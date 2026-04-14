ソフトクリエイト、マイクロソフトの最上位パートナー認定「Microsoft Copilot」Specializationを取得

株式会社ソフトクリエイト

株式会社ソフトクリエイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：林 宗治、以下ソフトクリエイト）は、マイクロソフトが提供する最上位パートナー認定「Microsoft Copilot」Specializationを取得したことをお知らせいたします。

■Microsoft Copilot の定着・活用を見据えたソフトクリエイトの取り組み

ソフトクリエイトは、これまで数多くの Microsoft 365 導入・活用支援を通じて培った知見をもとに、Microsoft 365 Copilot においても、実践的かつ再現性の高い導入・活用支援を提供しています。

単なるツール導入にとどまらず、「現場で実際に使われ、成果につながること」にこだわり、活用・定着支援に注力しています。Copilot 活用を成功させるために重要となる、導入前の意思決定支援から業務への具体的な落とし込み、さらには自社ビジネスの成長につなげる伴走型支援までを一貫して提供しています。

また、Microsoft Base Shibuya におけるリアルセミナーや体験型ワークショップを通じて、お客様自身が「実際に使いながら理解を深め、自社業務に適用できる状態」を実現し、現場での活用定着を支援しています。

これらの豊富な導入実績と高度な専門知識、ならびに安定した支援体制が評価され、今回の「Microsoft Copilot」Specialization 取得に至りました。

当社の取り組みは、株式会社アストロスケールホールディングス様をはじめとする多くのお客様の業務変革に貢献しており、こうした顧客成功実績が本認定につながっています。

●Microsoft Base Shibuya

URL：https://www.softcreate.co.jp/ms-base

●Microsoft 365 Copilot 導入事例『株式会社アストロスケールホールディングス』

URL：https://www.softcreate.co.jp/case/astroscale

今後もMicrosoft Copilot をはじめとする AI と共に働くことが“当たり前”となる社内文化づくりを支援し、企業の持続的な成長に貢献してまいります。

■「Microsoft Copilot」Specializationについて

「Microsoft Copilot」Specialization は、マイクロソフトが提供する Microsoft AI Cloud Partner Program における専門認定の一つです。

Microsoft 365 Copilot および Microsoft Copilot Studio に関する高度な技術力に加え、導入から活用・定着までを一貫して支援できる実績を有するパートナーに付与される、マイクロソフトの最上位レベルの認定です。

以下の要件を満たすパートナーに付与されます。

1．豊富な成功実績

AI エージェントの実装や業務プロセス変革を含む導入実績を複数有していること。

２．高度な専門性

Microsoft 365 Copilot に関する高度な専門性を有するエンジニアが一定数在籍していること。

３．販売実績

Microsoft 365 Copilot の利用拡大に関する所定の実績を有していること。

4．基盤となるパートナー認定

モダンワーク領域などのソリューションパートナー認定を保有していること。

■日本マイクロソフト株式会社（本社：東京都港区、以下日本マイクロソフト）からのコメント

日本マイクロソフトは、この度の株式会社ソフトクリエイト様の「Microsoft Copilot」Specializationの取得を心よりお慶び申し上げます。

株式会社ソフトクリエイト様は、Microsoft 365 Copilotの定着および、Copilot Studioを活用した高度なAIエージェント構築において、卓越した専門性と実績を有するパートナーです。今回の「Microsoft Copilot」 Specializationの取得は、単なるシステム導入にとどまらず、AI実装を通じたビジネスプロセスの刷新と、組織的な利活用の定着を支援してきた取り組みが正式に評価されたものです。

今後も日本マイクロソフトは、株式会社ソフトクリエイト様と協調し、お客様のデジタルトランスフォーメーションの推進に貢献して参ります。

日本マイクロソフト株式会社

業務執行役員 パートナー事業本部 エンタープライズパートナー統括本部長 岡 寛美

■関連セミナー

本認定に関連する取り組みの一環として、Microsoft 365 Copilotを業務で安心して使い続けるためのセミナーを開催いたします。本セミナーでは、Copilot活用を前提に、現在の利用環境を見直し、次に打つべきセキュリティ対策やデータ管理、SharePoint Online 運用について情シスが押さえておくべきポイントを解説します。

【開催概要】

・セミナー名：え、その状況で Copilot 使うんですか？ に答えます ～ウェビナーでは言えない秘伝の××～

・開催日：2026/5/15(金)16:00～17:00 （15:30 開場）

・会場：Microsoft Base Shibuya（渋谷クロスタワー 30階）

・申込URL：https://www.softcreate.co.jp/seminar/detail/1235

■ソフトクリエイトのマイクロソフトソリューションについて

Microsoft 365や Microsoft Azureを活用し、生産性向上やセキュリティ強化を実現するソリューションを幅広く提供しています。さらに、中堅・中小企業のDXを加速させるクラウドサービス「SCCloud 365」や Microsoft 365の設定・活用方法を実機で学べる無料のリアルイベント「Softcreate Premium Workshop」を提供しています。

■株式会社ソフトクリエイトについて

ソフトクリエイトは、お客様の変革に不可欠なベストパートナーを目指し、企業向けの総合的なITサービスを提供しています。クラウド、セキュリティ強化、AI・DX支援、ITインフラ構築を主要な事業とし、最適なテクノロジーを通じた「価値の提供」でお客様のビジネスを支援します。40年以上にわたり、お客様と共に培った経験を生かし、日本全国の企業へサービスを届けていきます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社ソフトクリエイト

代表者：代表取締役社長 林 宗治

設立：2012年10月

資本金：2億円 (2026年3月31日現在)

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目15番1号 渋谷クロスタワー

URL：https://www.softcreate.co.jp/ (https://www.softcreate.co.jp/)



※ Microsoft、Microsoft 365、Azure、SharePoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ Microsoft 365は、Microsoft Corporation が提供するサービスの名称です。

※ その他、記載している会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。