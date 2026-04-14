トレカ管理アプリNo.1*「Mycalinks」がDMMグループに参画し、「DMMマイカ」としてリニューアル。

株式会社Myca「Mycalinks」は「DMMマイカ」になりました。

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、以下「DMM」）は、トレーディングカード管理・購入アプリ「Mycalinks（マイカリンクス）」を運営する株式会社Myca（本社：茨城県つくば市、以下「Myca」）の発行済株式を取得し、子会社化したことをお知らせいたします。

これに伴い、「Mycalinks」は「DMMマイカ」へと名称変更いたしました。

DMMが持つプラットフォーム基盤を最大限に活用することで、トレカ市場におけるさらなるサービス拡充と新たな価値提供を目指してまいります。

・HP：https://myca.cards/

あわせて、サービス開始3周年を迎えるにあたり、日頃のご愛顧への感謝を込めた「3周年キャンペーン」を開始いたします。本日より第1弾として、3周年感謝クーポンの配布を開始いたします。

※データ出典：Sensor Tower

2023年4月から2026年1月の日本におけるトレカ管理アプリのダウンロード数。（iOSとAndroidの合算）

「トレカ管理アプリ」の定義： Sensor Tower上で検索できるアプリデータのうち、アプリ名または説明に「トレカ管理」というキーワードが含まれるアプリ。（自社調べ）

1. 株式取得（子会社化）の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/138326/table/18_1_bd3cb16a46dfd7314ce5f499186e48bf.jpg?v=202604140551 ]

2. 子会社化の背景と目的

Mycalinksは「トレカの相場・購入・管理をひとつのアプリで完結させる」というコンセプトのもと、2023年4月のリリース以来、継続的な機能拡充を重ねてまいりました。2026年3月時点では、国内トレーディングカード管理アプリとしてダウンロード数No.1を達成しました。

さらに、カードショップ向けPOSシステムやECモールの展開を通じて、店舗運営から売買までを一体化するサービス基盤の構築を進めております。

DMMグループは60以上のサービス運営を通じて培った事業ノウハウ・技術力、および5,146万人（2025年2月時点）の会員基盤を有しています。急成長するトレーディングカード市場において、MycaのNo.1アプリ運営実績とDMMのプラットフォーム力を掛け合わせることで、ユーザーにより高い価値を提供できると判断し、今回の子会社化に至りました。

今後はDMM ID連携やDMM共通ポイントの導入をはじめ、DMMのプラットフォームで提供する様々なサービスとの連携を進め、トレカファンにとってより便利で魅力的なプラットフォームを目指してまいります。

3. 名称変更について

2026年4月14日より、「Mycalinks」は「DMMマイカ」へ名称変更いたしました。

既存の機能およびユーザーデータはそのまま継承され、従来通りご利用いただけます。

また、関連サービスも以下の通り名称を変更いたします。

DMMマイカポス（旧：Mycalinks POS） ― トレーディングカードショップ向けPOSシステム

DMMマイカプロ（旧：Mycalinks Pro） ― プロ選手へのスポンサーシッププログラムを提供するポケモンカードゲームプロチーム

4.関連サービス

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/138326/table/18_2_7c375906c9682ba417d9f8030cf69b59.jpg?v=202604140551 ]

5. Mycalinks 3年間の歩み（2023年4月～2026年4月）

サービス開始から3年間で、以下の成長を遂げました。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/138326/table/18_3_350858ac76ad7735a5fca3ed12a07acd.jpg?v=202604140551 ]

6. 代表者コメント

緒方悠（合同会社DMM.com イノベーションカンパニーCEO）

トレーディングカード市場は国内外で急速な成長を遂げており、DMMグループとしてこの領域への本格参入を大変楽しみにしています。Mycalinksが3年間で築いてきたアプリ運営の実績と、ユーザーの皆様からの厚い信頼は、業界の未来を切り拓く大きな原動力になると確信しています。今後は、DMMが持つ多角的な事業アセットと強固な技術基盤を掛け合わせることで、既存の枠組みを超えた新たな体験を創出してまいります。DMMマイカを通じて、カードショップ、ユーザー、そして業界に関わるすべてのステークホルダーの皆様に、これまでにない価値をお届けできるよう邁進いたします。

木村祐介（株式会社Myca 代表取締役）

Mycaは「自分が本当に欲しかったもの」を形にしたカード管理アプリとしてスタートし、

「Mycalinks」としてPOSレジや実店舗・ECなどの機能を統合。リアルとオンラインの垣根を超えた「買う・売る・探す・遊ぶ・楽しむ」体験を実現してきました。

今後は「DMMマイカ」として、3年間で築いた実績とユーザーの信頼を原動力に、DMMグループのアセットと技術基盤を掛け合わせ、カード業界全体を巻き込むプラットフォームへと成長させてまいります。ショップとユーザーが当たり前に繋がり、共に歩んでいける世界を目指します。

7. 3周年キャンペーン 第1弾

DMMグループイン、並びにDMMマイカ(旧Mycakinks)3年間の感謝を込めて、本日より3周年キャンペーンを実施いたします。

DMMマイカのECモールにて最大12,000円OFFクーポンを配布いたします。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/138326/table/18_4_8abf50d394965cb941901280ccfecb65.jpg?v=202604140551 ]

あわせて、4/14より公式Xキャンペーン・3周年記念グッズ発売・インフルエンサーコラボ等の関連施策を順次展開いたします。詳細は公式サイト・公式SNSにてご案内いたします。

3周年公式サイト：https://myca.cards/3rd-anniversary

X公式アカウント：https://x.com/DMM_Myca

8．「DMMマイカ」サービス概要

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/138326/table/18_5_45bf10d7291b691dbea541f2b8c14ea0.jpg?v=202604140551 ]

9．合同会社DMM.com 会社概要

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

10．本件ならびにサービス関するお問い合わせ先

【本件に関するお問い合わせ先】

■DMM.com 広報部

〒106-6224 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー24F

TEL：03-5797-8926（平日10:00～19:00）

E-MAIL：release-dmm@dmm.com

■株式会社Myca 広報担当

E-MAIL：info@myca.cards

【サービスに関するお問い合わせ】

■POSシステム導入・ECモール出店に関するお問い合わせ

https://myca.cards/pos/