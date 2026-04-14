【M&Aベストパートナーズ×イオンモール高岡】4月19日(日)にクラシックライブを開催！

株式会社M&Aベストパートナーズ

製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITに特化したM&A仲介を行う株式会社M&Aベストパートナー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 達雄 以下M&Aベストパートナーズ)と、一般財団法人100万人のクラシックライブ(東京都千代田区、代表理事：蓑田秀策 以下100万人のクラシックライブ)は、4月19日(日)14:30／16:00より、イオンモール高岡にて、クラシックライブを開催することをお知らせいたします。

・M&Aベストパートナーズの活動

M&Aベストパートナーズは、「日本の経営に、世紀の躍進を。」をビジョンに掲げ、事業承継だけでなく、成長の選択肢としてのM&Aを提案しております。2018年に創業後、日本全国に8カ所(札幌、仙台、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄)の支店を展開し、製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITのM&Aにおいて、日本全国のお客様を積極的にご支援させていただいております。

今後もステークホルダーとの長く深く良好な関係を築き、地域、社会への貢献を行なっていく中、この度イオンモール株式会社と連携し、富山県高岡市のイオンモール高岡にて本イベントを開催いたします。

CSR活動の開催を希望される、参加団体・企業さまを募集しております。

受付フォーム :https://mabp.co.jp/csr/#entry

・100万人のクラシックライブ

100万人のクラシックライブは、あらゆる人の日常に音楽の感動を届けることで、孤立を防ぎ穏やかで心豊かな社会生活を取り戻すきっかけとし、支え合いの輪を広げることを目指し、多くの方が行き交う『イオンモール高岡』にてライブを開催いたします。

年齢や性別を問わず、多くの人々が集まる商業施設内でコンサートを行うことにより、“心がおどる”生の音色にときめく「場」の創出、感動の分かち合い、笑顔の人の輪を広げていき、音楽活動を通した社会への貢献を目指しています。当日はヴァイオリンとピアノによるクラシックライブを奏者による解説つきでお届けいたします。

開催概要

内容：100万人のクラシックライブ

日時：2026年4月19日(日)

(1回目)14:30～15:00 (2回目)16:00～16:30

場所：イオンモール高岡 西館1階 きときとステージ

住所：〒933-0852 富山県高岡市下黒田1611-1

参加費：無料

主催：イオンモール高岡

共催：株式会社M&Aベストパートナーズ

詳細URL：https://takaoka-aeonmall.com/news/event/5724

※生のライブをお楽しみいただきたいため、写真・動画の撮影はご遠慮ください

演奏家プロフィール

宮下 絢子（ヴァイオリン）

大阪府出身。京都市立京都堀川音楽高等学校を卒業。東京藝術大学音楽学部器楽科を経て、同大学院修士課程修了。 第19回KOBE国際音楽コンクール優秀賞、神戸市教育委員会賞受賞。第9回刈谷国際音楽コンクール準グランプリ受賞。 新進演奏家育成プロジェクト オーケストラ・シリーズ第53回大阪にて、日本センチュリー交響楽団と共演。これまでに池川章子、澤和樹、小川有紀子、Federico Agostini、玉井菜採、小栗まち絵、大谷康子、Dong-Suk Kang、徳永二男の各氏に師事。 現在はオーケストラへの客演やソロの演奏活動を中心に活動している。

吉岡 麻梨（ピアノ）

兵庫県立西宮高校音楽科卒業 武庫川女子大学器楽科ピアノ専攻首席卒業。

中学生時、西宮交響楽団・大阪交響楽団と共演。

大学時アメリカインディアナ州にて、

二台のピアノコンチェルトを共演。

讀賣新人演奏会 兵庫県新人演奏会 関西新人演奏会 武庫川女子大学新人演奏会出演。

25歳演奏活動を開始。

緊急事態宣言後1年間、Instagramにて毎日一本の動画コンサートを配信 する。

100万人のクラシックライブ関西エリアスタッフ&ピアニスト(～2023年)

現在地元での子どもが自分の足でこれるコンサートを企画。「好きな人と好きな音楽をする」プロジェクト代表。シリーズ化しているものに、「じもとでおんがくかい」「そうだ!茶吉庵(米蔵でのコンサート)へおいでよ!～君もきょうからアーティスト」がある。

演奏指導グレード4級。

故井上直幸、志水英子、篰幾世子、ボリス・ベクテレフ、林敦子に師事。

2024年横山美里室内楽セミナー受講 第一24回上田晴子ピアノスクールマスタークラス受講。

100万人のクラシックライブ概要

法人名：一般財団法人100万人のクラシックライブ

活動内容：クラシック音楽を通じた感動の共有、演奏家と社会をつなぐ演奏機会の創出、地域コミュニティの活性化のためのライブ企画・運営など

所在地：〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-3 ラ・トゥール千代田2612

代表理事：蓑田 秀策

URL：https://1m-cl.com/

子どもたちに音楽を届けるプロジェクト：https://1mcl.jp/kids/

会社概要

M&Aベストパートナーズは、「日本の経営に、世紀の躍進を。」をビジョンに掲げ、事業承継だけでなく、成長の選択肢としてのM&Aを提案しております。2018年に創業後、日本全国に8カ所(札幌、仙台、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄)の支店を展開し、製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITのM&Aにおいて、日本全国のお客様を積極的にご支援させていただいております。

会社名：株式会社M&Aベストパートナーズ

所在地：〒100-7022 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー22階

代表取締役社長：齋藤 達雄

事業内容：中堅中小企業などにおけるM&A仲介

URL：https://mabp.co.jp

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インターンページ：https://mabp.co.jp/recruit/int

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