補整下着ブランド”ブラデリスニューヨーク”が、ニューヨークファッションウィークに参加！最新コレクションをランウェイショーで披露！
独自の３ステップ機能でボディメイクする補整下着ブランド『ブラデリスニューヨーク(BRADELIS New York)』を展開するゴールドフラッグ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：平久保 晃世）は、世界4大コレクションの一つであるニューヨークファッションウィーク中に開催される「Flying Solo」のランウェイショーに参加いたしました。
開催概要
RADELIS New York NYFW February 2026 Runway Show
日時：2/16(月)午後3時～ ※NY時間
会場：Pier 59, Current, Chelsea Piers, New York, NY 10011
今回のショーでは「Beyond Brilliance」をテーマに、アウターライクなデザインのブラやブラキャミをはじめ、ヨーロッパの繊細でエレガントなレースをあしらった補整ブラなど、2026年春夏シーズンの新コレクションより選定した8型を披露いたしました。
▲ “Lovely Back Bra 26S1”
▲ “Urban Style Bra 26S1 / バイカーショーツ”
▲ “Lacy Cool Bra 26S1”
▲ “Lacy Bra Camisole 26S1”
▲ “Jasmine Step1 Bra 26S2”
▲ “Naomi Step2 Bra 26S1”
▲ “Jacqueline Step3 Bra26S1”
▲ “Wendy Step1 Bra 26S2
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sCsoI29yxbU ]
▲ショーの動画はこちらからご覧いただけます。
ショーを主催する「Flying Solo」は、デザイナーによるデザイナーたちのためのプラットフォームです。デザイナー同士で競い合うより、互いに協力して、より良い環境で自分たちの商品を販売・ショーケースできる場所を作りたいとの思いから2020年に設立されました。VogueやWWD、The New York Timesといった主要メディアも注目する勢いのある団体で、主催するランウェイショーには世界中から多種多様なブランドが参加。ニューヨークのほか、マイアミやパリにて毎シーズン開催されています。
・BRADELIS New York(ブラデリスニューヨーク)とは
1994年にニューヨークで生まれ、日本女性の体型や好みに合わせて改良された補整下着ブランド。
独自の3ステップシステムでボディメイクする“おしゃれ”と“補整”を叶える新感覚ランジェリーです。
◆公式WEBサイト
・ブラデリスニューヨーク 公式サイト
https://www.bradelisny.com/jp/
・ブラデリスニューヨーク 公式オンラインストア
https://www.bradelis.shop/