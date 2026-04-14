国際会議「2026 APCDA Hybrid Conference」にて、法政大学キャリアデザイン学部 教授 古田克利氏との共同研究成果を発表

株式会社Smart相談室

株式会社Smart相談室（本社：東京都港区、代表取締役・CEO：藤田 康男、以下「当社」）は、法政大学キャリアデザイン学部 キャリアデザイン学科 教授 古田克利氏と、「クライエントによる客観評価とカウンセラーによる主観評価の関連」について共同研究を行いました。その成果が、国際会議「2026 APCDA Hybrid Conference」において採択されたため、2026年4月20日～4月30日にかけてマレーシアで開催される本学会にて発表を行うことをお知らせします。

■APCDAとは

APCDA（The Asia Pacific Career Development Association）は、アジア太平洋地域におけるキャリア開発に関するアイデアや実践を共有し、これらの知見を世界に発信するためのフォーラムです。文化や背景が異なる国々で働くキャリアカウンセラーや教育者が、最新の研究成果や効果的な支援技術を共有できるプラットフォームを提供することを主な目的とし、毎年、アジア太平洋地域の各都市で国際カンファレンスを開催し、対面とオンラインのハイブリッド形式で活発な知見交換を行っています。

■開催概要

学会名 ：2026 APCDA Hybrid Conference

開催地 ：Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

開催日程 ：2026/4/20~2026/4/30

公式サイト：https://asiapacificcda.org/2026-apcda-hybrid-conference/

■研究背景

当社は、「誰でも・いつでも・なんでも気軽に相談できる」をコンセプトとした法人向け社外相談窓口サービス「Smart相談室」を提供しています。当社は、本サービスを通じて蓄積される相談データや知見を学術的に分析・活用することで、社会への貢献を目指しています。特に、対人支援の領域における新たな学術知の創出を重要なテーマと位置づけ、大学・研究機関との共同研究を積極的に推進しています。

■研究概要

●発表テーマ

Discrepancies between Counselors’ and Clients’ Experiences and Satisfaction in Corporate EAP Counseling（クライエントによる客観評価とカウンセラーによる主観評価の関連ーEAPサービスにおけるセッション評価を通じて）

●研究メンバー

佐藤 史織（株式会社Smart相談室 カウンセラー事務局）

三浦 麻友子（株式会社Smart相談室 カウンセラー事務局）

藤田 康男（株式会社Smart相談室 代表取締役・CEO）

古田 克利（法政大学キャリアデザイン学部 キャリアデザイン学科 教授）

●研究内容

2000年代初頭から重要性が示唆されている「エビデンスに基づく実践（EBP：Evidence-Based Practice）」を、企業領域、特にEAP（従業員支援プログラム）の文脈で適用する試みとして、本研究では、EAPサービスにおいて、カウンセラーによるセッションの主観評価と、クライエントによる客観評価の認識の差異と関連性を検証しました。分析対象は法人向け社外相談窓口サービス「Smart相談室」におけるカウンセリングセッション74件の記録です。

■研究者コメント

EAP領域における「エビデンスに基づく実践（EBP）」の推進は、個人のウェルビーイング向上や健康経営などの企業が直面する課題に対して、対人支援領域が踏み出すべき重要な一歩だと考えています。

今回の研究で、当社がEAPの現場で蓄積してきた実践データと、客観的な評価指標を用いた学術的な分析が融合することで、カウンセラーとクライエント間の「評価の非対称性」という、支援のあり方を考える際の興味深い実態が見えてきたと感じています。

今後も臨床実践と学術研究を融合させながら、何がカウンセリングの質を決定づけるのかを探求し、その知見を日々の支援に活かすことで、働くすべての人々が健やかに活躍し続けられる、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

株式会社Smart相談室 カウンセラー事務局 局長 佐藤史織

●関連リンク

一般社団法人日本キャリア・カウンセリング学会 第30回記念大会にて、法政大学キャリアデザイン学部 教授 古田克利氏との共同研究の結果を発表しました

https://smart-sou.co.jp/news/20251208

■法人向け社外相談窓口サービス「Smart相談室」の概要

「Smart相談室」は、誰でも・いつでも・なんでも気軽に相談できる、法人向けの社外相談窓口サービスです。カウンセリングや医師相談に加え、法令対応を実現するストレスチェックやハラスメント窓口から人材の開発・育成につながるコーチングや個別研修など、幅広い機能を備えています。200名以上の専門家が在籍し、一人ひとりの悩みや課題に丁寧に寄り添います。不調になる前のささいな悩みや不安の芽を、早期に解消へ導くことで、メンタル不調の未然防止を実現し、企業の健康経営と働く人の心の健康に貢献します。

「Smart相談室」サービスサイト：https://smart-sou.co.jp/counseling

◼ 株式会社Smart相談室について

「働く人の『モヤモヤ』を解消し、『個人の成長』と『組織の成長』を一致させる」をミッションに、法人向けオンライン対人支援プラットフォームを開発、運営しています。2021年2月、医療系事業会社で10年間、新規事業開発と組織マネジメントに従事した藤田康男が代表として設立し、メンタル不調の未然防止により企業の健康経営を後押しする社外相談窓口サービス「Smart相談室」と、個人の可能性を最大化し企業の人的資本経営を加速させるコーチングサービス「Smartマイコーチ」を展開しています。Smart相談室はSmartHRのグループ会社です。

◼ 会社概要- 社名：株式会社Smart相談室- 代表取締役・CEO：藤田 康男- 設立：2021年2月1日- 所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー- 企業URL：https://smart-sou.co.jp/company- 事業内容：企業向けオンライン対人支援プラットフォームの開発、運営- - Smart相談室 https://smart-sou.co.jp/counseling- - Smartマイコーチ https://smart-sou.co.jp/coaching

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