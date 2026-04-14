劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』×横浜市 コナンと一緒に、横浜のまちを駆け抜けよう！

横浜市

令和８年４月10日（金）に劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が全国で公開されました。

本作品は横浜が舞台となっており、コナン達が横浜のまちを駆け抜ける史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが展開されます！

また、本作品の主人公“風の女神”萩原千速にちなみ、日本中にコナンファンの皆様とコナン旋風を巻き起こす限界突破な宣伝企画（リミットブレイク・プロモーション）≪風のプロジェクト≫が始動中！

この劇場公開を記念し、横浜市、公益財団法人横浜市観光協会、一般社団法人横浜みなとみらい２１は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』と連携協定を締結し、令和８年４月10日（金）～７月31日（金）の期間、まちを盛り上げ、ともにコナン旋風を起こすための様々な施策 劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』×横浜市を実施します。

盛りだくさんのスペシャルコラボ！映画を観て、横浜のまちを駆け抜け、舞台・横浜で“コナン旋風“を巻き起こしませんか！？

コナンと一緒に、横浜のまちを駆け抜けよう！

大観覧車「コスモクロック２１」のスペシャル演出！

＜画像はイメージです＞

横浜の景観を代表する大観覧車「コスモクロック21」で、『名探偵コナン』とコラボしたスペシャル演出を 期間限定で実施します。さらに、演出後の時計表示でも、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』をイメージしたカラーライトアップを行います。

大観覧車に映し出される大迫力の演出を夜の横浜でお楽しみください！

(協力：よこはまコスモワールド／泉陽興業株式会社)

【実施場所】大観覧車「コスモクロック21」(よこはまコスモワールド内)

【点灯日時】令和８年４月10日（金）～４月19日（日）18：30～20：16

※毎時00分、15分、30分、45分 最終点灯20：15 １回あたり１分間の演出となります。

※特別演出の後の時計表示（4分間）では劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』をイメージ

したカラーライトアップを行います。

※天候等諸事情により予告なく演出が中止になる場合があります。

※詳細は特設ウェブサイトをご覧ください。

https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/conan-yokohama/

連節バス「ベイサイドブルー」コナンラッピングバス運行

ラッピングデザインラッピングデザイン

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』×横浜市の特別デザインをラッピングした連節バス

「ベイサイドブルー」の運行が決定！さらに、ラッピングバスは車内もコナン一色の特別仕様に！

街なかでの存在感はもちろん、乗車するだけで作品の世界観を堪能できる、スペシャルな体験をお届けします！ぜひご乗車ください。

【運行期間】令和８年４月10日（金）～７月31日（金）

【運行台数】１台

※状況により、運休になる場合があります。予めご了承ください。

※詳細は交通局WEBサイトをご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/bus/oshirase/2026conan.html

「あかいくつ」、「ベイサイドブルー」の特別降車アナウンス

観光スポット周遊バス「あかいくつ」と連節バス「ベイサイドブルー」の両路線では、期間限定でコナン君による「次、停まります」の特別降車アナウンスを実施します！ここでしか聴けないスペシャル演出を、ぜひ横浜のまちでお楽しみください！

【運行期間】令和８年４月10日（金）～７月31日（金）

【対象車両】あかいくつ、ベイサイドブルー

※状況により、運休になる場合があります。予めご了承ください。

※詳細は交通局WEB ページをご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/bus/oshirase/2026conan.html

オリジナルステッカープレゼントキャンペーン―リミットブレイクなビッグサイズ！―

対象店舗で指定メニューのご注文やサービスをご利用いただいた方に、ここでしか手に入らない限定オリジナルステッカーをプレゼント！

今回はなんと、横浜都心臨海部の約450店舗が参加する大規模展開！

ステッカーのデザインは、横浜を背景に、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のメインキャラクターが登場する特別仕様。さらにエリアごとにキャラクターが異なる全８種類ビッグサイズの「ステッカー」をご用意しています。

参加店舗もステッカーサイズも”限界突破（リミットブレイク）”！

横浜の街を巡りながら記念に集めるのはもちろん、“推し”のキャラクターを探しつつ、スポット巡りのコンプリートも目指したくなるラインナップです！

ステッカーを集めながら、コナンが駆け回った横浜のまちを巡って楽しもう！

【実施期間】 令和８年４月10日（金)～６月12日（金)

【ステッカーデザイン】（サイズW150mm×H75mm）

【配布条件】対象店舗で指定メニューの注文やサービスの利用につき、ステッカーを1 枚プレゼント

※なくなり次第、終了となります。

※対象店舗、指定メニューや最新情報などは特設サイトでご確認ください。

https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/conan-yokohama/

ＹＯＫＯＨＡＭＡまち巡りスタンプラリー ―港町のコナン旋風―

スタンプラリー台紙デザイン（イメージ）ノベルティデザイン（ステッカー）ノベルティデザイン（クリアファイル）

市内10カ所のスポットを巡ってスタンプを集めると、横浜限定オリジナルノベルティが貰える 「ＹＯＫＯＨＡＭＡまち巡りスタンプラリー ―港町のコナン旋風―」を実施します！押して・集めて楽しいスタンプラリーで、５個のスタンプを集めるごとに、先着でノベルティをプレゼント！

ノベルティは配布期間によって異なり、前半期間の第１弾はステッカー、後半期間の第２弾はクリアファイルとなります。ぜひ２種類のノベルティを集めて楽しもう！今回、ノベルティデザイン等の詳細が決定！

また、スタンプ設置ポイント付近ではキャラクターもお出迎え！さらに、引換場所にはGOAL記念特別フォトスポットも！

そして今回、リアル脱出ゲーム×劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のコラボレーションも実現！スタンプポイント10カ所すべてに“謎”が出現し、スタンプラリーを巡りながら“謎解き”にも挑戦できます。

横浜を巡りながらコナン君たちに会いに行こう！

【実施期間】

第１弾（ステッカー） 令和８年４月10日（金)～５月31日（日)

第２弾（クリアファイル）令和８年６月１日（月)～７月31日（金)

スポット設置キャラクター（イメージ）スポット設置キャラクター（イメージ）

※実施場所、押印可能時間など詳細は特設サイトをご確認ください。

https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/conan-yokohama/

【参加方法】

・市内10カ所のスポットでスタンプラリー台紙を入手します。

・横浜の街を巡り、各スポットに設置されたスタンプを集めます。

・スタンプを5つ集めると、引換場所にて期間ごとのノベルティと交換できます。

（ノベルティはお一人様につき１つのお渡しとなります。）

【引換場所】横浜シンフォステージ（Yamaha E-Ride Base）／横浜みなと博物館／横浜マリンタワー

※引換え可能時間や引換時の注意事項、GOAL記念特別フォトスポットの設置場所など詳細は順次特設サイトに掲載いたします。最新情報を特設サイトにてご確認ください。

GOAL 記念特別フォトスポット（イメージ）

【謎解き企画】

毎年、名探偵コナンとコラボレーションしたリアル脱出ゲームを制作しているSCRAPがリアル脱出ゲーム×横浜まち巡りスタンプラリー連動謎解き企画を開催します！

スタンプが設置された10カ所にあるキーワードをWEBサイトに入力して、謎解きに挑戦しよう！

見事全問正解した方には、オリジナル待ち受けをプレゼント！

※詳細は特設サイトをご確認ください。

※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です

GREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）の特別デザイン

スタンプラリー台紙デザイン

GREEN×EXPO 2027と連携し、各種ノベルティも特別デザインで展開します。

スタンプラリー台紙やクリアファイル、ステッカーの裏面には、GREEN×EXPO 2027の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」が登場！こちらのデザインもぜひお楽しみください。

概要

名 称：２０２７年国際園芸博覧会

正式略称：GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ)

テ ー マ：幸せを創る明日の風景

開催期間：2027年３月19日（金）～９月26日（日）

開催場所：神奈川県横浜市・旧上瀬谷通信施設

博覧会区域：約100ha（内、会場区域80ha）

クラス：A１（最上位）クラス（AIPH承認＋BIE認定）

公式サイト : https://expo2027yokohama.or.jp/

スペシャルメッセージ付き楽曲放送！主題歌放送が決定！

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌、MISIAの新曲「ラストダンスあなたと」が街なかの施設などで流れます♪

さらに楽曲の冒頭にはコナン君からのスペシャルメッセージも！

映画の余韻を楽しみながら、音楽とともに“映画の舞台・横浜”の世界に浸りましょう♪

【実施期間】 令和８年４月10日（金)～６月12日（金)

【実施場所】

※実施場所など詳細は特設サイトでご確認ください。

https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/conan-yokohama/

※各施設の営業時間をご確認の上、営業時間内でお楽しみください。楽曲放送の間隔等は施設により異なります。

ベイエリア周辺の市営地下鉄と市営バス・神奈中バスが利用できる便利でお得な観光１日乗車券

紙券イメージ

「みなとぶらりチケット」が紙券・デジタル券ともに、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』×横浜市オリジナル描き下ろしイラストを使用した特別デザインで登場します！

特別デザインはスタンプラリーの期間にあわせ第１弾・第２弾の２種類を展開し、期間ごとに異なるデザインをお楽しみいただけます。コラボ期間中は、特別デザインのチケットで、スタンプラリーや横浜のまち巡りを楽しもう！

販売期間 第１弾：令和８年４月10日（金）～５月31日（日）

第２弾：令和８年６月１日（月）～７月31日（金）

販売価格：大人700円 / 小人350円

販売場所：【紙券】市営地下鉄駅事務室（横浜、桜木町、関内）、横浜駅東口バス定期券発売所、

横浜駅お客様サービスセンター（西口）、桜木町駅観光案内所

【デジタル券】観光情報サイトアットヨコハマ

※画像はイメージです。実際のデザインは販売時に変更となる場合があります。

※販売場所等の詳細は交通局WEBサイトをご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/bus/oshirase/2026conan.html

街なかも劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』がジャック

桜木町とみなとみらい地区を結ぶ動く歩道などが、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』仕様にドレッシングされ、皆さまを特別にお出迎えします！横浜のまち歩きとあわせて映画の世界観をお楽しみください！

【実施場所・期間】

動く歩道フラッグ：令和８年４月6日（月）～4月28日（火）

クロスゲート大型懸垂幕：令和８年4月7日（⽕）～5月6日（水）

屋外デジタルサイネージ（広告付きバス停など）：令和８年4月6日（月）～4月19日（日）

コレットマーレ外壁等：令和8年４月１日（水）～５月31日（日）

コラボキャンペーン特設サイトの開設

WEB サイト「横浜観光情報」内に、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』×横浜市の特設サイトを開設！今後、コラボ内容などの詳細情報を順次掲載していきます。

さらに、横浜の観光に役立つ情報が満載ですので、ぜひ下記ページをご確認ください！

【特設サイト】https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/conan-yokohama/

横浜マラソン2026も劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』を応援！

横浜マラソン2026は劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』を応援しています！

本作の舞台となる横浜の街並みや、日本で唯一首都高速道路をコースとする横浜マラソンの特徴が、

作品のダイナミックな世界観とも重なることから横浜マラソンも映画を応援しています。

コナンファンやランナーの皆さま、ぜひ作品の舞台・横浜をご体感ください。

【WEBサイト】https://yokohamamarathon.jp/

市内施設・企業とのコラボレーションについて

今回の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とのコラボイベントに合わせて、横浜市の様々な商業施設・企業とのコラボレーションを企画中！

※詳細は特設ウェブサイトをご覧ください。

https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/conan-yokohama/

連携協定について

株式会社 小学館集英社プロダクション及びTOHOマーケティング株式会社、横浜市、公益財団法人横浜市観光協会、一般社団法人横浜みなとみらい２１は、

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』を契機に、横浜都心臨海部への来街者に向けた回遊促進等について、連携協定を締結し共に取り組みます。

【参考】『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』作品情報

■ストーリー

コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良せら真ま純すみと向かっていた。

するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する謎の”黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった。

しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。

その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。

そんな中、暴走した”黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していることが分かり、黒いエンジェル…「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。

犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか。そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶…

風の女神（エンジェル）VS黒き堕天使（ルシファー）が巻き起こす史上最速（リミットブレイク）バトルミステリー、レーススタート！

映画公式サイト：https://www.conan-movie.jp/2026/index.html

■風のプロジェクト

TVアニメ『名探偵コナン』が今年で30周年を迎え、来年2027年には、劇場版『名探偵コナン』が30周年を迎えるという記念すべきタイミングで展開されることとなった≪風のプロジェクト≫。

声明文で公表された劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の宣伝コンセプトは、「fan！×FAN！＝FUN！」。

『名探偵コナン』で宣伝コンセプトが製作委員会以外の外部へ明かされるのは史上初となり、キャスト・スタッフを含む全てのコナン“ファン”の皆さんとこれまで以上に手を取り合って

『名探偵コナン』を盛り上げたいという、製作委員会の想いが詰まっています。

日本中を巻き込んでコナン旋風を起こす≪風のプロジェクト≫にぜひご期待ください。