【双葉電子工業】RC飛行機用超小型6軸ジャイロ「GYA483」発売

双葉電子工業株式会社

ラジオコントロール(RC)分野で長年にわたり高性能送信機・機体を提供している双葉電子工業株式会社（本社︓千葉県茂原市）は、2026年4月、RC飛行機用超小型6軸ジャイロ(*1)、GYA483を発売しました。従来品であるGYA573の高性能制御を踏襲しながら、小型1軸ジャイロと同等のコンパクトサイズを実現。多様な機体への搭載を可能にし、高い飛行安定性と操作性能を実現します。

*1 ジャイロ・・・ラジオコントロール模型用の姿勢制御・安定動作支援装置

■製品概要 GYA483 | 双葉電子工業株式会社 ラジオコントロール(https://www.rc.futaba.co.jp/products/detail/I00000458)

■機能

- RC飛行機用6軸ジャイロ(電動機/エンジン機対応)- 寸法/重量：20.7 x 20.7 x 11.0 mm / 3.7g- 動作電圧：DC3.8～8.4V (消費電流 30mA)- 3軸角速度 & 加速度センサを装備- 機体搭載方向を6方向から選択可能- 受信機/サーボモータとの接続にS.BUS(当社独自のシリアル通信機能)を採用- 対応送信機(T32MZ/WC、T26SZ/PRO、T16IZS)と有線接続して機能設定が可能- 定価：\12,650 <041563>- 無尾翼機、Vテール機にも対応- オートリカバリー＆ロール・フラットなど、安全性を高める先進機能- 機体の姿勢を失った際、水平へ自動復帰する「オートリカバリー」- 着陸時や上空練習に役立つ、水平維持「ロール・フラット」- エアブレーキ、キャンバー・ミキシング機能も搭載安全性と操縦支援機能を強化し、初心者から上級者まで安心して使用できます。- S.BUS対応、デュアル舵面など、多様な飛行機仕様に完全対応

S.BUS入力/出力に対応し、

デュアルエルロン デュアルエレベータ ツインラダー

など複雑な舵面構成の機体にも柔軟に対応します。

- 4Dフライト(バック飛行)対応機能

GYA483は、近年の多舵面化、大型化が進むRC飛行機において、コンパクトでありながら高い飛行安定性と操縦性を提供します。

双葉電子工業は、引き続きRC市場に向けて品質・性能の向上に取り組んでまいります。

■会社概要

会社名： 双葉電子工業株式会社

所在地： 千葉県茂原市

設立： 1948年

事業内容： 各種電子部品・無線機器・生産器材の設計、開発、製造および販売 (複合モジュール、

産業用ラジオコントロール機器、ホビー用ラジオコントロール機器、ロボティクス製品、

有機ELディスプレイ、プレート製品、金型用器材、成形・生産合理化機器など)

URL： 双葉電子工業株式会社(https://www.futaba.co.jp/)

■お問い合わせ先

サポートTOP | 双葉電子工業株式会社 ラジオコントロール(https://www.rc.futaba.co.jp/support/)

双葉電子工業株式会社 ロボティクスソリューション事業センター

カスタマーサービス 電話番号︓0475-32-4395

■取材・掲載に関するお問い合わせ

〒297-8588 千葉県茂原市大芝629

双葉電子工業株式会社

経営企画本部 事業戦略部長 仲野祐輔

電話番号：0475-24-1111（代）