ITシステム可視化協議会（MCIS）は、IT投資意思決定の高度化をテーマとした企業参加型研究会（SIG：Special Interest Group）の合同説明会「語らいの夕べ SIG合同説明会」を2026年6月11日にオンラインで開催します。

今回の説明会では、2026年度に活動予定の以下3つの研究会の概要と参加方法について紹介します。

（１） RDRA×見積SIG

システム開発の見積では、要件の理解の違いによって見積結果が大きく変わることがあります。

本SIGでは要件構造化手法RDRA（Requirements Definition and Relationship Analysis）を用いて要件を構造化し、ソフトウェア規模を把握することで見積の妥当性を高める方法を検証します。

（２）生成AI見積SIG

生成AIを活用したソフトウェア規模推定や見積支援の可能性を検証する研究会です。生成AIと従来の見積プロセスを組み合わせることで、暗黙的な前提条件などを検証します。

（３）システムライフサイクル高度化SIG

システムの保守・更新・再構築の意思決定を定量化する研究会です。初年度は生成AIなどの技術を活用した保守・運用業務の効率化について検証を行います。

■研究会（SIG）の特徴

MCISのSIGは、仮説検証を通じて実務に活用可能な知見を得ることを目的とした研究会です。複数企業が同じ課題について実際の事例やデータを持ち寄り、比較・検証を行います。非会員の方も、トライアル会員として研究会に参加することが可能です。（ トライアル会員制度はこちらをご参照ください。 ）

■参加対象

・IT投資の意思決定をより合理的に行いたい方

・システム開発の見積精度を高めたい方

・システム保守・運用を効率化したい方

■イベント概要

名称：語らいの夕べ SIG合同説明会

日時：2026年6月11日 18:00～

形式：オンライン開催

内容：

・MCIS研究会活動の紹介

・2026年度SIGテーマ説明

・SIG参加方法の案内

参加費：無料

申込・お問合せはこちらからお願い致します。

【団体概要】

会社名： ITシステム可視化協議会

代表者名： 会長 林 光信

所在地： 東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2F

活動内容：ITシステム可視化協議会（MCIS）は1994年に設立されたJFPUG（日本ファンクションポイントユーザー会）を起源とする団体です。

システムの定量化・可視化を通じてIT投資意思決定の高度化を推進しています。

URL： https://www.mcis-jp.org/