NEC、Salesforce Japan Partner Award 2026を受賞

日本電気株式会社

NECは、Salesforce Japan Partner Award 2026におけるJapan Partner of the Year - Financial Services -とJapan Partner of the Year - Internal Use -を受賞しました。Financial Servicesについては、金融領域における高度なSalesforceソリューションの提案・実装力と、ビジネス拡大への貢献が認められ、今回受賞となりました。Internal Useについては、Salesforce製品群(Agentforce Sales、Agentforce、Data 360、MuleSoft、Tableau等)を組み合わせたNECグループ全体の大規模な自社活用により、営業DXを継続的に推進していることが高く評価され、今回受賞となりました。

Salesforce 代表取締役会長 兼 社長 小出伸一様 (左)とNEC プラットフォーム・テクノロジーサービス事業部門長 源和憲 (右)

発表に対するコメント

NEC プラットフォーム・テクノロジーサービス事業部門長 源 和憲は次のように述べています。

「この度は2つの栄誉ある賞をいただき、大変光栄に思います。関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

NECは、2008年の国内初Salesforce再販契約以来培った長期協業体制のもと、上流コンサルティングからシステム構築、現場への浸透・定着支援・運用保守まで、お客様に寄り添いワンストップで取り組んでまいりました。本受賞を励みに、自社実践で培った営業DXの知見をお客様へ還元しながら、幅広い業種におけるAgentforce×NEC独自AIソリューションの提供にさらに注力し、Salesforceと共にお客様のビジネス成長に貢献してまいります。」

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資は、次のように述べています。

「NECのようなSalesforce Japan Partner Award 2026の受賞者は、テクノロジーがかつてないスピードで発展しAI革命が進行する世界において、お客様がより迅速に成長し、さらに躍進するよう尽力されています。Salesforceにとってパートナーの皆様は、お客様の成功を推進するために欠かせない存在です。」

第19回目を迎えるSalesforce Japan Partner Award 2026は、コンサルティング会社、デジタルエージェンシー、販売代理店、ISVパートナーなど、クラウド、業種・業界、および広範なパートナープログラムにわたって、Salesforceのパートナーが果たした多大な貢献に与えられる賞です。今年のSalesforce Japan Partner Award 2026を受賞されたSalesforceパートナーの一覧はこちら(https://appexchangejp.salesforce.com/learn/fy27-partner-award)をご覧ください。

SalesforceなどはSalesforce, inc.の商標です。

会社概要

社名：日本電気株式会社

所在地：〒108-8001東京都港区芝五丁目7番1号

代表者：取締役 代表執行役社長 兼 CEO 森田隆之

創立：1899年(明治32年)7月17日

事業内容：グループ主要事業（ITサービス事業、社会インフラ事業他）

URL：https://jpn.nec.com/

報道関係者の問い合わせ先

NEC

Salesforce事業推進チーム

https://jpn.nec.com/soft/salesforce/index.html のお問い合わせよりご相談ください。

当サイトにてSalesforce営業DX社内活用動画も公開しております。