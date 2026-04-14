孤高のハンター“プレデター”映画シリーズ7作品に登場するマスクがガチャに勢ぞろい！『プレデター マスククロニクル』

株式会社タカラトミーアーツ

タカラトミーグループの株式会社タカラトミーアーツは、映画「プレデター」シリーズ、「エイリアンVSプレデター」シリーズに登場する「プレデター」たちのシンボリックアイテムとなる“マスク”をミニチュアサイズにしたガチャ(R)（カプセルトイ）『プレデター マスククロニクル』 ＜希望小売価格1回400円／税込＞を2026年4月下旬から全国のカプセル自販機(ガチャマシン)で順次発売いたします。

「プレデター」は、映画「プレデター」シリーズ、および「エイリアンVSプレデター」シリーズに登場する異星人で、個体ごとに異なる特徴的な“マスク”がシンボリックな地球外生命体です。「プレデター」関連の映画シリーズは現在8作にのぼり、今回はその中の7作品に登場するそれぞれの“マスク”が一堂に会したボールチェーン付のミニチュアマスコットをガチャで発売いたします。“マスク”の大きさは高さ約50mmとなっており、物理的なボリュームのみならず、ちらっと見えた瞬間に思わず“ギョッ”とするような異彩を放つ存在感も面白いアイテムです。

ラインアップは、1987年公開の「プレデター」から2022年配信開始の「プレデター：ザ・プレイ」にわたるシリーズ7作の中に登場する主要な「プレデター」の “マスク”11種類が勢ぞろいしており、歴代の映画シリーズを楽しむかのように“マスク”を並べてそれぞれに登場する「プレデター」をコレクションできる商品となっています。

お気に入りの作品に登場する“マスク”を身に着けたり、並べて飾ったり、個性溢れる歴代の「プレデター」たちをお手に取ってお楽しみください。

■商品ラインアップ

本体高さ 約50mm

【左】JUNGLE HUNTER PREDATOR

「プレデター」（1987年）

【右】CITY HUNTER PREDATOR

「プレデター2」（1991年）

【左】SCAR PREDATOR

【中央】CELTIC PREDATOR

【右】CHOPPER PREDATOR

「エイリアンVSプレデター」（2004年）

WOLF PREDATOR

「エイリアンズVSプレデター」（2007年）

【左】BERSERKER PREDATOR

【中央】FALCONER PREDATOR

【右】TRACKER PREDATOR

「プレデターズ」（2010年）

【左】FUGITIVE PREDATOR

「ザ・プレデター」（2018年）

【右】FERAL PREDATOR

「プレデター：ザ・プレイ」（2022年）

≪製品概要≫

■商品名：『プレデター マスククロニクル』

■価格：1回400円（税込）／全11種

（JUNGLE HUNTER PREDATOR、CITY HUNTER PREDATOR、

SCAR PREDATOR、CELTIC PREDATOR、CHOPPER PREDATOR、

WOLF PREDATOR、BERSERKER PREDATOR、FALCONER PREDATOR、

TRACKER PREDATOR、FUGITIVE PREDATOR、FERAL PREDATOR）

■発売日：2026年4月下旬発売

■対象年齢：15歳以上

■本体サイズ：縦約50mm

■商品サイト：

https://www.takaratomy-arts.co.jp/items/item.html?n=Y096983

(※商品発売後 、ページ内に表示される「ガチャ検索」より販売店舗が検索できます）

■取扱い場所：全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

■権利表記： TM & (C) 20th Century Studios

※「ガチャ」「GACHA」は株式会社タカラトミーアーツの日本国登録商標です。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。