動画公開

株式会社くらしの友

冠婚葬祭互助会の株式会社くらしの友〔本社：東京都大田区西蒲田8-2-12、社長：伴 久之〕は、創立60周年を記念し、冠婚葬祭業界としては初となるFPV（First Person View）ドローンを活用したブランド動画を公開いたしました。

動画URL：https://youtu.be/JrlVHaxxhqo

動画の意図、制作背景

株式会社くらしの友は、創立以来、冠婚葬祭という人生の大切な場面に寄り添い続け、2026年4月17日に創立60周年を迎えます。本動画では、結婚式場、葬儀式場、ホテル、レストラン、リハビリ施設などといった様々な異なる空間を一つのストーリーとしてつなぎ、「人生に寄り添う企業」としてのブランドメッセージを映像で表現しています。FPVドローンによるワンカット撮影により、人生の連続性や時間の流れを象徴的に描写している点も大きな特徴です。

また、本プロジェクトには国内トップクラスのFPVドローンパイロットおよび映像クリエイターが参加。高難度の撮影環境下において、複数回のリハーサルと綿密な安全対策を経て撮影が実施されました。業界の枠を超えた先進的な取り組みとして、映像制作分野からも注目を集めています。

※当社調べ

動画詳細について

・タイトル：創立60周年記念ブランドムービー

・公開日：2026年4月17日（2026年4月14日より限定公開）

・視聴方法：公式Webサイトおよび各種SNSにて公開

・動画URL：https://youtu.be/JrlVHaxxhqo

今後の展開

本動画の公開を通じて、株式会社くらしの友は、従来の冠婚葬祭のイメージに新たな価値を加え、より多くの方々にブランドの魅力を発信してまいります。今後も、時代の変化に応じた新しい表現やサービスの創出に挑戦し続けてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社くらしの友

所在地：東京都大田区

事業内容：総合生活サービス業、葬儀・婚礼サービスの提供 ほか

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社くらしの友 広報企画部 西脇

TEL：03-3735-5357

MAIL：nishiwaki@kurashinotomo.jp

本件に関する取材のお申し込みも随時受け付けております。FPVドローン撮影の舞台裏や制作プロセス、ブランド戦略に関する詳細なご説明も可能です。ぜひご注目ください。