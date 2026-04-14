【期間限定】4月23日より「天然水の削り氷　白桃みるく」が『和カフェTsumugi』に登場

株式会社プロントコーポレーション

飲食チェーン『PRONTO(プロント)』や『È PRONTO(エ プロント)』などを展開する株式会社プロントコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山和弘）は、『和カフェ Tsumugi(以下、ツムギ)』にて、2026年4月23日(木)より「天然水の削り氷 白桃みるく(てんねんすいのけずりごおり はくとうみるく)」を発売いたします。

天然水の削り氷 白桃みるく

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18877/table/332_1_04149d837471d3633c4983fc29b7fd52.jpg?v=202604141251 ]

■商品説明

全国有数の花こう岩地帯の天然水から作られた高純度な氷を、極薄に削ることで生まれる“ふわふわ”食感が人気のツムギの削り氷。期間限定で販売する「天然水の削り氷 白桃みるく」は天然水の削り氷に、桃と練乳を合わせたやさしい甘みの桃みるくソースをかけ、ゴロゴロとした白桃の果肉とホイップをのせて仕上げました。

■和カフェTsumugiとは

『和カフェTsumugi（ツムギ）』は、和のモチーフや色（藍色）を取り入れた居心地のよい空間と、和テイストのドリンクやごはん・スイーツなどを取り揃えた、新しいスタイルの和カフェです。創業160年の歴史をもつ大阪の老舗茶屋の日本茶を提供しています。『築地本願寺カフェ Tsumugi』や『和カフェ Tsumugi 鎌倉店』など、関東エリアを中心に全国で20店舗を展開しています。（2026年4月現在）