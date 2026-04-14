【無料セミナー】研修医になった皆さまに「とにかく実践的かつ即役立つ」内容をお届け！「『内科レジデントの鉄則』セミナー2026」5月29日開催

株式会社医学書院無料Webセミナー「『内科レジデントの鉄則』セミナー2026」5月29日開催

株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、この春に研修医になった医師および指導医に向けた無料Webセミナー「『内科レジデントの鉄則』セミナー2026」を5月29日に開催します。

期待と不安で胸がいっぱいの研修医に

「とにかく実践的かつ即役立つ」内容をセミナー形式でお届け

たとえ研修医であっても、臨床現場では緊急性・重要性を判断したうえで適切な行動を取ることが待ったなしで要求されます。

そのためには、現場でよく遭遇する症例をベースに、絶対に知っておきたい知識を整理しておくと安心です。

書籍『内科レジデントの鉄則』は、このような研修医のニーズに応え、教育的な症例をベースに新人研修医に「内科の鉄則」を刷り込む書籍として、毎年数多くの読者から好評を博してきました。

本書を読めば「まさに研修医の視点で、実際に経験する症例にどう考え、どう対応するか」を学ぶことができます。

聖路加国際病院では、“「実践力のあるレジデント」を育てたい”という熱い思いから「内科コアカンファレンス」を毎週土曜日朝７時から開催しています。

このカンファレンスは、一足先にすべての専門医から存分に教育を受け、十分な経験を積んでいるスーパーレジデントが「内科の鉄則」を新人に分かりやすくレクチャーすることを目的としています。

頼れる先輩でもあるチーフレジデントは、院内の誰よりも「新人レジデントは何が分からないか」を知り抜いており、その内容は「とにかく実践的で役に立つ」という評判です。

本セミナーの前半はこの『内科レジデントの鉄則』の母体となった上記カンファレンスを再現するものであり、これから臨床の現場に出て行く新人研修医に大いに役立つものです。また指導医の方々にも、大いに参考になるセミナーです。

セミナー概要

タイトル：【Webセミナー】『内科レジデントの鉄則』セミナー2026

日時 ：2026年5月29日(金) 19時～20時

会場 ：オンライン ※リアルタイム配信の後、約1か月間アーカイブ配信を予定

参加費：無料

講師 ：森 信好 (聖路加国際病院感染症科管理医長・感染管理室長)

村田 直輝（聖路加国際病院呼吸器内科）

▼概要・お申込みはこちら

https://www.igaku-shoin.co.jp/seminar/detail/260529sem

書籍の概要

書籍『内科レジデントの鉄則 第4版』内科レジデントの鉄則 第4版

編集：聖路加国際病院内科チーフレジデント

発行：株式会社医学書院

発行月：2023年10月

仕様：B5判 並製 512ページ

定価：5,280円 （本体4,800円+税10%）

ISBN：978-4-260-05119-4

詳細：https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/110802

講師紹介

森 信好 / 聖路加国際病院感染症科管理医長・感染管理室長

2005 年北海道大学医学部卒業。聖路加国際病院にて初期研修の後、2007年度の内科チーフレジデントを務める。2011 年から2015 年までテキサス大学MD アンダーソンがんセンターにて感染症科クリニカルフェロー、チーフフェロー、アドバンスフェローとして勤務。

2015 年に帰国後は「がんと感染症」の啓蒙活動に加えて、様々な研修病院や企業で感染症教育およびコンサルタント業務に取り組んでいる。

2023 年ドクターオブドクターズネットワークの優秀専門臨床医に選出。

講師・森信好先生村田 直輝 / 聖路加国際病院呼吸器内科

2022年京都大学医学部卒業。聖路加国際病院にて初期研修の後、同院内科研修プログラムへ進む。

呼吸器内科を中心に内科全般の研鑽を積み、2026年度より内科チーフレジデントを務める。現場に即した内科教育の実践を掲げ、レジデントの研鑽を支える環境作りに取り組んでいる。

本件に関するお問い合わせ先

講師・村田直輝先生

弊社ウェブサイトのお問合わせフォームをご利用ください

https://www.igaku-shoin.co.jp/inquiry/books

株式会社医学書院について

1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。

治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。



■会社概要

会社名 株式会社 医学書院

創立 1944年

代表者 代表取締役社長 金原 俊

所在地 東京都文京区本郷1-28-23

事業内容 医学・看護および関連領域の専門書籍・雑誌・電子媒体の出版

URL https://www.igaku-shoin.co.jp/