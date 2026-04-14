クエスト、事業ブランド「Unite（ユナイト）」を立ち上げ

株式会社クエスト

株式会社クエスト（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鎌田智、以下「クエスト」）は、このたび、事業ブランド 「Unite（ユナイト）」 を立ち上げました。

Uniteは、クエストが創業以来大切にしてきた「お客様の現場の最前線に寄り添う姿勢」と長期にわたる経験から得た「業務知識」、そして「テクノロジーの力」を結び、お客様の真のパートナーとして、業務に根差した価値創出を実現するための事業ブランドです。

■ Unite立ち上げの背景

事業ブランド 「Unite（ユナイト）」

クエストはこれまで、半導体をはじめとする製造業、金融機関、コンテンツ産業、電力会社グループなど、幅広い業界のお客様に向けて、コンサルティング、システム開発、ITインフラ構築、運用・保守のサービスを提供してまいりました。

クエストが業務知識を有する顧客産業の一例

日々のオペレーションに向き合い、「当たり前を止めない」ことを使命としてきた経験は、お客様の業務を深く理解する力となり、当社の事業の基盤を形づくっています。

その一方で、社会やビジネス環境は大きな転換点を迎えています。

デジタル技術は目まぐるしく進化・変化を続けていますが、「技術」だけではお客様が真に求める価値を生み出すことはできません。

こうした認識のもと、クエストはあらためて問いました。

これからの時代も、お客様の業務を支え続けるために、私たちはどうあるべきか。

その答えとして生まれたのが、事業ブランド「Unite」です。

■ Uniteに込めた想い

Uniteは、「つなぐ」「束ねる」「結合する」という意味を持ちます。

業務に根差した現場の知恵とテクノロジー、

そしてそれらを支える誠実な探究心とおもてなしの心を結び、人と技術、技術と技術をつなぎながら、お客様とともに新たな価値を生み出していく――その強い思いを、事業ブランド「Unite」に込めました。

また、Uniteのロゴには、成長・調和・進化を象徴する「緑」を採用しています。

コーポレートロゴの青（ブルー）と黄（イエロー）が融合すると、緑（グリーン）が生まれるように、

青が示す「技術と知性」、黄が示す「人の想い」が結びつき、新しい価値として育っていく姿を表しています。

問う。お客様が求める、その「さらに先」を。共につなぐ。現場の知恵とテクノロジーを。

Uniteは、特定のサービスに用いる名称ではなく、クエストのすべての事業に通底する考え方であり、これまで培ってきた事業と、これから拡大していくソリューションサービスを一つの思想で束ねるものです。

■今後について

クエストが「Unite（ユナイト）」で提供していく価値

2026年5～6月頃には、事業ブランド「Unite」発のソリューションメニューとしてAIに関するサービスを発表予定です。

クエストは、業務知識を起点にテクノロジーを実装し、活用し、成果につなげることで、お客様の価値創造をこれからも支えていきます。

技術を探究し、価値を創造し、お客様とともに成長する。

この変わらぬ理念を胸に、次の当たり前をつくり続けていきます。

【株式会社クエストについて】

株式会社クエストは、「技術を探究し、価値を創造し、お客様とともに成長する」を理念に掲げ、システム開発から運用保守まで一貫して手掛けるITサービス＆ソリューション企業です。大手企業との直接取引が多く、製造業、金融、エンタメ、電力、鉄道など幅広い分野で、アプリケーション開発、ITインフラ構築、DX推進支援などを提供しており、創業以来赤字決算なしの健全経営で成長を続けています。

<会社概要>

商 号 ： 株式会社クエスト

市 場 ： 東証スタンダード（証券コード：2332）

所在地 ： 〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-1msb Tamachi 田町ステーションタワーN14F

設 立 ： 1965年5月

資本金 ： 491,031,000円

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 鎌田 智

事業内容 ： 業務コンサルティング/ ITコンサルティング/ ソフトウェア開発/ システム運用管理/ ソリューション提供

Webサイト：https://www.quest.co.jp/