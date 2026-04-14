「ほっともっと」公式X・Instagramで実施 『おろしかつめし』シリーズ 発売記念プレゼントキャンペーン

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年3月末現在、2,423店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、『おろしかつめし』シリーズの発売を記念し、公式SNS(X・Instagram)にて、「ほっともっと」で使用している金芽米3kgや、BALMUDA(バルミューダ)ならではの感性と機能が融合した電子レンジ「バルミューダ BALMUDA The Range」が当たるキャンペーンを実施いたします。

■『X/Instagramキャンペーン』

「X」

１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー

２.キャンペーン対象投稿のハッシュタグ付きの選択肢(ボタン)からおひとつ選んで投稿

賞品：金芽米3kg(3合×8袋でのお渡しになります。)

当選人数：20名様

期間：4月15日(水)10:00～4月24日(金)23:59

※当選者の方へのみ、その場でDMをお送りします。

※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿が行われますので、何度でもご応募可能です。

※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿からの「＃ほっともっと」のハッシュタグが必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。

「Instagram」

１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)をフォロー

２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」

賞品：バルミューダ BALMUDA The Range

当選人数：1名様

期間：4月15日(水)10:00～4月24日(金)23:59

※当選者の方へのみ、4月27日(月)以降「ほっともっと」公式InstagramよりDMをお送りいたします。

※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。

・ほっともっと公式X(@hottomotto_com)

https://x.com/hottomotto_com

・ほっともっと公式Instagram(@hottomotto_official)

https://www.instagram.com/hottomotto_official/

■賞品概要

バルミューダ BALMUDA The Range

■商品概要

・発売商品

焼津産鰹節だし使用 おろしかつめし(丼タイプ) 690円

焼津産鰹節だし使用 おろしかつ弁当 750円

・発売店舗

全国の「ほっともっと」2,423店舗(3月末現在)

■本キャンペーンに関するお問い合わせ先

ほっともっとお客様センター

https://www.hottomotto.com/contact/

電話対応時間 10:00～17:30

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの

ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます