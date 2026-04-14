補整下着ブランド”ブラデリスニューヨーク”が、ニューヨークファッションウィークに参加！最新コレクションをランウェイショーで披露！

ゴールドフラッグ株式会社

独自の３ステップ機能でボディメイクする補整下着ブランド『ブラデリスニューヨーク(BRADELIS New York)』を展開するゴールドフラッグ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：平久保 晃世）は、世界4大コレクションの一つであるニューヨークファッションウィーク中に開催される「Flying Solo」のランウェイショーに参加いたしました。

開催概要

RADELIS New York NYFW February 2026 Runway Show

日時：2/16(月)午後3時～ ※NY時間

会場：Pier 59, Current, Chelsea Piers, New York, NY 10011

今回のショーでは「Beyond Brilliance」をテーマに、アウターライクなデザインのブラやブラキャミをはじめ、ヨーロッパの繊細でエレガントなレースをあしらった補整ブラなど、2026年春夏シーズンの新コレクションより選定した8型を披露いたしました。

▲ “Lovely Back Bra 26S1”▲ “Urban Style Bra 26S1 / バイカーショーツ”▲ “Lacy Cool Bra 26S1”▲ “Lacy Bra Camisole 26S1”▲ “Jasmine Step1 Bra 26S2”▲ “Naomi Step2 Bra 26S1”▲ “Jacqueline Step3 Bra26S1”▲ “Wendy Step1 Bra 26S2

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sCsoI29yxbU ]

▲ショーの動画はこちらからご覧いただけます。

ショーを主催する「Flying Solo」は、デザイナーによるデザイナーたちのためのプラットフォームです。デザイナー同士で競い合うより、互いに協力して、より良い環境で自分たちの商品を販売・ショーケースできる場所を作りたいとの思いから2020年に設立されました。VogueやWWD、The New York Timesといった主要メディアも注目する勢いのある団体で、主催するランウェイショーには世界中から多種多様なブランドが参加。ニューヨークのほか、マイアミやパリにて毎シーズン開催されています。

・BRADELIS New York(ブラデリスニューヨーク)とは

1994年にニューヨークで生まれ、日本女性の体型や好みに合わせて改良された補整下着ブランド。

独自の3ステップシステムでボディメイクする“おしゃれ”と“補整”を叶える新感覚ランジェリーです。

◆公式WEBサイト

・ブラデリスニューヨーク 公式サイト

https://www.bradelisny.com/jp/

・ブラデリスニューヨーク 公式オンラインストア

https://www.bradelis.shop/