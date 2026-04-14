プロテカ、伊勢丹新宿店で展開拡充カスタムオーダーやレンタルサービスを初常設した新売場＜イセタンスーツケース＞誕生

エース株式会社

エース株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：森下宏明）は、2026年4月15日（水）より伊勢丹会館にオープンする新売場＜イセタンスーツケース＞（伊勢丹新宿店直結）にて、日本製トラベルバッグブランド「PROTECA（プロテカ）」の展開を拡充いたします。

本売場では、ラグジュアリーライン「PROTECA J5 Collection」のカスタムオーダーや、「プロテカ」の人気モデルをレンタルできるクライアントカウンターが初めて常設展開されます。

店舗情報

場所：伊勢丹新宿店 伊勢丹会館地下1階 イセタンスーツケース（伊勢丹新宿店直結）東京都新宿区新宿3丁目15-17

オープン日：2026年4月15日（水）

営業時間：10：00～20：00

伊勢丹新宿店直結の伊勢丹会館地下1階に、新たなスーツケース売場＜イセタンスーツケース＞がオープン。「プロテカ」の展開を拡充し、豊富なラインナップから旅のスタイルに応じた最適な一台をお選びいただけます。

また、本売場では「PROTECA J5 Collection」のカスタムオーダーや、「プロテカ」の人気モデルをレンタルできるクライアントカウンターが常設展開。多様なニーズに応えるサービスを通じて、快適な旅支度をサポートします。

「PROTECA J5 Collection」カスタムオーダー

プロテカのラグジュアリーライン「PROTECA J5 Collection」のカスタムオーダーサービスを展開。

革巻きハンドルやラゲージタグ、ホイールカラーなどのカスタマイズにより、自分らしさを反映した一台をお選びいただけます。

※対象商品 SHISUI-F（シスイF）品番：00551／ 00553 ／ 00554 ／00571 ／ 00573 ／ 00574

※カスタムオーダーは店頭にて承ります。詳細はスタッフまでお問い合わせください。

レンタルサービス

「プロテカ」を代表する人気モデル「360G4」、「スタリアCXR」をレンタルいただけます。

機内持ち込みサイズから預け入れ最大級サイズまで、幅広いサイズバリエーションをご用意しております。

プロモーション情報

PROTECA J5 Collection×〈小川貴一郎〉

アーティスト小川貴一郎氏とのコラボレーションしたネームタグ（税込み\11,000）限定10個を、＜イセタンスーツケース＞のオープンに合わせて販売いたします。

展開商品 一例

FULLESTER（フレスターEX）

前面からメイン収納にアクセスできる、フロントオープン仕様を採用したスーツケース。

機内持込サイズは立てたまま出し入れできる＜縦開き＞、預け入れサイズは省スペースで開閉できる＜横開き＞仕様で、狭い空間でも快適に使えます。

他にも、手元で簡単に操作できる特許取得のキャスターストッパー機能「マジックストップ(R)」や、静かで滑らかな走行を可能にする「サイレントキャスター(R)」、「ベアロンホイール(R)」といった独自開発機能を搭載しています。

J5 Collection SHISUI-F（シスイF）

伝統的な漆塗りの文庫箱を思わせる、自然美を感じさせる緩やかな曲面を取り入れた「PROTECA J5 Collection」のスーツケース。

意匠性を極力そぎ落とし、シンプルさを追求しながらも、豊かなボディラインにより洗練された表情に仕上げています。

カラーは、上品な木目調の「黒檀」、艶やかな鏡面仕上げの「煤竹色」、表情豊かな鋳物調の「鉄紺」の3 色を展開します。

PROTECAとは

プロテカは、2004年にデビューしたエースを代表する日本製トラベルバッグブランドです。

北海道・赤平工場における徹底した品質管理のもと、高品質・高機能なスーツケースを製造しています。

プロテカのスーツケースには、高品質の証として、航空会社による破損も保証対象とする、3年間・回数無制限の無償修理保証「プロテカ プレミアムケア」が備わっています。プレミアムケア終了後も7年間の製品保証が付帯し、合計10年間の保証で安心してご使用いただけます。

なお、ラグジュアリーライン「PROTECA J5 Collection」には、無償修理保証期間が10年間の「プロテカ プレミアムケア プラス」が付帯します。

https://www.proteca.jp/