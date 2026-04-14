トライアドジャパン株式会社、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に2年連続で認定

トライアドジャパン株式会社

治験の実施支援を通じ、新しい医療の実現を支えるトライアドジャパン株式会社（東京支社：東京都渋谷区、代表取締役：後藤 美穂 以下、トライアドジャパン）は、経済産業省と日本健康会議が共同で推進する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に2年連続で認定されましたので、お知らせいたします。

「健康経営優良法人認定制度」について

「健康経営優良法人認定制度」とは、地域の健康課題に即した取り組みや、日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。



企業の健康経営の取り組みを“見える化”することで、従業員や求職者、関係企業などからの社会的評価を受けることができる環境整備を目的としています。

https://kenko-keiei.jp/

トライアドジャパンの健康経営に対する考え方

トライアドジャパンは、治験の実施支援や薬局運営を通じて新しい医療の実現に貢献する企業として、「人の健康」に向き合う事業を展開しています。

その根幹を支えるのは従業員一人ひとりであり、心身ともに健康でいきいきと働ける環境づくりが、質の高いサービス提供と持続的な企業成長につながると考えています。

今回の認定は、こうした考えのもと継続的に取り組んできた健康経営が評価されたものと受け止めており、今後も従業員の健康保持・増進に向けた取り組みを一層推進するとともに、医療の発展と社会への貢献を目指してまいります。

健康経営の主な取り組み

トライアドジャパンでは、従業員が安心して働き続けられる環境づくりを目的に、健康診断受診率100％の維持に加え、従業員が誰でも利用可能な月1回の産業医相談の実施や、社内報での健康に関する定期発信など、実効性のある運用と制度整備の両面から健康経営を推進しています。

■ 適切な働き方の実現に向けた取り組み

・フレックスタイム制度の導入

・短時間勤務正社員制度の整備

■ 仕事と育児・介護の両立支援の取り組み

・育児や介護と両立できる柔軟な勤務制度の整備

■ コミュニケーション促進に向けた取り組み

・社内交流を促進する企画の実施

・ハイキング部、ゴルフ部などの部活動の運営



■ 女性の健康保持・増進に向けた取り組み

・婦人科がん検診費用の補助

■ 心の健康保持・増進に向けた取り組み

・社内外の相談窓口の設置および周知

・産業医による相談対応の実施

■ 感染症予防に関する取り組み

・インフルエンザ予防接種費用の補助

■トライアドジャパン株式会社について

トライアドジャパンは、治験事業（SMO事業）および保険薬局事業（かもめ薬局）を主軸に、人々の健康と未来の医薬品創出を支える企業です。なかでもSMO事業においては、これまでに100以上の精神・神経領域の医療機関への支援実績を持ち、現在は領域を問わず、治験が適正かつ円滑に実施されるよう、医療機関や製薬企業を幅広く支援しています。CRC（治験コーディネーター）業務に加え、事務局業務や心理評価者派遣、治験参加者リクルート事業等、一貫してサポートできる体制を整え、多くの医療機関と提携しています。

会社名：トライアドジャパン株式会社

所在地：（本社 薬局事業）神奈川県相模原市南区相模大野3-14-20

（東京支社 SMO事業）東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-11

設立：1995年12月22日

代表者：代表取締役 後藤 美穂

事業内容：治験・心理評価者派遣・治験参加者募集事業、保険薬局事業 他

URL：https://www.triad-j.co.jp/