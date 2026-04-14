癒しキャラクター『ハグムン』が日本全国を旅する--47都道府県の観光資源とコラボした「ご当地ハグムンキャンペーン」進行中：株式会社オープントーン

株式会社オープントーン

株式会社オープントーン（東京都千代田区）は、育児支援キャラクター「ハグムン」（https://hagumu.info）を運営しています。子育て世代に親しまれるキャラクターを通じた新しい地域プロモーションの形を目指し全国の地方自治体・観光協会との連携を視野に「ご当地ハグムンキャンペーン」を展開中。

背景--育児世代へのリーチに悩む地域プロモーション

▲各都道府県の個性を纏ったご当地ハグムンたち

日本国内の観光振興において、キャラクターを活用した情報発信は定着しつつあります。一方で、子育て世代（25～40代の親御さん）は日本最大の消費層の一つでありながら、その層に深く刺さるキャラクターとの連携機会は限られているのが実情です。

「ハグムン」は「心に、小さなハグを。」をコンセプトに、忙しい育児の中でほっとできる瞬間を届けることを目指した育児支援キャラクターです。4コマ漫画・ミニゲーム・ぬりえなどの無料コンテンツを通じて、子育て世代を中心にファンコミュニティが育ってきています。

キャンペーン概要--ハグムンが日本全国を旅するストーリー

「ご当地ハグムンキャンペーン」は、ハグムンが日本全国47都道府県を旅するというストーリーのもと、各地の特色ある観光資源・名産品・伝統文化とハグムンを融合させたオリジナルキャラクターを順次制作・公開するプロジェクトです。

鳥取砂丘の風紋を纏ったハグムン、鹿沼組子の緻密な文様を纏ったハグムン、茨城のわら納豆をイメージしたハグムンなど、各地の個性を丁寧にキャラクターデザインに落とし込んでいます。公開されたご当地ハグムンはInstagramにて「#ご当地ハグムン」のハッシュタグで発信中です。

今後はWebサイト上の日本地図にご当地ハグムンを配置した「全国制覇マップ」ページの公開も予定。ファンが自分の出身地・在住地のハグムンを見つけて楽しめるコンテンツに育てていきます。

完成済み都道府県（2026年4月現在・14県）

※公式Instagram（#ご当地ハグムン）にてご確認いただけます。

https://www.instagram.com/hagumun_official/

地方自治体・観光協会のみなさまへ--連携の可能性

当社は、ご当地ハグムンを活用した以下のような連携を歓迎しています。

１. 観光プロモーション連携

ご当地ハグムンのイラストを観光PRコンテンツやSNS発信に活用いただけます。育児世代へのリーチという観点で、従来の観光プロモーションとは異なるアプローチが可能です。各県のキャラクター制作にあたっては、その地域の観光資源・文化を丁寧にリサーチした上でデザインしており、地域の魅力を正確に表現することを大切にします。

２. ふるさと納税デジタル返礼品

その自治体へのふるさと納税をされた方限定で、高解像度のご当地ハグムン壁紙や限定LINEスタンプをデジタル返礼品としてご提供することが可能です。デジタル返礼品は在庫・配送コストが不要で新たな魅力付けになるとともに、寄付者へのユニークな体験価値を提供できます。

３. LINEスタンプの共同展開

ハグムンはすでにLINEスタンプをVol.5まで展開しています（LINE STORE）。ご当地ハグムンのLINEスタンプ化も予定。地域特化スタンプを地元住民・観光客向けに展開する取り組みも検討可能です。

ご関心をお持ちの自治体・観光協会の担当者様は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

ハグムンとは

「ハグムン」は株式会社オープントーンが運営する育児支援キャラクターです。「心に、小さなハグを。」をコンセプトに、忙しい育児の中で「一人じゃない」と感じてもらえるコンテンツを無料で提供しています。

1. くすっと笑えて、ちょっと気持ちがゆるむ「まんが」 育児あるあるをテーマにした4コマ漫画。忙しい毎日の中で「わかる！」と思わず笑顔になれるエピソードを更新しています。

2. 親子で挑戦できる「ミニゲーム」 ブラウザで気軽に遊べるミニゲームを2タイトル・36ステージ展開中。スキマ時間に親子で楽しめます。

3. 色を塗って楽しむ「ぬりえ」 季節やテーマに合わせたぬりえデータを無料配布しています。プリントしてすぐに楽しめると好評です。

4. LINEスタンプで毎日の会話にハグムンを LINE STOREにてVol.5まで販売中。日常会話で使いやすいやさしいスタンプが揃っています。

担当者コメント

株式会社オープントーン HAGUMU担当

「ご当地ハグムンは、各地の観光資源や文化を丁寧にリサーチしてデザインしています。地元の方に『うちの県らしい！』と思っていただけるキャラクターを目指しており、自分の地域のハグムンを見つけたときの喜びを大切にしています。自治体や観光協会のみなさまと一緒に、ハグムンを通じた新しい地域PRの形を作っていけたら嬉しいです。」

今後のハグムン、どう成長する？

サービス概要

- 47都道府県のご当地ハグムン制作完了- Webサイト内「全国制覇マップ」ページ公開- ご当地ハグムンLINEスタンプのシリーズ展開- 地域企業・自治体とのコラボレーション推進

名称：HAGUMU（ハグムン）

公開時期：2026年3月

内容：まんが、ミニゲーム、ぬりえ、LINEスタンプなどを通じて楽しめる癒しキャラクターコンテンツ

公式サイト：HAGUMU公式サイト

運営会社：株式会社オープントーン

関連リンク

ハグムン｜心に、小さなハグを。 https://hagumu.info/

ハグムン公式X https://x.com/HAGUMU2025

ハグムン公式Instagram https://www.instagram.com/hagumun_official/

LINE STORE URL https://store.line.me/stickershop/author/5617748/ja

◼️ 会社概要

会社名：株式会社オープントーン

所在地：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 須田町佐志田ビル6F

代表者：佐藤 大輔

事業内容：クラウドサービス事業、システムインテグレーション事業。Webシステム開発およびシステムコンサルティング、各種サービス開発・提供、AI・ビッグデータ・IoT等のIT技術を用いたサービス、研究開発を提供。

コーポレートサイト：https://www.opentone.co.jp/

◼️ お問い合わせ先

株式会社オープントーン サービス開発室 HAGUMU担当

お問い合わせフォーム：https://www.opentone.co.jp/front/contact