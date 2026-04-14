【和食さと】 お持ち帰り「初夏の味をテイクアウトで！」が4/16(木)からスタート!!

SRSホールディングス株式会社

〈期間限定〉 2026年4月16日(木) ～5月27日(水)予定

■初夏限定メニュー、そして天然めばちまぐろをたっぷり使用した特別メニューがご自宅でも楽しめる!!

国内201店舗を展開する「和食さと」では、2026年4月16日(木)から期間限定でお持ち帰りメニュー「初夏の旬をテイクアウト」を販売いたします。今日は少し豪華なおうちごはんが食べたいという日や、行楽のお供にもぴったり。ぜひこの機会に和食さとのテイクアウトメニューをお楽しみください。

和食さと お持ち帰り「初夏の味をテイクアウトで！」のおすすめポイント！

(1)「桜海老」や「うすいえんどう」、季節の野菜など、初夏が旬の食材を使用した今だけのお弁当メニューをご用意！

(2)天然めばちまぐろをたっぷりと使用！「天然まぐろ三味(さんみ)ちらし重」「天然まぐろにぎりづくし」が期間限定で味わえる！

【販売商品】

(1)初夏の幕の内弁当 1,269円(税込1,370円)

上品な甘みでほくほくとした食感が特徴の「うすいえんどう」に、風味豊かな「桜海老」を使用した豆ごはんが美味しい！そこに鶏唐揚げや天ぷら、焼き魚など人気の定番おかずを組み合わせた、和食さと特製の初夏限定弁当です。

(2)季節の特選天重<初夏> 1,349円(税込1,456円)

海老3尾に加え、ミニトマトやとうもろこしなどの季節の野菜を天ぷらにした、ボリューム満点の特選天重。さと自慢の天ぷらのサクサクとした食感がたまらなく美味しい一品です。

天ぷら単品で楽しみたいという方には「季節の天ぷら盛り合わせ<初夏> 1,049円(税込1,132円)」もご用意しております。

(3)天然まぐろ三味(さんみ)ちらし重 1,599円(税込1,726円)

素材をそのまま楽しめる「赤身」に加え、香ばしさがプラスされた「炙り」、そして特製たれに漬け込んでさらに旨味を増した「漬け」の3種類の味わいで楽しめる特製ちらし重！

※ご飯は酢飯を使用しております。

(4)天然まぐろにぎりづくし 1,299円(税込1,402円)

天然めばちまぐろをお寿司で心ゆくまで楽しめる一品。旨味をそのまま味わえる「赤身にぎり」はもちろん、注文ごとに店内で炙り、香ばしく仕上げた「炙りにぎり」、ガーリックの風味とザクザクとした食感がたまらない「ザクザク醤油にぎり」の3種類のお寿司を詰め合わせました。

【キャンペーン概要】

■対象店舗： 和食さと全店(201店舗)

■販売期間： 2026年4月16日(木)～5月27日(水)予定

※一部店舗では改装などにより休業している場合があります。

※食材の状況により商品内容、器等が異なる場合があります。

※販売状況により売り切れの場合もありますのでご了承ください。

※本キャンペーンは予告なく変更・休止する場合があります。

※各商品はご注文を頂いてから調理するためお時間を頂く場合があります。

※めばちまぐろは部位によって色味が異なる場合がございます。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com

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