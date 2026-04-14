医薬品GMPサービス拠点拡充のお知らせ

安田倉庫株式会社

安田倉庫株式会社（代表取締役社長：小川一成、以下「当社」）は、このたび当社グループの国内2拠点（大阪府茨木市および岡山県真庭市）において、医薬品製造業（包装・表示・保管）の許可を新たに取得いたしました。

医薬品製造業 新規取得拠点１. 安田倉庫株式会社 茨木営業所（大阪府茨木市）医薬品製造業 新規取得拠点２. 安田ロジファーマ株式会社 北房センター（岡山県真庭市）

当社グループでは従来より、安田倉庫九州営業所および安田ロジファーマ厚木センター／安田ロジファーマ厚木金田センターにて医薬品GMP(注1)サービスを展開してまいりましたが、今回の許可取得により、より広範な地域・多様なニーズに対応できるようGMP体制を強化いたします。これにより、医薬品メーカー様の販売物流（卸・代理店向け出荷業務）に加え、製造（GMP）領域を含むサービスのワンストップ提供体制をより一層強化し、医薬品サプライチェーンの最適化に貢献してまいります。

■ サービス強化の目的

近年、医薬品物流業界では、GDP(注2)ガイドラインに準拠した製品販売物流のみならず、製造在庫（医薬品原薬・原料・中間品等）の保管・管理を含むアウトソーシングニーズが高まっております。製造在庫はGMP省令に基づく厳格な管理を要するため、設備・人材の確保や多岐にわたる項目への対応が必要となり、さらに許可取得および維持、薬剤師をはじめとする人材確保の難しさ等から、適したサービスが見つかりにくいケースも少なくありません。

当社グループは、これまで医薬品メーカー様の安定供給を支える高品質な物流サービスを提供し、医薬品物流に関する知見と実績を培ってまいりました。当社グループのGMPサービスを通じて、医薬品メーカー様と同じ視点に立ってご支援をすることで、製造拠点体制の立ち上げの迅速化および運用の安定化を実現いたします。

■当社の医薬品物流における特長

GMPからGDP領域までをシームレスにカバーするワンストップサービス

・ 原薬等の製造物流（GMP）と医薬品の製品物流（GDP）をカバーする総合的な医薬品物流サービス

・ 関東（東京・埼玉・神奈川）、関西（大阪）、北海道、九州を中心としたメディカル専用センター網

■当社医薬品物流サービスについて（特設サイトURL）

https://www.yasuda-soko.co.jp/Portals/0/ysds-20210708/

（注）1）GMP（Good Manufacturing Practice）：医薬品等の製造管理および品質管理に関する基準

2）GDP（Good Distribution Practice） ：医薬品の適正流通

本リリースに関するお問い合わせ先

安田倉庫株式会社 業務部経営企画グループ TEL：03-3452-7316

安田倉庫株式会社 メディカル営業第一部 TEL：03-3452-7318