声の大きさを光で知らせて、静かな環境づくりをサポート「お静かにライト」発売

株式会社キングジム

株式会社キングジム（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：木村 美代子）は、声の大きさを光で知らせる「お静かにライト」（https://www.kingjim.co.jp/sp/oshizukani/）を、2026年6月5日（金）より発売します。

声の大きさは目に見えないため、周囲の状況に応じた声量を適切に判断しにくく、自分では小声のつもりでも周囲に響いてしまう「うっかり声量」が生じることがあります。図書館や自習室、コワーキングスペースといった集中を要する場や、医療機関の待合室、オフィスなど静かな環境が求められる場では、どの程度の声量から注意すべきか分かりにくく、注意する側もされる側も気まずさを感じてしまうことが少なくありません。

「お静かにライト」は、本体周囲の声を検知し、一定以上の声量になるとやわらかな光で知らせることで、「お静かに」を視覚的に促すライトです。注意喚起を人に代わって行うとともに、声の大きさの目安を分かりやすく伝え、さまざまな空間における快適な環境づくりをサポートします。

キングジムは、「お静かにライト」の投入により、快適な静音環境の実現という新たな価値を提案し、市場の開拓を目指します。

■製品概要

製品名・品番：「お静かにライト」SIZ10

価格 ：\4,540＋消費税

発売日 ：2026年6月5日（金）

■製品特長

・声の大きさを光で可視化

周囲の声の大きさを本体正面のマイクで検知し、規定の音量を超えるとライトが点滅。目に見えない声量を光のサインで知らせます。

音の検知には、人の耳に届きやすい音の特性を反映した「A特性（dBA）」を採用。実際の人の耳の体感に近い形で声量の目安を伝えます。

・3段階の検知音量設定

騒音検知の感度は背面のスイッチで切り替えることができ、静音環境向けの「小（60dBA）」、通常環境向けの「中（70dBA）」、騒音環境向けの「大（80dBA）」の3段階から選択できます。

図書館などの静かな環境から、比較的音が出やすい場所まで、設置場所に合わせて調整できます。

※参考の検知音量は、本体のマイクの正面約30cm にて測定しています。

※音の発生位置とマイクの距離や、周囲の障害物などで検出できる音量が変わるので、実際に設置して試しながら検出音量をお選びください。

・発声サポート用途にも活用可能

声量が大きくなった際に光で知らせる注意喚起に加え、光るまで大きな声で話すといった使い方により、発声のトレーニングやサポートにも活用できます。適切な声量の目安を視覚的に示すことで、言葉だけでは伝えにくい基準を共有しやすくします。

・用途に合わせて選べる表示シート

「お静かに」「大きな声で」「無地」の3種類の表示シートが付属。設置場所や目的に応じて差し替えが可能で、無地シートにはラベルや手書きで自由に記入できます。

・据え置き、マグネット、壁掛けの3種類の設置方法

設置方法は据え置きのほか、マグネット貼り付け、壁掛けの3種類に対応。受付カウンターや壁面など、用途に合わせて設置できます。

・電池・USB給電に対応

単3形アルカリ乾電池4本（別売）またはUSB給電の2WAY電源方式を採用し、設置環境や運用方法に応じて選べます。

■製品仕様

製品名・品番：お静かにライト SIZ10

本体色 ：白

本体価格 ：\4,540＋消費税

外形寸法 ：約W95×D34×H90 mm

質量 ：約113g（乾電池含まず）

材質 ：ABS（本体）、PC（透明カバー）

検知音量 ：小（約60dBA）、中（約70dBA）、大（約80dBA）

電源 ：単3形アルカリ乾電池×4本（別売）、USB給電（ACアダプタ別売）

動作環境 ：温度：5～35℃ 、湿度：30～80％（非結露）

保存環境 ：温度：-10~50℃、湿度：5~80%（非結露）

電池寿命 ：約100日（1日12時間使用、100回検知想定）

※電池寿命は、使用環境によって異なります。

セット内容 ：SIZ10本体、給電ケーブル （約2m USB Type-A to DC）、表示シート3種 各1枚、

取扱説明書（保証書付）