【新商品】角栓もメイクも“ほぐれ落ち*¹”とろけるクッションオイル SHIRORUから、クレンジングオイルが新登場。2026年7月1日（水）発売！

SHIRORU株式会社

SHIRORU株式会社（本社：東京都中央区）は、角栓もメイクも一度に微細洗浄。90％以上美容液仕立てのクッションオイルクレンジング『クレンジングオイルブラック』を2026年7月1日（水）に発売いたします。

クレンジングオイルブラックについて

泡洗顔のSHIRORUから毛穴洗浄クレンジングオイルが誕生。

頑固な角栓も黒ずみも洗うたびオフし使い続けるほど、つるんとなめらかな素肌へ。

そのためにたどり着いたのが、微細洗浄技術と炭、2種のクレイという角栓撃退レシピ。

じんわり温かいクッションオイルが肌の上でとろけて角栓もメイクも“ほぐれ落ち”。

きれいになった毛穴と肌にはうるおいが浸透しクリアで柔らかく、うるおいあふれる肌へ。

面倒なメイク落としがスペシャルケアの時間に変わります。

Point1じんわりと温かくとろけるクッションオイル

植物由来のオイルにグリセリンを組み合わせた、厚みのあるクッションオイル。オイ

ル同士の混ざり方を利用した温感設計により、肌にのせた瞬間からじんわり心地

よいぬくもりを感じられます。肌表面のこわばりを防ぎ、汚れが浮きやすい環境に。

※温まり方には季節差や個人差があります。

Point2微細洗浄技術を採用。角栓もメイクも“ほぐれ落ち*¹”

毛穴の2万分の1サイズという超微細、かつ皮脂汚れとなじみの良い洗浄成分を配合。

角栓の中までしっかり浸透して皮脂やタンパク質を分解します。

微細な洗浄成分は流動性が高く、毛穴やキメの凹凸のすみずみまで行きわたるので、角栓もメイクも一度に“ほぐれ落ち*¹”を体感できます。

Point3炭*²と2 種のクレイ*³が汚れを選択吸着オフ

微細洗浄技術により浮き上がった汚れを残さずオフするために、炭*²と2種のクレイ*³を高配合。

マイナス電荷と微細な多孔構造で汚れを選択的に吸着し、ぬるま湯ですすぐとクッションオイルの乳化とともに肌から離れます。

Point4うるおいを抱え込みながら洗う水分ヴェール処方

クッションオイルの秘密であるグリセリン*⁴には、水分を抱え込んで保つ働きがあります。

さらにメドウフォーム種子油*⁴やマカデミア種子油*⁴などの植物オイルを配合。

肌の上で水分ヴェールを作って必要なうるおいを守りながら、優しく洗い上げます。

Point5美容成分が毛穴の目立ちにくい環境に整える

毛穴の汚れを落とすだけでなく、その先の毛穴環境まで思いやる処方。

4種の発酵エキス*⁵と、アーチチョーク葉エキス*⁶など5種の植物エキスを配合し、毛穴をいたわります。

Point5ベルガモット精油の爽やかな香りで気分をリセット

ほろ苦く爽やかな芳香をもつベルガモット精油を中心にした香り。

肌に触れた瞬間、じんわりとした温かさとともに柑橘の香りが広がり、気分をリセット。

1日頑張った自分へのご褒美のようなクレンジングです。

Point690％以上美容成分。6つのフリー処方

*¹ メイク汚れや毛穴汚れ（古い角質や皮脂）を洗い流すこと。ほぐれとは角層をやわらげるような使用感のこと。

*² 汚れ吸着成分

*³ タナクラクレイ：汚れ吸着成分、カレリアクレイ：吸着成分

*⁴ 保湿成分

*⁵ 保湿成分：バチルス発酵物、サッカロミセス／ハトムギ種子発酵液、サッカロミセス／デイリリー花発酵液、乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液

*⁶ 整肌成分

SHIRORUとは

BRAND CONCEPT

「憧れの透明感をその肌に」

視線をとらえて離さない、一面雪の銀世界。

繊細に澄みわたった、キラキラときらめく透明感。

季節を越えて憧れる、そんな冬の美しい情景のように

みずみずしい素肌が、SHIRORUの理想です。

洗顔から始まるスキンケアと、

素肌よりも美しい素肌感を纏うベースメイク。

SHIRORU

あなたの肌に、雪のような透明感が舞い降りる体験を。

SHIRORUは、「雪のような透明感」のある肌を目指します。

「雪のような透明感」は、みずみずしく透明感あるれる肌、

SHIRORUのブランド名の通り、白い透明感のある肌、毛穴もくすみもシミもない憧れるようなお肌や毎日をプレゼントしたいと思います。

発売情報

■ 商品名：クレンジングオイルブラック

■ 価 格：3,600 円（税込 3,960 円）

■ 発売日：2026年7月1日（水）

■ 販売ルート：SHIRORU公式オンラインショップ、一部バラエティショップ