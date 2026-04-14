廃棄される花に新しい命を。『earth song』アースデイ東京2026出店

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（本社：東京都渋谷区、カンパニー長：白田 義彰、以下「JR-Cross」）が推進する、地域と資源の「新しい循環」を生みだすプロジェクト『earth song（アースソング）』は、2026年4月18日(土)・19日(日)に東京都・代々木公園で開催される、日本を代表する地球がテーマのフェス「アースデイ東京2026」へ出店します。

規格外や売れ残ってしまい、やむを得ず廃棄されてしまう花々「ロスフラワー(R)」を材料とした、ブーケやキャンドル、フラワーボトルなどの雑貨アイテムの物販に加え、「ロスフラワー(R)」を使用した体験型ワークショップを行います。

『earth song』は、これまで、JR高輪ゲートウェイ駅や首都圏のエキナカ商業施設「エキュート」で、地球にやさしい環境で育てられた「スローフラワー」や「ロスフラワー(R)」を使用し、花をつくるところから使うところ、その先の再生するまでの「循環」全体に思いをはせる特別な商品と体験を提供してきました。

今回、初のマチナカ（エキソト）での活動として、「アースデイ東京2026」へ出店します。サステナビリティに関心の高い来場者との直接的な対話を通じて、環境への配慮と地域社会への貢献を具現化し、地域と資源の新しい循環（New-Circulation）を加速させることを目指します。

TOPIC.1 ロスフラワー(R)を使用したオリジナル雑貨や地域の農家とともにつくる焼き菓子を販売

アースデイ東京2026では、花農家や装飾で使い終わった花などから集めた「ロスフラワー(R)」を材料とした、オリジナルの雑貨を販売します。加えて、『earth song』として新たに、台東区蔵前の「循環する暮らしを選ぶ実験室 ELAB」から、「今ある素材をどう活かすか」という考えのもと、規格にとらわれずすべての素材を大切に使いおいしさへとつなげた焼き菓子もラインアップします。

【商品例】

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フラワーボトル（小）各種 高さ13.5cm 3,500円フラワーボトル（小）各種 高さ13.5cm 3,500円

花農家から行き先のなくなったロスフラワー(R)をドライフラワー加工し、長く楽しんでいただけるよう、メディシンボトルに詰めました。

協力：株式会社RIN

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キッチンブーケ（大）各種 1,200円

愛知県豊川市のバラ生産者・榊原薔薇園、静岡県浜松市のガーベラ農家・松下園芸から「ふぞろい花」のロスフラワー(R)を特別に仕入れました。

協力：株式会社RIN

キッチンブーケ（大）各種 1,200円

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フラワーアロマワックスサシェ 各種1,600円フラワーアロマワックスサシェ 各種1,600円

廃棄予定だった花々を加工し、香り豊かなラベンダーの精油でサシェに仕上げました。クローゼットなど生活に取り入れやすいアイテムです。

協力：株式会社RIN

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焼き菓子各種

左：カカオハスクロール 1個550円 上：季節の野菜のマフィン右：季節の果物のマフィン、下：レモンケーキ各600円

生産者と直接つながり、形や規格を問わず素材をまるごと活かしたマフィンやカカオハスク（カカオ豆の外皮）などを使用した焼き菓子です。

協力：株式会社fog

（循環する暮らしを選ぶ実験室「ELAB」）

焼き菓子各種 左：カカオハスクロール 1個550円上：季節の野菜のマフィン右：季節の果物のマフィン、下：レモンケーキ各600円

「ロスフラワー(R)︎」とは

まだきれいに咲いているにもかかわらず、規格外や売れ残りの廃棄などにより、消費者の手に渡らずに捨てられてしまうお花です。こうしたロスは環境負荷や農家の負担として、大きな社会課題となっています。

TOPIC.2 体験型ワークショップ

「エシカルな暮らしを始める第一歩」として、会場ブースにてロスフラワー(R)を使用した体験型ワークショップを実施します。お子さまでも楽しくご参加になれます。

（１）ロスフラワーポプリづくりロスフラワーポプリづくり

「ロスフラワー(R)」を瓶詰めして、お好きな香りをつけて完成させるポプリづくり体験。使用する花の種類や配置にこだわりながら楽しめます。

■開催日：4/18(土)・19(日)

■時間：各日 10:00～12:00／13:00～18:00

各回(00分)開始、所要時間 30分程度

■定員：各回先着4名さま

■対象年齢：5歳以上 ※未就学児は保護者付き添い

■参加費：3,000円 ※材料費込

協力：株式会社RIN





（２）植物スタンプでつくるオリジナルエコバッグ植物スタンプでつくるオリジナルエコバッグ

「ロスフラワー(R)」や葉っぱをスタンプしてオシャレなエコバッグを彩ります。花びらや葉っぱの繊細な表情を感じながら、自分だけのデザインを形にする楽しさを体験しませんか。

■開催日：4/18(土)・19(日)

■時間：各日 10:00～12:00／13:00～18:00

各回(00分、30分)開始、所要時間 20分程度

■定員：各回先着4名さま

■対象年齢：5歳以上 ※未就学児は保護者付き添い

■参加費：1,800円 ※材料費込

協力：株式会社RIN

■申込方法：Peatixによる事前申込

※当日定員に空きがある場合は、当日も受付いたします。

（１）ロスフラワーポプリづくり https://earthsong02.peatix.com

申し込みはこちら :https://earthsong02.peatix.com

（２）植物スタンプでつくるオリジナルエコバッグ https://earthsong01.peatix.com

申し込みはこちら :https://earthsong01.peatix.com

■お支払い：会場にて、キャッシュレス決済のみ対応

『earth song（アースソング）』について

消費者がサステナブルな取り組みに出会うきっかけとなることを目指し、「New-Circulation（地域と資源の新しい循環）」をコンセプトに掲げ、環境への配慮、地域社会に貢献するJR-Crossのプロジェクト。当社だからこそ提供できる体験価値を創出し、共感から購入へとつなげる持続的な運営モデルの構築を目指します。

＜『earth song』公式Instagramアカウント＞

ショップや商品紹介を中心に、ワークショップのご案内などearth songの情報を発信しています。

ぜひフォローしてください。

アカウント名：earth song

パートナー紹介

公式Instagram :https://www.instagram.com/earth.song.tgc/

『earth song』は、株式会社RINおよび、株式会社fogのご協力のもと、アースデイ東京2026へ出店します。

株式会社RIN

花を通じた豊かさの向上を目指し、「花のある生活を文化にする」ことをミッションに掲げ、まだ十分美しいにもかかわらず廃棄されてしまう花「ロスフラワー(R)」に新たな命を吹き込む事業展開として、空間装飾、ノベルティ開発、プロダクト開発などを行っています。

2020年には、花農家と消費者の架け橋として開設したオンラインショップ『フラワーサイクルマルシェ』が、農林水産省HPでも紹介。2023年にロスフラワー(R)︎マルシェがグッドデザイン賞を受賞し、「よく生きる」を、花と人に。をスローガンとして掲げ、廃棄予定の花を活用した循環型社会の実現に取り組んでいます。

株式会社fog

公式サイト :https://lossflower.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/rin_flower_official/

「暮らしの中に循環をつくる」ことをテーマに、食・地域・自然をつなぐ事業を展開する会社です。地域の生産者や企業と協働し、資源を無駄にしない循環型の仕組みづくりや、新しい価値を生み出すプロジェクトを行っています。

代表的な取り組みとして、東京・蔵前の循環型コミュニティ拠点「ELAB」の運営や、チョコレート製造で廃棄されがちなカカオハスクを食材として活用する「カカオハスクプロジェクト」を推進。食や地域を通じて、人と社会、環境がよりよく循環する未来の暮らしを提案しています。

『earth song』アースデイ東京2026 出店概要

公式サイト :https://fog.co.jp/

■開催日時：4月18日（土）・19日（日） 各日10:00～18:00 ※雨天決行

■会場：アースデイ東京2026@代々木公園 イベント広場内 時計塔横

【アースデイ東京2026】

■入場料：無料

■URL：https://www.earthday-tokyo.org/event/earthday2026(https://www.earthday-tokyo.org/event/earthday2026)

JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー サステナビリティ方針

公式サイト https://www.jr-cross.co.jp/corp/business/deve/sustainability/

※掲載情報はリリース時点の情報です。内容は変更になる可能性があります。

※画像はイメージです。価格は全て税込です。

https://prtimes.jp/a/?f=d82978-1082-18b06ca952985e1c9cc98f27edb30641.pdf株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー

商 号：株式会社JR東日本クロスステーション

本 社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設 立：2021年（令和3年）4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）



デベロップメントカンパニーについて：

駅を利用するお客さまニーズに幅広く応える、魅力あふれるエキナカ空間を目指し、「エキュート」や「グランスタ」等のエキナカ商業施設を展開する事業を行っています。各駅のロケーションや文化、地域性を考慮しながら、エキナカのさらなる魅力向上を目指します。また、パートナーとの連携を強化し、地元との共生、地域連携にも積極的に取り組んでいます。



主な運営施設：エキュート、グランスタ