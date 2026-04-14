＜榮太樓總本鋪日本橋本店＞仮店舗オープンのお知らせ

株式会社榮太樓總本鋪

株式会社榮太樓總本鋪（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長：細田将己、以下「榮太樓總本鋪」は日本橋地区再開発に伴い、日本橋本店は2026年3月31日（火）をもちまして、現店舗での営業を一旦終了いたしました。

このたび、新たな仮店舗の準備が整い、2026年4月15日（水）より営業を開始する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

概要につきましては、下記の通りでございます。

■【仮店舗営業のご案内】

開店日：2026年4月15日（水）

営業時間：10：00～18：00

営業日：平日、土日祝日も営業（年始を除く）

営業形態：物販のみ（※カフェ「Nihonbashi E-Chaya」の営業はございません）

取扱商品：一部商品はお取り扱いがない場合がございます

【仮店舗所在地】

〒103-0027

東京都中央区日本橋1丁目2-8

電話：03-3271-7785

仮店舗での営業期間中は、何かとご不便をおかけすることもあるかと存じますが、

これまでと変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

新たな場所ではございますが、引き続き皆さまに親しんでいただける店舗を目指してまいります。

お近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りいただけますと幸いです。

皆さまのご来店を従業員一同、心よりお待ち申し上げております。

榮太樓總本鋪とは‥

1818年(文政元年)創業。東京日本橋に本社を置く和菓子の製造販売会社。社名の由来は1857年(安政4年)に日本橋本店を開業した栄太郎(のちに細田安兵衛三世)の名前から。全国飴菓子工業協同組合に加盟しているキャンディーメーカーとしては日本最古の歴史を持っており、取扱う菓子は、飴のほかに生菓子や羊羹、焼菓子、あんみつなど。他にも、コンセプトにより特化したブランド「Ameya Eitaro(飴専門)」、「にほんばしえいたろう(カジュアルパッケージ)」、「東京ピーセン（東京土産）」、「からだにえいたろう(健康志向)」を展開。また、取引先も百貨店、量販店、交通市場から神社仏閣と幅広いものになります。「温故知新」を尊ぶ社風を持ち、製造現場には最新機械だけでなく昔ながらの技術、設備も今なお現役として稼働しております。

●ホームページ https://www.eitaro.com/ ●オンラインストア https://www.eitarosouhonpo.co.jp/