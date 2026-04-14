日常と旅をシームレスに。ZERO HALLIBURTONから、エフォートレスな上品さを纏うバッグ「UE Collection」登場

エース株式会社

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」は、日常と旅に彩りを添える上質なカジュアルバッグシリーズ「UE Collection（UE コレクション）」を、直営店、オンラインストアならびに全国の百貨店・専門店にて、順次発売開始しました。

「UE Collection」は、日常と旅をシームレスに行き来する人へ向けた、ミニマルで美しいバッグコレクションです。

軽量かつ耐久性に優れたロービック素材を採用し、都会的で上品な印象に仕上げました。小物収納に適した複数のポケットや、ビジネスシーンも安心なPC 収納部、スーツケースに固定できるセットアップ

機能など、オンオフ問わず快適に使える機能を備えます。

全型にあしらったロゴ刻印入りのシルバーパーツは、ブランドの原点〈アルミニウム スーツケース〉のDNA を受け継ぐディテールとして、さりげなく輝きます。

バックパックやボストンバッグなど全7型の豊富なラインアップで、幅広いシーンで活躍します。

商品紹介

充実の収納ポケット

クッション性のあるポケットや、折り畳み傘も収納できるボトルホルダーなど、多彩なポケットを備えます。

出張や旅行に役立つセットアップベルト

バッグをスーツケースのハンドルに通し固定できるセットアップベルトを搭載。

バッグが安定し、移動中も快適です。

※対応モデル：No.81755,81756,81757

バックパックも展開

メイン収納とは別に独立したPC 収納部を備え、ビジネスシーンでも安心。

背面には通気性に優れたエアメッシュ素材を採用しました。

豊富なライアップ

ボストンバッグやバックパックをはじめ、トートバッグ、ボディバッグ、ショルダーバッグなど、全7 型を展開。

商品詳細

ブランド：ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）

シリーズ：UE Collection（UE コレクション）

カラー：ブラック、グレー

品番/ 形状/ 外寸サイズ(W×H×D) / 容量 / 税込金額：

81751 / ショルダー / 12×19×3cm / 0L / \18,700

81752 / ショルダー / 23×23×3cm / 0L / \27,500

81753 / ショルダー / 25×27×6cm / 6L / \33,000

81754 / ボディバッグ / 43×16×10cm / 6L / \33,000

81755 / トートバッグ / 56×37×14cm / 22L / \41,800

81756 / バックパック / 30×43×16cm / 17L / \44,000

81757 / ボストンバッグ / 44×28×24cm / 35L / \52,800

商品ページ:https://zerohalliburton.jp/collections/ue-collection

ノベルティキャンペーン

全国の直営店、公式オンラインストアおよび一部の取扱い店舗にて、セール品を除く22,000円(税込) 以上購入の方に、ブランドアンバサダー・三笘薫選手のサイン型押し入り本革製〈スマートキーケース〉をプレゼント。

キーリング付きのため、スマートキー以外にも使用できます。

詳細はこちら：https://zerohalliburton.jp/blogs/news/novelty-cp-26spring

※なくなり次第終了。

※店舗により、実施時期が異なる場合がございます。

取扱い直営店舗

・ゼロハリバートン 公式オンラインストア https://zerohalliburton.jp/

・ゼロハリバートン 新宿サザンテラス店(TEL.03-6276-2202)

・ゼロハリバートン 新丸の内ビルディング店(TEL.03-6256-0175)

・ゼロハリバートン GINZA SIX 店（TEL.03-6264-5176）

・ゼロハリバートンゴルフ 東京ミッドタウン店（TEL.03-6434-7474）

・ゼロハリバートン ヒルトンプラザ店（TEL.06-6940-7420）

・ゼロハリバートン なんばパークス店（TEL.06-4395-5550 ）

※在庫確認等のお問合せは、購入ご希望のショップまでお願いいたします。

※店舗情報 https://zerohalliburton.jp/pages/store-list

About ZERO HALLIBURTON

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発のトータルラゲージブランドです。NASAの依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。

HP：https://zerohalliburton.jp/

BRAND HISTORY：https://zerohalliburton.jp/pages/about

Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/