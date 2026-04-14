この夏、家族みんなで特別な舞台体験を　日生劇場ファミリーフェスティヴァル 2026　特設ページ公開

公益財団法人ニッセイ文化振興財団

2026年7月24日(金)～8月23日(日)開催『日生劇場ファミリーフェスティヴァル 2026』(主催:公益財団法人ニッセイ文化振興財団［日生劇場］)をご案内いたします。

日生劇場ファミリーフェスティヴァル 2026 ビジュアル

1993年にスタートし、お子さまにも分かりやすく、また大人の方にも楽しんでいただける、本格的な作品を上演している日生劇場ファミリーフェスティヴァル。毎年約2万人が来場し、ご好評をいただいております。



2026年は、牧阿佐美バレヱ団の人気作で、日生劇場ファミリーフェスティヴァルに初登場のバレエ『ドン・キホーテ』、ミヒャエル・エンデ未完の名作を日本初舞台化 音楽劇『ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス』、世界中で親しまれている児童文学を日生劇場オリジナルとして舞台化した音楽劇『アヤとピノッキオの冒険』の３作品を上演いたします。

今年の夏も日生劇場でお待ちしております。

日生劇場外観日生劇場場内

■日生劇場ファミリーフェスティヴァル 2026 ラインアップ

- バレエ『ドン・キホーテ』 2026年7月24日(金)・25日(土)・26日(日)上演- 音楽劇『ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス』 2026年8月1日(土)・2日(日)上演- 音楽劇『アヤとピノッキオの冒険』 2026年8月21日(金)・22日(土)・23日(日)上演

【チケット発売】Web先行発売:2026年5月14日(木)11:00～19日(火)まで ※

一般発売:2026年5月22日(金)11:00～

※日生劇場Webチケット会員(即時入会／入会金・会費無料)にご登録いただくと、チケット料金の割引

(定価の10%引き)や先行発売での購入などの特典がございます。詳しくは劇場ホームページをご覧ください。

特設ページ: https://famifes.nissaytheatre.or.jp/(https://famifes.nissaytheatre.or.jp/)

1. バレエ『ドン・キホーテ』 7月24日(金)・25日(土)・26日(日)上演

オーケストラの生演奏でおくる 恋と冒険の物語

牧阿佐美バレヱ団の人気作品が

日生劇場ファミリーフェスティヴァルに初登場！

まだ見ぬドルシネア姫を探しに旅に出たドン・キホーテは、バルセロナの町でキトリとバジルという若いカップルに出会います。

ドン・キホーテはドルシネア姫に出会えるのでしょうか？ そして、キトリとバジルの恋の行方は？？ ドラマティックな音楽にのせて多彩な登場人物が繰り広げる恋と冒険の物語。スペイン情緒あふれる華やかな舞台をお楽しみください！

■公演概要 公演名 日生劇場ファミリーフェスティヴァル 2026 バレエ『ドン・キホーテ』

日程 2026年7月24日(金)・25日(土)・26日(日) 11:00／15:00開演 (開場は開演の30分前)

会場 日生劇場(東京都千代田区有楽町 1-1-1)

料金 S席 大人8,000円 子ども4,000円／A席 大人6,000円 子ども3,000円(税込)

※3歳未満入場不可。子ども料金は、3歳以上中学生以下が対象となります。

上演時間 約2時間(休憩含む)

出演

牧阿佐美バレヱ団

指揮:湯川紘惠

演奏:シアター オーケストラ トウキョウ

スタッフ

芸術監督:三谷恭三

演出・振付:アザーリ・M・プリセツキー、ワレンティーナ・サーヴィナ(プティパ、ゴルスキー版に基づく)

音楽:レオン・ミンクス

主催・企画・制作:公益財団法人ニッセイ文化振興財団［日生劇場］

助成:文化庁文化芸術振興費補助金(劇場・音楽堂等機能強化推進事業(地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業))│独立行政法人日本芸術文化振興会

協賛:日本生命保険相互会社

※やむを得ない事情により出演者等が変更になる場合があります。予めご了承ください。

◆特設ページ: https://famifes.nissaytheatre.or.jp/2026ballet/(https://famifes.nissaytheatre.or.jp/2026ballet/)

2. 音楽劇『ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス』 8月1日(土)・2日(日)上演

ミヒャエル・エンデの遺作、はじめての舞台化！

左から、田中美央(ロドリゴ・ラウバイン役)、水江萌々子(クニルプス役)

少年と騎士がくりひろげる 大冒険ファンタジー

あたらしい自分に出会う 勇気のものがたり

こわいもの知らずの少年クニルプスは、「大悪党になる」という夢をかなえるため、家をとびだし、盗賊騎士ロドリゴ・ラウバインの城の門をたたく。「ぼくを従者にしてください！」しかし、そこに現れた「伝説の騎士」は、とてもこわがりで……！？

ミヒャエル・エンデがのこした、〈自分らしく生きる〉物語を、はじめて舞台化。

思いきって前にすすむことの大切さをおしえてくれる、冒険ファンタジー作品です。

一流のクリエイティブ・チームが贈る、上質で楽しい音楽劇は、お子さまの劇場デビューにもぴったり。ぜひご覧ください。

■公演概要

公演名 日生劇場ファミリーフェスティヴァル 2026 音楽劇『ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス』

原作 ミヒャエル・エンデ＋ヴィーラント・フロイント(小学館刊、木本 栄訳)

日程 2026年8月1日(土)・2日(日) 11:00／15:00開演 (開場は開演の30分前)

会場 日生劇場(東京都千代田区有楽町 1-1-1)

料金 S席 大人5,000円 子ども2,500円／A席 大人4,000円 子ども2,000円(税込)

※3歳未満入場不可。子ども料金は、3歳以上中学生以下が対象となります。

上演時間 約2時間(休憩含む)

出演

ロドリゴ・ラウバイン:田中美央 クニルプス:水江萌々子

フィリッパ姫:今泉 舞 オウムのソクラテス:松本美里(人形劇団ひとみ座)

・人形劇団ひとみ座:齋藤俊輔 篠崎亜紀 森下勝史 松島 麗 佐藤綾奈 清水咲季

・Co.山田うん:川合ロン 木原浩太 田中朝子 黒田 勇 望月寛斗 須崎汐理

ミュージシャン:かわぐちシンゴ 石崎元弥

スタッフ

脚本:長田育恵 演出:稲葉賀恵 音楽:阿部海太郎 振付:山田うん

美術:乘峯雅寛 照明:齋藤茂男 衣裳:十川ヒロコ ヘアメイク:宮内宏明 音響:けんのき敦

人形美術:小川ちひろ(人形劇団ひとみ座) 人形製作進行:小倉悦子(人形劇団ひとみ座)

人形操演指導:中村孝男(人形劇団ひとみ座) 歌唱指導:片桐雅子 演出助手:岩佐美紀

舞台監督:弘中 勲 柳川瑛美奈

主催・企画・制作:公益財団法人ニッセイ文化振興財団［日生劇場］

助成:文化庁文化芸術振興費補助金(劇場・音楽堂等機能強化推進事業(地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業))│独立行政法人日本芸術文化振興会

後援：ドイツ連邦共和国大使館

協賛:日本生命保険相互会社

※やむを得ない事情により出演者等が変更になる場合があります。予めご了承ください。

◆特設ページ: https://famifes.nissaytheatre.or.jp/2026rodorigoundkunirps/(https://famifes.nissaytheatre.or.jp/2026rodorigoundkunirps/)

3. 音楽劇『アヤとピノッキオの冒険』 8月21日(金)・22日(土)・23日(日)上演

迷い込んだのはふしぎな世界

アヤとピノッキオ、ふたりの冒険が幕を開ける！

左から、美山加恋(アヤ役)、DJみそしるとMCごはん(ピノッキオ役)、福田えり(女神役)、玉置孝匡(コオロギ役)

時代を超え、世界中で愛される物語を、日生劇場が新しい音楽劇として舞台化！

小学生の女の子・アヤは、転校したばかりのクラスに上手くなじめず、家でもお母さんとの関係が少しギクシャク。そんなある日、アヤが家でクラス発表の「ピノッキオ」で使う人形を修理しながら、人形に向かって優しかった父親の思い出を話していると、突然人形が動き出しました！「じゃあ、アヤのお父さんに会いに行こうよ！ぼくも、ぼくのお父さん、ジェペットさんを探してるんだ！」父親を探す不思議な冒険に旅立ったアヤとピノッキオ、ふたりを待ち受ける運命とは！？

■公演概要

公演名 日生劇場ファミリーフェスティヴァル 2026 音楽劇『アヤとピノッキオの冒険』

日程 2026年8月21日(金)・22日(土)・23日(日) 11:00／15:00開演 (開場は開演の30分前)

会場 日生劇場(東京都千代田区有楽町 1-1-1)

料金 S席 大人5,000円 子ども2,500円／A席 大人4,000円 子ども2,000円(税込)

※3歳未満入場不可。子ども料金は、3歳以上中学生以下が対象となります。

上演時間 約2時間(休憩含む)

出演

アヤ:美山加恋 ピノッキオ:DJみそしるとMCごはん 女神:福田えり コオロギ:玉置孝匡

青山瑠里 大泰司桃子 小山雲母 家納ジュンコ 河内優太郎 川原田 樹 黒沼 亮 小林風花

田中美希恵 谷本充弘 中野亮輔 水口早香 森山雅之 山川大智 山根海音 米田沙織

演奏:江草啓太(コンダクターキーボード/日生劇場公演) YUKA(コンダクターキーボード/全国公演)

坂上 領(フルート・EWI) 田ノ岡三郎(アコーディオン) 石川隆一(ベース/日生劇場公演・全国公演)

絲井勇太(ベース／全国公演) 渡辺庸介(パーカッション)

スタッフ

脚本・作詞:大池容子 演出:野上絹代 音楽:江草啓太 振付:北尾 亘 美術:乘峯雅寛

照明:吉枝康幸 映像:松澤延拓 音響:佐藤日出夫 衣裳:藤谷香子 ヘアメイク:井上京子

歌唱指導:YUKA 稽古ピアノ:江草啓太 YUKA ミュージシャンコーディネート:新音楽協会

演出助手:吉中詩織 舞台監督:八木清市 水谷翔子 制作:溝呂木有佳

主催・企画・制作:公益財団法人ニッセイ文化振興財団［日生劇場］

助成:文化庁文化芸術振興費補助金(劇場・音楽堂等機能強化推進事業(地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業))│独立行政法人日本芸術文化振興会

協賛:日本生命保険相互会社

※やむを得ない事情により出演者等が変更になる場合があります。予めご了承ください。

◆特設ページ: https://famifes.nissaytheatre.or.jp/2026ayatopinocchio/(https://famifes.nissaytheatre.or.jp/2026ayatopinocchio/)

全国公演

音楽劇『アヤとピノッキオの冒険』は日生劇場での公演のほか、岩国（山口)、千葉、熊本でも公演を行います。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72555/table/15_1_44698ec5b5b3fac52ea3f1de76a55252.jpg?v=202604141251 ]

※公演の詳細は各会場に直接お問い合わせください。

ニッセイ名作シリーズ公演

以下の作品では、小学生を無償で招待するニッセイ名作シリーズ公演を実施します。



●音楽劇『ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス』

2026年

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72555/table/15_2_39f128bcf5ea369e2fcf67b27f46f2c9.jpg?v=202604141251 ]

2027年

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/72555/table/15_3_41dcaefc26a17b5fd1261cd24b0bd437.jpg?v=202604141251 ]

●音楽劇『アヤとピノッキオの冒険』

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/72555/table/15_4_afe53c4f45ecb35da8cafcedfac8986c.jpg?v=202604141251 ]

※学校・学年単位の招待公演です。一般の方の鑑賞はできません。

公益財団法人ニッセイ文化振興財団[日生劇場]は、日本生命保険相互会社の協賛により、本格的な舞台芸術に小学生を無償で招待する「ニッセイ名作シリーズ」を展開しています。毎年、日生劇場はもとより全国の劇場で様々なジャンルの作品を上演し、事業開始からの累計招待者数は800万名を超えています。 2026年度は、日生劇場でミュージカル『ジャック・オー・ランド ～ユーリと魔物の笛～』、また、全国で音楽劇『ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス』、音楽劇『アヤとピノッキオの冒険』を上演します。

今後も、これからの社会を支える児童の「豊かな情操」や「多様な価値観」を育むために、全国各地で優れた舞台芸術に触れる機会を提供していきます。

特設ページ: https://www.nissaytheatre.or.jp/outline/business/masterpiece/(https://www.nissaytheatre.or.jp/outline/business/masterpiece/)