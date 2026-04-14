CONVERSE SKATEBOARDINGより、 ROADCLASSIC SKの新作2モデルが登場

コンバースジャパン株式会社

スケートカルチャーとCONVERSEのクラフトマンシップが交差する「CONVERSE SKATEBOARDING」より、「ROADCLASSIC SK LD OX（ロードクラシック SK LD OX）」と「ROADCLASSIC SK HEMP OX（ロードクラシック SK ヘンプ OX）」の2型を発売いたします。2026年4月より順次、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて発売いたします。

ROADCLASSIC SK LD OX(https://converse.co.jp/products/33702930)

「ROADCLASSIC SK LD OX（ロードクラシック SK LD OX）」は、アーカイブのランニングシューズ「ROAD MACHINE（ロードマシーン）」をスケート仕様にアップデートした「ROAD CLASSIC SK（ロードクラシック SK）」をベースに、カラーアレンジを施したモデルです。

外腰のC&Sロゴやバックチップにレパード柄を採用し、スタイリングのアクセントとなるデザインに仕上げています。ホワイトのスペアシューレースが付属します。

商品名：ROADCLASSIC SK LD OX（ロードクラシック SK LD OX）

価格：13,200円(税込)

サイズ：23.0～28.0、29.0cm

カラー：ブラック／レパード

素材：アッパー・キャンバス、スエード アウトソール・ラバー

発売日：2026年4月17日

ROADCLASSIC SK HEMP OX

「ROADCLASSIC SK HEMP OX（ロードクラシック SK ヘンプ OX）」は、「ROAD CLASSIC SK」をベースに、バケーションをテーマとした素材アレンジモデルです。

ヘンプ混素材を採用し、ホワイトステッチを効かせることで、ナチュラルな風合いと軽やかな印象に仕上げています。

商品名：ROADCLASSIC SK HEMP OX（ロードクラシック SK ヘンプ OX）

価格：13,200円(税込)

サイズ：23.0～28.0、29.0cm

カラー：ベージュ、グリーン

素材：アッパー・コットン（ヘンプ混）、スエード アウトソール・ラバー

発売日：2026年5月発売予定

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

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