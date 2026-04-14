【万博レガシー】株式会社D1-Lab、「バーチャルガスパビリオン　おばけワンダーランド」アプリの開発を担当

株式会社Brave group

システムの企画・開発、CGコンテンツ制作、モーションキャプチャスタジオ運営事業などを手掛ける株式会社D1-Lab（本社：東京都港区、代表取締役：北 祐一、以下「D1-Lab」）は、一般社団法人日本ガス協会が提供するアプリ「バーチャルガスパビリオン おばけワンダーランド」の開発を担当しました。

■「バーチャルガスパビリオン おばけワンダーランド」アプリについて

本アプリは、一般社団法人日本ガス協会が2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）のバーチャル会場に出展した「バーチャルガスパビリオン おばけワンダーランド」の体験内容をそのままに独自でアプリ化したものです。

D1-Labは、iOSならびにAndroidアプリの開発を担当いたしました。



「バーチャルガスパビリオン おばけワンダーランド」アプリは、同協会が大阪・関西万博に出展された「ガスパビリオン」のコンセプトや世界観を踏襲したアドベンチャーゲームとなっています。おばけが暮らすふしぎな街「おばけワンダーランド」を舞台に、世界を救う冒険を通じて、都市ガス業界の未来に向けた取り組みをお伝えします。

■D1-Labについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44525/table/641_1_645d777430bb69bfa69e433475158017.jpg?v=202604140151 ]

Brave groupの子会社として、主にCG制作及びモーションキャプチャスタジオ運営事業とシステム開発事業を展開しています。XR領域・インタラクティブ領域を中心に、システム開発やCG制作など数多くのプロジェクトを担当。



【本件に関するお問い合わせ】

株式会社D1-Lab

・URL：https://d1-lab.com/

・E-mail：sales@d1-lab.com

■会社概要

株式会社D1-Lab

・設立：2001年8月

・資本金：1,000万円

・代表取締役：北 祐一

・取締役：古賀 祐次、田久保 健太

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Solution（CG制作事業・システム開発事業・XR事業）/IP Platform（FanTechプラットフォーム事業）

・URL：https://d1-lab.com/



株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表取締役：野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company