「パロマ瑞穂スタジアム」の供用開始

ミズノ株式会社

ミズノは、名古屋市瑞穂公園陸上競技場整備等事業の特別目的会社（SPC）※1の構成企業として、2026年4月に開業する「パロマ瑞穂スタジアム」の管理運営を開始します。管理運営期間は2041年3月31日までです。

※1 株式会社瑞穂LOOP-PFI

「パロマ瑞穂スタジアム」は、陸上競技、サッカー、ラグビー、アメリカンフットボールなどの競技会場としておよそ3年間の施工期間を経て完成しました。Jリーグ・名古屋グランパスの本拠地スタジアムでもあり、この秋に行われるアジア・アジアパラ競技大会の開会式などが行われるメイン会場となります。

このスタジアム周辺には、パロマ瑞穂野球場など7つの屋外施設とパロマ瑞穂アリーナなど7つの屋内スポーツ施設が配置されており、年間を通じて多くのスポーツイベントが開催される予定です。

また、この事業で整備された周辺の広場は、市民に憩いの場となっています。ミズノが構成企業となっているSPCでは、これら一連の整備を2023年4月から開始し、今回の新スタジアムで完工となります。

▼「パロマ瑞穂スタジアム」

https://mizuho-loop.jp/equipment/equipment01/

「パロマ瑞穂スタジアム」の特長

■世界陸上競技連盟（WA）認証、日本陸上競技連盟第1種公認で約30,000席の客席

陸上競技場として国際大会を開催することが可能な、世界陸上競技連盟認証、日本陸上競技連盟第1種公認を取得しており、スタンドは約30,000席となっています。またバックスタンド下には、長さ約150ⅿの雨天練習走路を備えており、選手のウォーミングアップ、クールダウンにも利用できます。

地下鉄・桜通線の瑞穂運動場西駅、名城線の瑞穂運動場東駅、両線の通る新瑞橋駅の3駅からアクセスもよく市内外から多くの利用者を見込んでいます。

赤を基調にした約30,000席のスタンド約150ⅿの雨天練習走路■競技開催日以外も市民の憩いの場となる設計

パロマ瑞穂スタジアムは、競技開催日以外に、スタジアム上層階と下層階の間にある3階コンコースを開放します※２。このコンコースは、隣接するレクリエーション広場の外周と、8の字状の回遊路「MIZUHO-LOOP」を形成しています。「MIZUHO-LOOP」は1周約1kmで、散歩やウォーキング、ランニングに適しています。

※2 一部使用できない時間もあります。

ミズノのスポーツ施設サービス事業について

MIZUHO-LOOP

ミズノでは、1950年代からスポーツ品の販売だけではなく、日本経済の成長に合わせスポーツ施設の設計・施工を行ってきました。

現在はスポーツ施設の運営にも携わり、2026年4月現在、全国で169物件／1,240施設（うちPFI事業17件、指定管理事業123件｟Park-PFI併用型2件、DBO方式3件含む｠、運営受託事業14件、直営事業15件）を管理運営※3しています。

今後もスポーツが身近にあるライフスタイルをサポートします。スポーツ施設などの“場”と運動プログラムなどの“コト”を提供し、スポーツを“する”機会を創出していきます。

※3 2026年4月現在

▼ミズノスポーツサービス トップページ

URL：https://sports-service.mizuno.jp/

記

名 称：パロマ瑞穂スタジアム

住 所：〒467-0062 愛知県名古屋市瑞穂区山下通5丁目1番地

電話番号：052-836-8200（9:00～17:00）

※3Fコンコースの開放は8:30～21:30（スタジアムの専用利用時を除く）

休場日：毎月第3月曜日（祝休日の場合は開場、振替休場日は第4月曜日）、および12/29～12/31

（お客様のお問合せ先）ミズノお客様相談センター TEL：0120-320-799