TOKIUM経費精算、AI-OCRによる証憑のデータ化機能をモバイルアプリで提供開始

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎賢一、以下「TOKIUM」）は、TOKIUM経費精算のiOS版モバイルアプリにおいて、AI-OCRによる証憑のデータ化機能の提供を開始いたします。

なお、Android版モバイルアプリでの提供開始は5月中を予定しています。

■背景

TOKIUM経費精算では、これまで約8,000名のオペレーターによる独自のオペレーション基盤により、高精度な証憑のデータ化を実現してきました。一方で、人の手を介すことでデータ化まで一定の時間を要するため、すぐに経費申請を行いたいというニーズには対応できていませんでした。

■概要

今回のアップデートによって、AI-OCRでのデータ化を選択できるようになります。証憑をアップロードすると即座にデータ化が完了するため、月末などの業務が立て込むタイミングでもクイックに経費申請が可能になります。

■経理AXプロジェクトについて

本プロジェクトは、あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的に始動しました。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指しています。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAXを推進します。

詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000432.000009888.html

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=42249601-tk_aiocr_260414&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0414)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=42249601-tk_aiocr_260414&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0414)