【ロフト】ノートや手帳を楽しむためのアイテムが集う「デコレーションパーティー 2026」開催

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、全国のロフトおよびロフトネットストアにて「デコレーションパーティー 2026」を開催いたします。2021年よりスタートし、6回目となる今回は、ノートや手帳をデコレーションするステッカーやデコレーションテープのほか、テーマに合わせて書き込んでいくことで“ライフログ”を楽しめるメモや付せんなど、手帳時間を充実させてくれるアイテムをロフト先行販売品や新商品を中心に幅広く取りそろえます。

＜【デコレーションパーティー 2026】概要＞

■開催期間：2026年4月18日(土)～5月29日(金)

■開催店舗：渋谷ロフト、銀座ロフトほか、全国のロフト176店舗およびロフトネットストア(特設ページ：https://www.loft.co.jp/store/r/rst118s/)

■商品数：渋谷ロフト約480種類、銀座ロフト約400種類 ※店舗により展開規模は異なる

■商品例：※価格は全て税込み

【“ライフログ”にも大活躍！付せん＆メモ】

●ロフト限定 スワテリエ デイリープラン付せん(S＆C) 各418円

韓国のステーショナリーブランド「スワテリエ」の付せんにロフト限定デザイン4柄が登場。

スワテリエ デイリープラン付せんスワテリエ デイリープラン付せん

●ロフト先行 書きやすいルーズリーフ ミニ(マルマン) 各308円

項目を埋めていくだけで趣味を簡単に記録できるライフログフォーマットの第2弾。

「レシピ」「おいしいもの」「ステージ」「ハンドメイド」の全4種類。

ミニサイズ ルーズリーフミニサイズ ルーズリーフミニサイズ ルーズリーフミニサイズ ルーズリーフ

●ロフト先行 クリエイターズメモ(JAM) 各385円

大阪の印刷会社JAMとロフトが共同実施するクリエイター発掘プロジェクト第2弾として、22名のクリエイターがデザインした個性豊かなメモ帳を22種類展開。

クリエイターズメモクリエイターズメモクリエイターズメモ

●ロフト先行 LABCLIPトリオ水族館 ブロックふせん(勝竜社) 各495円

水族館の動物がいきいきと描かれたシリーズに「コツメカワウソ」「クラゲ」など5種類が仲間入り。

LABCLIPトリオ水族館 ブロックふせんLABCLIPトリオ水族館 ブロックふせんLABCLIPトリオ水族館 ブロックふせん

【ノートや手帳に彩りを添えるデコレーションアイテム】

●ロフト先行 バウムデコ ラベラーロールシール(ビバリー) 各693円

手帳のデコレーションなどに気兼ねなく使える、大容量で鮮やかな特色印刷が特徴のロール状シール。全9種類。

バウムデコバウムデコバウムデコ 使用イメージ

●新商品 シートのペリッテ(エポックケミカル) 各693円

1枚ずつぺりっと剥がせるマスキングシールシリーズに新作が登場。フレークシールになるダイカット

タイプと、程よい長さにカットされたテープタイプで場面に合わせて使い分けられます。各８柄。

シートのペリッテシートのペリッテ 使用イメージ

シートのペリッテシートのペリッテ 使用イメージ

【デザインや形がユニークなステーショナリー】

●販路限定 RHODIAカラビナ付きPVCマルチケース(クオバディス・ジャパン) 各1,540円

持ち運びしやすいロディアのNo11.サイズのメモ帳とシャーベットカラーのPVCケースのセット。全3色。

RHODIAカラビナ付きPVCマルチケースRHODIAカラビナ付きPVCマルチケースRHODIAカラビナ付きPVCマルチケース

●ロフト先行 めし～リングスタンプシール(日本出版販売) 各506円

オムライスなどの料理の凹凸感を再現したシーリングスタンプシール。「給食」「中華」などの全6種類。

めし～リングスタンプシールめし～リングスタンプシールめし～リングスタンプシール

●ロフト先行 居酒屋ステッカー(フロンティア) 各220円

デザイナーユニット「凹凸屋」がデザインした、居酒屋の定番メニューのお品書き風ステッカー。全60種類。

居酒屋ステッカー居酒屋ステッカー居酒屋ステッカー居酒屋ステッカー