AIGLE、2026年春夏コレクション「AIGLE EXPERIENCE BY ETUDES STUDIO」を発表

株式会社ラコステジャパンEtudes Studioによる、海洋文化と自然への憧憬をテーマにしたカプセルコレクション

フランス発のウェザープロテクションブランド AIGLE（エーグル）は、2026年春夏コレクション「AIGLE EXPERIENCE BY ETUDES STUDIO」を発表いたします。

本カプセルコレクションは、Etudes Studio（エチュード スタジオ）によるアーティスティックディレクションの最後のコレクションとなります。

本コレクションは、海洋の歴史と土地に根ざした文化を融合したコレクションです。海辺の風景や潮の満ち引き、砂や岩といった自然の要素から着想を得て、広大で果てしない“青”の世界を表現しています。

また、都市を離れ自然へと向かう旅を提案。航海旗の鮮やかなカラーリングや帆のリズム、漁師の装いに着想を得たデザインを取り入れ、機能性とミニマルな美しさを融合しました。原点回帰をテーマに、すべてのプロダクトに海とのつながりを感じさせるコレクションに仕上げています。

【アイテム詳細】※すべてユニセックス

ラバーウィンドブレーカーコート

オーバーサイズシルエットに広めのフードや防水ジッパー、熱圧着ディテールを備え、優れたプロテクション性能とモダンなデザインを実現。取り外し可能な防風ネックや切りっぱなしのエッジが特徴で、AIGLEのクラフツマンシップを現代的に再解釈した一着。

価格：79,200円（税込）

品番：ZBHBP81

フィッシャーマンズラバーハット

ラバー素材を使用したバケットハット。首元までカバーするワイドなシルエットが日差しをしっかり防ぎ、切りっぱなしのエッジがAIGLEのアイコニックなブーツへのオマージュを感じさせます。海洋文化やフィニステール地方の風景から着想を得たカラーとグラフィックを取り入れ、ブランドのプロテクション性とアウトドアの美学を現代的に表現したアイテム。

価格：18,150円（税込）

品番：ZRKBP97

ゴアテックス3レイヤー テクニカルジャケット

ゴアテックス3レイヤーを採用したウィンドブレーカージャケット。高い防水性と透湿性を備え、悪天候下でも快適さをキープします。マルチポケットのパーカシルエットに漁師用レインジャケットの要素を落とし込み、機能性と現代的なデザインを融合した一着。

価格：154,000円（税込）

品番：ZBHBP80

フィッシャーマンジャケット

軽量で耐久性に優れたドライナイロン素材を使用したフィッシャーマンジャケット。撥水性とUVカット機能を備え、ワークウェア由来のマルチポケットデザインが実用性とスタイルの両立を叶えます。海洋文化と自然への憧憬をテーマにした、Etudes Studioとのコラボレーションによって、AIGLEのプロテクション性と機能美を現代的に再解釈した一着。

価格：66,000円（税込）

品番：ZBHBR48

コレクション フィッシャーマンベスト

軽量で耐久性に優れたフィッシャーマンベスト。撥水とUVカット機能を備えたテクニカル素材を採用し、多ポケットデザインが実用性とスタイルを高い次元でまとめています。海辺の文化やフィニステール（フランス・ブルターニュ地方）の風景から着想を得たデザインを、AIGLEらしいプロテクション性能とともに現代的に再解釈した一着。

価格：52,800円（税込）

品番：ZBHBR47

フィッシャーマンズ リラックスショーツ

撥水性とUVカット機能を備えたマルチポケットショーツ。海洋文化や沿岸の風景から着想を得たデザインを、軽量で耐久性に優れたドライナイロン素材に落とし込み、AIGLEの“プロテクション”と“実用性”を現代的に再解釈。カーゴシルエットとリラックスフィットにより、機能性とスタイルをバランスよく融合した一着。

価格：49,500円（税込）

品番：ZFHBP93

リラックスシャツ

UVカット、吸水速乾機能素材を使用し、軽量でドライな着心地を実現。ゆとりのあるシルエットが快適さを高め、マルチポケット仕様が実用性をプラスします。海辺の風景やアウトドアカルチャーから着想を得たカラーとデザインを、AIGLEらしい機能性とともに現代的に表現した一着。

価格：37,400円（税込）

品番：ZCHBP87

リラックスパンツ

吸水速乾性に優れた素材を採用し、軽量でドライな着用感と実用性を両立。多用途なシルエットとマルチポケット仕様が、幅広いフィールドで快適にフィット。

価格：38,500円（税込）

品番：ZHHBP89

フィッシャーマンズシャツ

軽量で耐久性に優れた素材と、ボクシーなシルエットが快適な着用感を実現し、大きなフロントポケットやサイドスリットなど実用的なディテールを備えています。漁師のワークウェアに着想を得たデザインを、AIGLEらしい機能性と現代的なスタイルで再解釈。

価格：77,000円（税込）

品番：ZBHBP79

マルチポケットパンツ

軽量ながら耐久性を備えた機能的なリラックスストレートパンツ。幅広のフラップポケットやコントラストトップステッチが、AIGLEのプロテクション性能と実用性をモダンに再解釈したデザインが特徴。

価格：60,500円（税込）

品番：ZHHBP90

ウインドブレーカー

岩肌や波の色彩から着想を得た軽量ウインドブレーカー。透湿防水の2.5レイヤー素材とUVカット機能を備え、都市からアウトドアまで快適な着心地を叶えます。ボクシーフィットと多彩なポケットが、プロテクションと実用性をモダンに表現。

価格：59,400円（税込）

品番：ZBHBR46

ロングショーツ

透湿防水素材とUVカット機能を備えたロングショーツ。軽やかな穿き心地と確かなプロテクション性を両立し、都市からアウトドアまでシームレスに活躍。ゆったりとしたシルエットにマルチポケットを備え、機能性と現代的なデザインを融合した一本。

価格：35,200円（税込）

品番：ZFHBP96

「AIGLE EXPERIENCE BY ETUDES STUDIO」は、4月15日（水）より、下記のAIGLE店舗(https://www.aigle.co.jp/storefinder)および、AIGLE公式オンラインショップ(https://www.aigle.co.jp/)にて発売予定です。

大丸東京店

たまプラーザ テラス店

大丸梅田店

天神ONE FUKUOKA BLDG.店

■商品のお問い合わせ先

エーグル カスタマーサービス

0120-810-378

■公式オンラインショップ

https://www.aigle.co.jp(https://www.aigle.co.jp/)

■公式SNS

IG @aiglejapan

X @aiglejp

LINE @aigle_jp

Etudes Studioについて

Etudes Studio（エチュード スタジオ）は書籍出版などを含む多岐にわたるメディアを通じて、メンズ・レディースファッションを提案するパリ発のブランドです。 多様な背景を持つ、才能あるアーティストたちとコラボレーションしながら、エチュードは現代の世相を反映したコレクションを発表しています。絶え間なく進化し続けるカルチャーとメソッドの融合をそのヴィジョンに掲げています。

AIGLEについて

AIGLE（エーグル）は、1853年にアメリカ人実業家ヒラム・ハッチンソンによって、フランス・ロワール地方で創業したフランスブランドです。ブランド名はフランス語で「鷲（イーグル）」を意味し、アメリカを象徴する鳥に由来しています。

農業用として誕生したラバーブーツは、防水性と耐久性に優れ、乗馬や狩猟といった分野でも活躍してきました。やがて、街での雨の日に理想的なレインブーツとしても評価され、世界中で支持を集めています。現在も一部のブーツは、170年前と変わらない伝統的な手仕事により、フランスの工房で丁寧に作られています。

こうしたクラフツマンシップは、ブーツにとどまらず、ウェアやアクセサリーにも受け継がれており、実用性と快適性を重視したものづくりに活かされています。雨・雪・風といったあらゆる天候から人々を守りながら、フランスブランドならではの洗練されたデザインを融合。機能性とエレガンスを兼ね備えた“全天候型のクラフツマンシップ”こそが、AIGLEが170年以上にわたり愛され続けている理由です。