高圧は2027年4月、低圧50kW未満は10月！接続できない案件を防ぐJC-STAR要件化。

株式会社テクノロジーズ

系統用蓄電池に関する重要情報を無料で公開する専門ニュースサイト「BESS NEWS」はこのたび、太陽光発電・蓄電池の新規系統連系で見落とされやすい実務論点を整理した解説記事、

「高圧は2027年4月、低圧50kW未満は2027年10月。～JC-STAR要件化で『接続できない案件』が出る前に知っておくべきこと～」

を公開しました。資源エネルギー庁資料では、2027年4月以降に新規に系統へ接続される太陽光発電・蓄電池について、JC-STAR★1を取得した通信機能を有する制御システムの利用を要件化し、低圧（50kW未満）のみ流通在庫を踏まえた経過措置として2027年10月開始と整理されています。

今回BESS NEWSが焦点を当てたのは、単なる「制度変更のお知らせ」ではありません。実務で重いのは、低圧50kW未満でも、改定後に連系の契約申込みを行う案件については、要件に適合しない発電等設備を系統に接続することが基本的に不可能と整理されている点です。さらに同資料では、設備の設置から申込みまでにリードタイムがある案件も想定し、最新の連系要件に適合した製品を早期に利用することが望ましいとしています。つまり、見るべき日は「工事完了日」だけではなく、契約申込み日でもあります。

背景には、分散型電源にも現実のサイバーリスクが及んでいることがあります。OCCTOの資料では、2024年5月に太陽光発電設備向け遠隔監視機器の約800台がサイバー攻撃を受け、インターネットバンキングの不正送金に悪用された事例が紹介されています。あわせて、今回の要件は、OCCTOの「送配電等業務指針」に基づき各一般送配電事業者が定める系統連系技術要件の中で扱われる整理です。BESS NEWSは、この点を「推奨」ではなく、接続実務の入口条件として読まなければならない論点だと捉え、記事化しました。

記事で掘り下げているのは、たとえば次のような論点です。

- 低圧50kW未満の“経過措置”は、どの案件にどう効くのか。- PCSだけ見れば十分なのか。- EMS、BMS、ゲートウェイ、遠隔監視装置まで、どこまでを確認すべきなのか。- メーカーの「対応予定」は、実務上どこまで意味を持つのか。

公式資料では、要件化対象は**「通信機能を有する制御システム」**とされ、PCS、EMS等が例示されています。また、対象範囲外に見えるIP通信機器でも、発電等設備を制御する機能がある場合や主要機器へ直接接続する場合は対象となる整理が示されています。 BESS NEWSでは、こうした読みづらい一次情報を、現場で判断しやすい形に整理しています。

JC-STARそのものについても、BESS NEWSは制度名の紹介だけで終わらせていません。IPAによると、JC-STARはIoT製品のセキュリティ要件適合評価・ラベリング制度で、★1と★2は自己適合宣言方式です。一方でIPAは、適合ラベル交付前に「JC-STAR適合予定」など取得できるかのような表記は控えるよう案内しており、確認作業の結果によっては申請が却下される可能性も明示しています。だからこそ記事では、メーカーへの確認を「対応予定です」で終わらせず、どの機器で取得するのか、取得済みか、取得見込み時期はいつか、確認先はどこかまで押さえる必要があると解説しています。なお、IPAは適合ラベル取得製品リストを公開しています。

BESS NEWSが今回の記事で目指したのは、制度の結論を一文で断定することではなく、現場で本当に起きる迷いを先回りして解像度を上げることです。

「2027年だからまだ先」と見てよいのか。

「低圧50kW未満なら少し余裕がある」と考えてよいのか。

「蓄電池システム一式」として見積もれば足りるのか。

そうした判断のズレが、あとから接続実務や工程にどんな影響を及ぼすのか。

その答えを、BESS NEWSの記事で一次情報ベースにたどれる構成にしています。

【この記事は、こんな方におすすめです】

太陽光発電・系統用蓄電池の新規連系案件を抱える開発事業者、EPC・施工会社、PCS・EMS・BMS・ゲートウェイ・遠隔監視装置などを扱うメーカー・販売会社、そして制度変更が投融資判断やデューデリジェンスにどう影響するかを確認したい金融・投資関係者におすすめです。特に、「低圧50kW未満だからまだ先の話だろう」と感じている実務担当者ほど、一度確認しておきたい内容です。

【BESS NEWSについて】

BESS NEWSは、系統用蓄電池に関する重要情報を無料で公開する専門ニュースサイトです。制度改正、補助金、系統連系、事業開発、EPC、調達、運用、金融・投資の論点まで、実務に必要な情報を一次情報ベースで整理し、蓄電池市場に関わる意思決定を支援します。

BESS NEWSでは今後も、系統用蓄電池および関連分野の制度改正・市場動向・実務論点について、「読んだその日に判断に使える情報」を重視し、無料で継続発信してまいります。

【公開記事】

BESS NEWS公開記事名：

高圧は2027年4月、低圧50kW未満は2027年10月。

～JC-STAR要件化で「接続できない案件」が出る前に知っておくべきこと～



URL：

【記事内で参照した主な一次情報】

・資源エネルギー庁「グリッドコードについて」

・資源エネルギー庁「分散型電源のサイバーセキュリティ対策について」

・ 電力広域的運営推進機関「分散型電源のサイバーセキュリティ対策の要件化について（第20回グリッドコード検討会 資料4）」

・ IPA「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）」

・ IPA「セキュリティラベリング制度（JC-STAR）についての詳細情報」

・ IPA「適合ラベル取得製品リスト」

【BESS NEWS編集部コメント】

今回のテーマで本当に重要なのは、JC-STARが「あれば望ましい」段階ではなく、新規系統連系の実務条件として見ておくべき段階に入ったことです。とりわけ低圧50kW未満は、2027年10月まで経過措置があるように見えても、実務では「完成日」より、どの機器が対象か、いつ契約申込みを行うか、その時点で適合確認ができるかが重要になります。BESS NEWSは今後も、制度改正を単なるニュースで終わらせず、現場でそのまま判断材料として使える一次情報ベースの解説を届けていきます。

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WATT-TUNE株式会社は、株式会社テクノロジーズグループである株式会社エコ革の100％子会社です。低圧系統用蓄電池をはじめとする分散型エネルギー領域において、情報発信、事業開発、運用体制の構築を通じ、実務と制度をつなぐ取り組みを進めています。

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