「やよい軒」麻婆豆腐×麻婆茄子を一度に楽しむ『～四川風～麻婆茄子豆腐定食』

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、日本国内にて3月末現在376店舗展開しております。「やよい軒」では公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

このたび「やよい軒」では、麻婆豆腐と麻婆茄子、人気の中華2種を一つにした『～四川風～麻婆茄子豆腐定食』1,140円を、４月21日（火）より発売いたします。さらに、辛さと旨味をより際立たせた『～四川風～辛旨・麻婆茄子豆腐定食』1,210円もご用意しました。しっかりと食べたい方にもご満足いただけるよう、『【から揚げ小鉢付】～四川風～麻婆茄子豆腐定食』1,400円、『【から揚げ小鉢付】～四川風～辛旨・麻婆茄子豆腐定食』1,470円のボリューム満点な定食も展開いたします。

■2種の麻婆を一度に楽しむ、旨辛の贅沢な味わい

『～四川風～麻婆茄子豆腐定食』は、なめらかな豆腐に旨味たっぷりの麻婆あんを絡めた“麻婆豆腐”と、ジューシーな茄子にコク深い味わいをまとわせた“麻婆茄子”を一度に楽しめる、贅沢な定食です。豆板醤（トウバンジャン）や香辣醤（シャンラージャン）のピリッとした辛みと豊かな香りに、特製赤味噌のコクと旨味を重ね、奥行きのある味わい。ごはんが進むしっかりとした味付けでありながら、幅広いお客様にお楽しみいただける辛さに仕立てました。熱々の状態でご提供する一皿は、立ちのぼる湯気とともに、麻婆ならではの香りが広がり、食欲をそそります。具材感のある仕立てで、豆腐のなめらかさと茄子のとろりとした食感、それぞれの美味しさを一度にご堪能いただけます。

さらに、より刺激的な辛さを楽しみたい方には『～四川風～辛旨・麻婆茄子豆腐定食』もご用意しております。辛さの中に旨味をしっかりと感じられる、クセになる味わいです。

また、しっかりと食べたい方にも満足いただけるよう、から揚げ小鉢付きの定食『【から揚げ小鉢付】～四川風～麻婆茄子豆腐定食』『【から揚げ小鉢付】～四川風～辛旨・麻婆茄子豆腐定食』もラインナップしております。

■商品概要～四川風～麻婆茄子豆腐定食 1,140円

【から揚げ小鉢付】～四川風～麻婆茄子豆腐定食 1,400円

～四川風～辛旨・麻婆茄子豆腐定食 1,210円【から揚げ小鉢付】～四川風～辛旨・麻婆茄子豆腐定食 1,470円

・発売日

2026.４.21(火)

・発売店舗

全国の「やよい軒」376店舗(2026年3月末現在)

■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

詳細はこちらからご覧ください。

https://www.yayoiken.com/mobile_apps/

アプリのダウンロードはこちらから

※価格はすべて税込です。

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます。