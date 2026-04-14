VeSync、公式サイトにて「法人向け購入サービス」と「公式アフィリエイトプログラム」を提供開始

VeSync Co., Ltd

アメリカ発の小型家電メーカーVeSync（ウィーシンク）の日本法人、Vesync Japan株式会社（本社：東京都千代田区、以下VeSync）が公式オンラインストア（https://vesync.jp/）において、法人のお客様向けの「法人向け購入サービス」および、インフルエンサーやメディア運営者向けの「VeSync公式アフィリエイトプログラム」の提供を開始いたしました。

本取り組みにより、法人のお客様にはオンライン上で簡単に製品を購入できる利便性の高い購買体験を、また情報発信を行うクリエイターやメディアの皆様には、安心して活用できる収益化の機会を提供いたします。これらのサービスを通じて、VeSync製品の導入機会の拡大と、より多くのユーザーへの価値提供を目指してまいります。

■法人向け購入サービスについて

VeSync法人向けサービス：https://vesync.jp/pages/company-contact

本サービスでは、従来の法人購入において必要となる見積依頼や発注手続きの負担を軽減し、Web上で簡単に注文が完結できる仕組みを提供します。法人のお客様には、購入数量や用途に応じた専用プランをご案内し、専用の割引コードを発行。公式サイトから通常のオンラインショッピングと同様の手順でご注文いただけます。

法人導入の主な活用シーン

■ 福利厚生・贈答品・キャンペーン景品に（COSORI ノンフライヤー）

デザイン性と実用性を兼ね備えた製品として、社員向けインセンティブや取引先への贈答品、キャンペーン景品などに幅広く活用いただけます。

■ オフィス環境の改善に（Levoit 空気清浄機）

会議室や受付エリアの空気清浄・花粉対策として、従業員の健康管理や快適な職場環境づくりに貢献します。

■ 健康経営の推進に（Etekcity スマート体組成計）

社員の健康意識向上を目的とした福利厚生や健康促進プログラムに活用いただけます。

法人のお客様向け主な特長

・全製品に2年間保証を付与

・適格請求書（インボイス）発行に対応

・銀行振込・クレジットカードなど柔軟な決済に対応

・分割配送や配送先指定などの個別対応が可能

・日本語カスタマーサポートが通常24時間以内に対応

■ VeSyncアフィリエイトプログラムについて

VeSyncアフィリエイトプログラム：https://vesync.jp/pages/vesync-affiliate-easy-profit-by-uppromote

本プログラムは、ブログやInstagram、YouTube、TikTokなどのSNSを通じてVeSync製品を紹介し、専用リンク経由で商品が購入された場合に報酬を受け取ることができる仕組みです。公式ストアとの直接連携により、安心して利用できる環境を整えるとともに、成果につながりやすい条件を提供しています。

アフィリエイトパートナー向け主な特長

■ 報酬率5％・Cookie有効期間90日

初回アクセスから90日以内の購入が成果対象となり、長期的な成果獲得が可能です。

■ 紹介しやすい人気製品ラインナップ

空気清浄機やノンフライヤーなど、幅広いユーザー層に対応した製品を取り扱っています。

今後もVeSync Japanは、法人のお客様やクリエイター・メディアパートナーの皆様との連携を深めながら、より多くの方に快適で健康的な生活環境をお届けできるよう取り組んでまいります。

【VeSyncについて】

VeSync（ウィーシンク）は2011年にアメリカで設立した小型家電製品のグローバル企業です。 生活環境をより綺麗、健康、便利、安全にするための「Levoit（レボイト）」、「COSORI（コソリ）」、「Etekcity（イテクシティ）」の3つのブランド製品をアメリカ、ヨーロッパ、カナダ、中国や東南アジア等の国や地域で展開しております。 2011年からはIoT戦略を視野に入れ、製品を連動してより上質なライフスタイルをユーザーに届けるために、システムの開発も始めました。コミュニティとテクノロジーを通じて、チームメンバー、パートナーのために新しい機会を見つけ、新しい可能性を開くのに注力し続けます。 「よりスマートな製品で繋がったライフスタイルを創造し、より良い生活環境を届ける」というミッションを掲げて、VeSyncはユーザーと共に「未来」を歩んでいきたいと思います。