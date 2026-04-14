Rimo、Slackメッセージを世界の主要25言語に自動翻訳する「Rimo Slack Translator」を提供開始

Rimo合同会社

Rimo合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：相川直視、以下Rimo）は、Slack上のメッセージをリアルタイムで世界の主要25言語に自動翻訳するSlackアプリ「Rimo Slack Translator」の正式提供を開始しました。

グローバル化が進む現代の職場では、日英・日中など異なる言語を使うメンバーが同じSlackチャンネルで働く場面が増えています。これまで、メッセージを手動でコピーし別ツールで翻訳し、共有し直すという作業が1投稿あたり数分の工数を生み、情報共有のスピードを損なっていました。

「Rimo Slack Translator」は、Slackに届いたメッセージを日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・フランス語・ヒンディー語など、世界の主要言語を網羅した25言語にリアルタイムで自動翻訳します。ワンクリックでSlackワークスペースに追加でき、翻訳したメッセージ内容は一切保存しないプライバシー設計により、機密情報を扱う企業でも即日導入が可能です。

提供元のRimo社内でも日本とインドのチームで本機能を活用しており、累計100万文字以上の翻訳を通じて、異言語間のやり取りにかかる工数を1日あたり3～6時間削減しています。

1．「Rimo Slack Translator」3つの特徴

Rimo Slack Translatorは、導入の手軽さ・プライバシー設計・シームレスな翻訳体験の3点を特徴としています。

(1)Slackを離れずに、全員が自分の言語で読める

メッセージが投稿されると自動で翻訳が付与されます。別のツールを開いたり、コピーして貼り直したりする手間は不要です。翻訳はメッセージ内に直接表示するか、スレッドに返信する形かを選べます。

(2)ワンクリックで導入完了。全員の設定変更は不要

Slackワークスペースへの追加はワンクリックで完了します。メンバー全員がアカウント連携をしなくても、チャンネル単位で即日翻訳を開始できます。

(3)メッセージ内容は一切保存しない

翻訳処理後にメッセージ本文は即時破棄されます。商談内容や人事情報など、機密性の高い情報が流れるSlackでも安心して導入できます。

機能詳細はこちらからご確認いただけます。

https://translator.rimo.app/ja

2．料金プラン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64239/table/46_1_b1ac3ba0c39c42dc71ea612028cbe0cb.jpg?v=202604140551 ]

無料プランから即日利用開始いただけます。

ご利用方法- 提供開始日：2026年4月14日- 導入方法：Slackワークスペースにワンクリックで追加。設定でチャンネルと言語を選ぶだけで翻訳開始。- URL：https://translator.rimo.app/ja

3．導入事例：Rimo社内での活用

Rimo社では、日本とインドのチーム間のコミュニケーションにRimo Slack Translatorを活用しています。

導入前は1件のメッセージを翻訳して共有するまでにテキストのコピー・翻訳ツールの起動・再フォーマット・共有と、2～3分の手間がかかっていましたが、導入後はSlack内で自動的に翻訳が表示されるため、その時間は実質ゼロになりました。異言語間のやり取りが1日あたり100～120件発生するチームでは、毎日3～6時間分の工数削減につながっています。

【開発者コメント】

「言語の壁が、チーム内や外部パートナーとの日々のコミュニケーションを静かに遅らせていました。誰かがメッセージを手動で翻訳するために立ち止まるたびに、会話のリズムが途切れていました。翻訳を、手間なく・意識しなくていいものにしたかった。今ではSlack内で自動的に翻訳されるため、まるで全員が同じ言語を話しているかのように感じられます。言語の壁がなくなったことで、チームのコミュニケーションがこれほど変わるのかと、改めて驚かされています。」

Rimo Translator開発担当：Ansh Aneja

▲「Rimo Slack Translator」を活用した日英リアルタイム翻訳のやりとりの様子

「Rimo Voice」について

Rimo Voiceは、会議やインタビューなどの音声をもとに、AIが自動で文字起こし・要約・議事録作成まで行う、日本語特化のAI議事録ツールです。Zoom・Google Meet・Microsoft TeamsなどのオンラインミーティングにAIが自動参加し、録音・話者分離・要点整理をリアルタイムで実行します。

さらに、発言内容を理解したAIと対話することで、会議内容の確認や次のアクションの抽出、記事構成の提案なども可能です。議事録ツールとしての枠を超え、会議に参加して理解・整理・提案まで行うAIエージェントとして、業務の効率化と情報活用を支援しています。

2026年2月時点で国内25万以上のアカウントに利用されており、BOXIL SaaS AWARDでは19冠を獲得。建設業・製造業・金融業をはじめ、幅広い業界で導入されています。

AI議事録サービス『Rimo Voice』：https://rimo.app/

【会社概要】

Rimo合同会社

本社 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

事務所 ：東京都渋谷区渋谷3-6-15 SOLIX SHIBUYA 5F

設立 ： 2019年10月1日

代表社員： 相川直視

事業内容： AI議事録「Rimo Voice」の開発・運営

企業理念： 「はたらくを未来に」

AI議事録『Rimo Voice』：https://rimo.app/

X ： https://x.com/RimoApp

相川 直視（あいかわ なおよし）

Rimo合同会社の代表兼エンジニア。大学卒業後Googleに入社し検索システムの開発に従事。その後Wantedlyの開発メンバーとして参画し、Wantedly Peopleアプリの開発リーダーを務める。2019年10月よりRimo合同会社を創設。