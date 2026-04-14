データフィード管理ツール「dfplus io」、Google ローカル在庫広告用フィードに対応開始

株式会社フィードフォース

株式会社フィードフォース（所在地：東京都港区、代表取締役：塚田 耕司、以下「フィードフォース」）が提供する、マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus io」は、Google ローカル在庫広告の配信に必要な「Google ローカル商品在庫フィード」に対応開始しました。

◆Google ローカル在庫広告とは

Google ローカル在庫広告は、ユーザーの現在地や検索語句に応じて、近隣にある実店舗の在庫状況を、Google 検索や Google マップ、Google ショッピングなどの面で表示できる広告フォーマットです。

商品を検索したユーザーに対して、「付近の店舗で在庫あり」といった在庫情報を Google 上に表示できるため、購買意欲が最も高まったタイミングで来店を促すことができます。

▼ローカル在庫広告の主な活用シーン

- Google で商品を検索すると、近くの店舗やオンラインの在庫有無が検索結果に表示される- Google マップ上の店舗ページに在庫情報が掲載される- Google ショッピングで「付近の店舗に在庫あり」バッジを表示し、来店を促進する

特に、実際に商品を手にすることが重視される、メガネ・靴などのアパレルや、家具・家電等の事業者において、購買意欲の高いユーザーの来店促進・OMO施策として注目されています。

◆dfplus io なら、配信に必要な「ローカル商品在庫フィード」の準備が簡単

配信イメージ

ローカル在庫広告を配信するには、通常のショッピング広告向けメインフィードに加え、店舗コードや店舗ごとの在庫状況を Google に連携するための「ローカル商品在庫フィード」が必要です。

今回の正式対応により、dfplus io で「ローカル商品在庫フィード」を作成・連携できるようになりました。

・フィード作成が管理画面の設定のみで完結

マスターデータを取り込み、Google が定める形式に自動で変換。店舗コード、商品 ID、在庫状況など配信に必須の項目をノーコードでマッピングできます。

・自動更新で常に最新の在庫情報を反映

フィードのスケジュール配信機能により、在庫状況の変動をリアルタイムに近い頻度で Google へ送信できます。

Google ローカル在庫広告の実施をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。

https://dfplus.io/contact

◆マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus io」について

「dfplus io」はフィードフォースが提供する、様々な商品・商材データをマーケティングでフル活用するための SaaS です。Google ローカル在庫広告のほか、Google ショッピング広告や、Criteo、Meta Advantage+ カタログ広告(旧称: Facebook ダイナミック広告)、Yahoo! 広告、LINE Dynamic Ads、Instagram ショッピング、Pinterest など、商品データを利用する「データフィードマーケティング」のための機能を直感的な UI で提供しており、多くの広告代理店様、広告主様から支持されています。

サービスサイト：https://dfplus.io/

dfplus io ブログ：https://dfplus.io/blog/

◆無料トライアルのご案内

dfplus io は何度でもお申込みいただける、無料トライアルプランをご用意しております。

本機能もすぐにお試しいただくことが可能ですので、下記からお気軽にお申込みください。

https://dfplus.io/freetrial/

◆株式会社フィードフォース 会社概要

フィードフォースは、「ビジネスにとどける、テクノロジーと鼻歌を。」 をミッションにB2B 領域で企業の生産性を高めるサービスを提供し、ビジネスをより創造性溢れるものに変えていきます。

会社名：株式会社フィードフォース

所在地：東京都港区南青山 1 丁目 2-6 ラティス青山スクエア 3F

代表者：代表取締役 塚田 耕司

事業内容：データフィード関連事業 / デジタル広告関連事業 / ソーシャルメディアマーケティング関連事業 / その他事業

Web サイト：https://www.feedforce.jp/

◆本件に関するお問い合わせについて

本件に関するご質問、ご相談は以下のフォームからお問い合わせください。

https://dfplus.io/contact/