「ほっともっと」公式X・Instagramで実施 『おろしかつめし』シリーズ 発売記念プレゼントキャンペーン
株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年3月末現在、2,423店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)
このたび「ほっともっと」では、『おろしかつめし』シリーズの発売を記念し、公式SNS(X・Instagram)にて、「ほっともっと」で使用している金芽米3kgや、BALMUDA(バルミューダ)ならではの感性と機能が融合した電子レンジ「バルミューダ BALMUDA The Range」が当たるキャンペーンを実施いたします。
■『X/Instagramキャンペーン』
「X」
１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー
２.キャンペーン対象投稿のハッシュタグ付きの選択肢(ボタン)からおひとつ選んで投稿
賞品：金芽米3kg(3合×8袋でのお渡しになります。)
当選人数：20名様
期間：4月15日(水)10:00～4月24日(金)23:59
※当選者の方へのみ、その場でDMをお送りします。
※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿が行われますので、何度でもご応募可能です。
※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿からの「＃ほっともっと」のハッシュタグが必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。
「Instagram」
１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)をフォロー
２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」
賞品：バルミューダ BALMUDA The Range
当選人数：1名様
期間：4月15日(水)10:00～4月24日(金)23:59
※当選者の方へのみ、4月27日(月)以降「ほっともっと」公式InstagramよりDMをお送りいたします。
※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。
・ほっともっと公式X(@hottomotto_com)
https://x.com/hottomotto_com
・ほっともっと公式Instagram(@hottomotto_official)
https://www.instagram.com/hottomotto_official/
■賞品概要
バルミューダ BALMUDA The Range
■商品概要
・発売商品
焼津産鰹節だし使用 おろしかつめし(丼タイプ) 690円
焼津産鰹節だし使用 おろしかつ弁当 750円
・発売店舗
全国の「ほっともっと」2,423店舗(3月末現在)
■本キャンペーンに関するお問い合わせ先
ほっともっとお客様センター
https://www.hottomotto.com/contact/
電話対応時間 10:00～17:30
■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！
「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの
ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。
・ネット注文サイト
URL：https://www.hottomotto.com/netorder/
※価格はすべて税込です
※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます