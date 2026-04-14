東京グレートベアーズ ホーム最終節にて『SVELTY beauty ブース by NatureLab Store』を出展！

株式会社ネイチャーラボ

株式会社ネイチャーラボ（本社:東京都渋谷区）は、2022年にネイチャーラボより発足したプロバレーボールチーム『東京グレートベアーズ』が参戦する、「2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 」のホーム最終節「サントリーサンバーズ大阪」戦において、『SVELTY beauty ブース by NatureLab Store』を出展いたします。

4月17日(金)・18日(土)の両日、スベルティ公式Instagramアカウントをフォローいただくと、「SVELTY beauty プロテインスムージー」の試飲会にご参加いただけます。

また、対象商品をご購入いただいた方には、豪華賞品が当たるガラポン抽選会もご用意しています。

■『SVELTY beauty ブース by NatureLab Store』開催概要

【開催日程】

2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 「東京グレートベアーズ 」ホームゲーム最終節 サントリーサンバーズ大阪戦

・日時：4月17日（金）17:00開場、18:05オープニングセレモニー、19:05試合開始

4月18日（土）11:30開場、12:45オープニングセレモニー、14:05試合開始

※開場時間・オープニングセレモニー開始時間は、変更になる可能性がございます。

・会場：有明コロシアム 有明アリーナ 1階西ロビー

・後援：東京都



【試飲イベント】

スベルティ公式Instagramをフォローで、「SVELTY beauty プロテインスムージー」の試飲をお楽しみいただけます。

・アサイー＆ベリー味

・とろけるピーチ味

※各日なくなり次第終了となります。

【ネイチャーラボ商品販売＆ガラポン】

会場では、SVELTYの人気アイテムを含むネイチャーラボ商品の販売を行います。

税込3,000円以上ご購入ごとに1回、豪華賞品が当たるガラポン抽選会にご参加いただけます。

＜ガラポン賞品＞

1等賞：豪華賞品を詰め合わせた特別セット（内容は非公開）

特別賞：東京グレートベアーズ オリジナル防水ステッカー（シェイカーに貼って楽しめる！） ＋ネイチャーラボ公式ストア500円割引クーポン

■東京グレートベアーズ ／ TOKYO GREATBEARS

東京グレートベアーズ オリジナル防水ステッカー

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

公式HP：https://tokyo-greatbears.com/

■スベルティビューティーとは

「自分らしい美しさを、しなやかに、ポジティブに」

ブランド名『SVELTY』の由来である「スベルト（Svelte）：ほっそりとした、しなやかな」という言葉に立ち返り、すべての「美しくなりたい」と願う人を応援する独立したブランドラインです。

自分らしい体系や健康的な美しさを目指すためのパートナーとして、タンパク質・ビタミン・ミネラルの黄金バランスを追求。無理な我慢ではなく、日常に「美味しさ」という彩りを添えながら、理想のメリハリボディづくりをサポートします。

■スベルティとは

「スベルティ」は「ぱっくん分解酵母」や「おなかの脂肪ぱっくん〈機能性表示食品〉」「むくみぱっくん〈機能性表示食品〉」など、健康的にダイエット・美容を考えている全ての方をサポートする、素材・品質にこだわったサプリメントブランドです。

SVELTY 公式ブランドHP http://www.svelty.jp





