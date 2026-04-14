くつろげる空間に欠かせないもの、「静けさ」「ソファ」が上位に。理想のリビングに近づけるために変えたいこととは？

株式会社NEXER

■理想のリビング・くつろぎ空間に関する調査

自宅のリビングは、一日の疲れを癒し、家族や自分だけの時間を過ごす大切な場所です。

しかし、実際にはどれくらいの人が自分のリビングに満足しているのでしょうか。

くつろぎの空間に欠かせない要素は人それぞれですが、多くの人が共通して求めるものもあるはずです。

ということで今回はTRES THE SOFA TAILOR（トレス ザ・ソファテーラー）と共同で、全国の男女500名を対象に「理想のリビング・くつろぎ空間」についてのアンケートをおこないました。





※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとTRES THE SOFA TAILOR（トレス ザ・ソファテーラー）による調査」である旨の記載

・TRES THE SOFA TAILOR（トレス ザ・ソファテーラー）（https://tres-sofa.jp/）へのリンク設置





「理想のリビング・くつろぎ空間に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月1日 ～ 4月6日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：あなたにとって「くつろげる空間」に欠かせない要素は何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：現在の自宅のリビングは、理想のくつろぎ空間になっていますか？

質問4：そう感じる理由を教えてください。

質問5：理想に近づけるため、特に変えたい・改善したいポイントは何ですか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：もし予算や制約がなければ、リビングの家具やアイテムをどのようにこだわりたいですか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■21.8％が、くつろげる空間に欠かせない要素は「静けさ」と回答

まず、くつろげる空間に欠かせない要素について聞いてみました。

最も多かったのは「静けさ」で21.8％でした。

次いで「ソファ」が20.4％、「温度・空調の快適さ」が13.6％と続きます。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「静けさ」と回答した方

・うるさかったら気が散ってしまうため。（20代・男性）

・音が気になるので、静かな環境じゃないとくつろげないから。（30代・女性）

・音は精神の安定に大事だから。（30代・男性）

「ソファ」と回答した方

・座れたり寝転がれたりするから。（20代・男性）

・ソファでだらっと姿勢を崩して座り、本を読んだりゲームをすることが好きなため。（30代・女性）

・ソファで本を読む時間が至福の時間だから。（40代・女性）

「温度・空調の快適さ」と回答した方

・どんなに好きな物や匂いなど揃えても、気温や空気が乾燥してるかなどによって快適度は変わってくるから。（20代・女性）

・温度や湿度が適切でないと体調を崩すから。（20代・女性）

・過ごしやすい適度な温度などがないと、苦痛に感じてしまう。（30代・女性）

静けさや快適な温度、そしてソファのようにリラックスできる家具は、くつろぎのためには欠かせないものです。人それぞれが大切にするポイントは違っていても「心身の緊張を解く」という目的は共通しています。

■57.4％が、現在の自宅のリビングは理想のくつろぎ空間に「なっている」と回答

続いて、現在の自宅のリビングが理想のくつろぎ空間になっているかどうかを聞いてみました。



「とてもなっている」が10.6％、「ある程度なっている」が46.8％で、合わせて57.4％の人が現在のリビングにある程度満足しているという結果でした。

一方で「あまりなっていない」は28.2％、「まったくなっていない」は14.4％となり、4割以上の人が理想とのギャップを感じていることがわかります。

そう感じる理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

なっていると回答した理由

・快適な温度でスペースも十分にあるから。（30代・女性）

・好きなもので囲まれているから。（30代・女性）

・寝転べるサイズのソファを置いている。（40代・女性）

なっていないと回答した理由

・そもそもリビングはなく、ダイニングなのでテーブルやその他もので圧迫されており通るのですら狭くてストレスを感じているから。（20代・女性）

・座椅子はあるけれど、ソファは置いていないため、あまり自分好みの空間になっていないと感じる。（30代・女性）

・家具やテレビのサイズ感があっていなくて圧迫感がすごい。（40代・女性）

なっていると回答した方の声を見ると、自分好みのアイテムが揃っていることや、十分な広さ・快適な温度があることが満足感につながっています。

なっていないと回答した方は、狭さや物の多さ、家具のサイズと部屋のバランスに悩んでいるケースが目立ちました。リビングの面積を簡単に変えることは難しいため、限られた空間のなかでいかに快適さを確保するかが課題となっているようです。



■23.0％が、理想に近づけるために「物を減らして片付ける」と回答

続いて、理想のくつろぎ空間になっていないと回答した方に、特に変えたい・改善したいポイントを聞いてみました。

「特にない」が28.6％で最も多かったものの、具体的な改善策としては「物を減らして片付ける」が23.0％でトップでした。

次いで「ソファなど家具の買い替え」が9.9％、「収納を増やす」と「空調・温度環境を整える」がともに5.6％と続きます。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「特にない」と回答した方

・お金がなくてできないから。（20代・女性）

・部屋が狭いのでどうしようもない。（40代・男性）

・数年で引っ越す予定なので、お金もったいないのでとりあえず我慢。（40代・女性）

「物を減らして片付ける」と回答した方

・母の物であふれていて気分がよくないから。（20代・女性）

・物が多いと、心も安定しないから。（30代・男性）

・すっきりしていると空間を広く使えるから。（40代・女性）

「ソファなど家具の買い替え」と回答した方

・ソファがあるとちゃんとした部屋感が出るから。（40代・女性）

・座り心地の良いものを揃えたい。（40代・男性）

・もっとゆったりと座れるものに変えたい。（40代・女性）

「特にない」と回答した方は、改善の意欲がないわけではなく、予算や住環境の制約から「変えたくても変えられない」という事情が見えてきます。理想と現実のギャップを感じつつも、手を打てずにいる人が少なくないようです。

「物を減らしたい」と回答した方は、単なる見た目の問題だけでなく、精神的な落ち着きを求める気持ちがあるようです。また、「ソファなど家具の買い替え」と回答した方はソファへの関心が高く、現在使っている家具の座り心地への不満がうかがえます。



■予算や制約がなければ、家具の「素材」「デザイン」「統一感」にこだわりたい人が多数

最後に、もし予算や制約がなければリビングの家具やアイテムにどのようにこだわりたいかを聞いてみました。

もし予算や制約がなければ、リビングの家具やアイテムをどのようにこだわりたいですか？

・白を基調とした家具にしたいです。（20代・女性）

・好きな動物デザインのランプやデスクを買うなど、好きなもので固める。（20代・女性）

・寝転べるくらいの大きめのソファを置いて、いつでも好きなときにくつろげるようにしたい。（30代・女性）

・物を減らして質の良いインテリアでそろえたい。（30代・女性）

・上質な木のインテリアを使いたい。（30代・女性）

・座り心地の良いソファに替えたい。（40代・男性）

自由回答を見てみると、主に「色やテイストの統一」「ソファへのこだわり」「物を減らしてすっきりさせたい」の3つの傾向が浮かび上がりました。それぞれが「居心地の良さ」を大切にしているようです。



■まとめ

今回の調査では、くつろげる空間に欠かせない要素として「静けさ」と「ソファ」が上位を占め、心身のリラックスに直結する要素が重視されていることがわかりました。

また、4割以上の人が現在のリビングに不満を感じており、変えたい・改善したいポイントとして「物を減らして片付ける」が挙がりました。

大型家具は価格も大きく、暮らしの空間に長く影響するものです。

まずは自分にとって欠かせない要素を見極め、身近なところから少しずつ理想に近づけていくことが、満足度の高い空間づくりにつながるのではないでしょうか。







＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとTRES THE SOFA TAILOR（トレス ザ・ソファテーラー）による調査」である旨の記載

・TRES THE SOFA TAILOR（トレス ザ・ソファテーラー）（https://tres-sofa.jp/）へのリンク設置





【TRES THE SOFA TAILOR（トレス ザ・ソファテーラー）について】

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TEL：03-6447-5244

営業時間：11:00～19:00

定休日：水曜日

住所：〒604-8094 京都府京都市中京区中白山町268-1 プラウド京都麩屋町御池1F（京都店）

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営業時間：11:00～19:00

定休日：水曜日

住所：〒921-8825 石川県野々市市三納1-37-1（金沢店）

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