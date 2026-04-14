清水建設がiPaaS「Workato」を導入し、生成AI活用も可能なデータ利活用基盤を構築

株式会社日立ソリューションズ清水建設のシステム図

株式会社日立ソリューションズ（本社：東京都品川区、取締役社長：森田 英嗣／以下、日立ソリューションズ）は、大手総合建設の清水建設株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：新村 達也、以下、清水建設）に、ワンプラットフォームであらゆるデータ連携や自動化を行えるiPaaS「Workato（ワーカート）(https://www.hitachi-solutions.co.jp/rpa/products/workato/)」を導入しました。

清水建設は「中期DX戦略」のもと、戦略の中核としてデータ利活用基盤の構築に取り組んでいますが、オンプレミスやクラウドなど、さまざまなシステムに散在するデータを連携させることに課題を感じていました。

そこで、1,000種類以上のコネクタを備え、SaaSやオンプレミス、生成AIなどを連携するWorkatoを導入し、データ連携処理の実装を進めました。日立ソリューションズの支援のもと、多様な自動化レシピを内製で運用し、生成AIを活用したユースケースも拡大しています。例えば、システムメンテナンス通知メールをLLM*1で分析し、緊急度に応じて運用担当者にチャットツールで自動通知する仕組みなどを実現しました。同社は、データ連携およびAI活用の社内標準環境としてWorkatoに期待を寄せており、全社規模でのデータ利活用やAIを活用した業務自動化の加速に取り組んでいます。

日立ソリューションズは今後も、清水建設とともにAIの活用を通じたDXを推進し、SX経営の実現に貢献します。

*1 LLM：大規模言語モデル。「Large Language Model」の略。



■導入効果

１．オンプレミスからクラウドまで多様なシステムに散在するデータを連携させ、AIを活用した業務プロセスの自動化を実現

２．現場の担当者でもレシピをノーコード・ローコードで開発でき、社員による業務自動化の内製化を推進

３．開発の効率化によるリードタイム短縮とガバナンスを両立したうえで、多様なシステムと柔軟に連携できる、将来的なAI活用に向けた基盤を構築



■背景

建設業界におけるDXは、生産性向上と人材不足への対応という観点から不可欠な取り組みです。清水建設は「中期DX戦略」の中で「デジタルゼネコン」というコンセプトを掲げ、DXを推進してきました。なかでも、データ利活用基盤の構築は、さまざまな取り組みの中核を担う重要な施策のひとつです。

同社では、データが複数のシステムに分散しているため、従来は必要なデータの所在や問い合わせ先が分からず、データ抽出に多くの時間を要していました。データ利活用基盤整備の第一歩として、データ仮想化ソリューションを導入し、最新かつ正確なデータを管理する環境を実現しましたが、データ利活用が進むにつれ、大規模データの収集・加工や、クラウドサービス間のデータ連携など、対応しきれないケースも顕在化してきました。

そこで清水建設は、社員による内製開発の定着を見据えて、多様なシステムを連携できるWorkatoを採用しました。豊富なコネクタや開発のしやすさに加え、日立ソリューションズが有する豊富なノウハウを評価し、採用に至りました。



■お客さまからのコメント

清水建設株式会社 DX経営推進室 先端技術応用部 部長 岡崎 良孝 氏よりコメントをいただいています。

「日立ソリューションズは、自社でWorkatoを活用されている経験を共有してくれたため、安心感がありました。今後は、データ利活用の仕組みとしての用途に加えて、AIエージェント環境として活用することも計画しています。多様なユースケースに対応するために、この先も幅広い知見を持つ日立ソリューションズと一緒に考え、ともに取り組んでいきたいです。」



■導入事例紹介のサイト

https://www.hitachi-solutions.co.jp/rpa/case09/



■Workatoについて

https://www.hitachi-solutions.co.jp/rpa/products/workato/



日立ソリューションズについて

日立ソリューションズは、お客さまとの協創をベースに、最先端のデジタル技術を用いたさまざまなソリューションを提供することで、デジタルトランスフォーメーションを実現します。欧米、東南アジア、インドの各拠点が連携し、社会や企業が抱える課題に対して、グローバルに対応します。

そして、人々が安全にかつ安心して快適に暮らすことができ、持続的に成長可能な社会の実現に貢献していきます。

詳しくは、日立ソリューションズのウェブサイト(https://www.hitachi-solutions.co.jp/)をご覧ください。



ソリューションに関するお問い合わせ先

株式会社日立ソリューションズ

https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry/



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