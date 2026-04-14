大人気北欧ブランド「HAY」のポップアップフェアを、天神「ONE FUKUOKA BUILDING」で4月17日よりインテリアショップ「fremtiden」が開催。

株式会社サワライズ

株式会社サワライズ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：柴田 耕治）が展開する、”LIFE PATH - 100 年先につながる暮らし”を提供するインテリアショップ「fremtiden（フラムティーデン）」は、デンマークを代表するデザインブランド「HAY（ヘイ）」のプロダクトを展開する「HAY POP UP FAIR」を、2026年4月17日（金）から5月10日（日）まで、天神の「ONE FUKUOKA BUILDING」4Fにて開催いたします。

暮らしを彩る北欧デザインが、天神の新たなランドマークに集結

”LIFE PATH - 100 年先につながる暮らし”をテーマに掲げるインテリアショップ「fremtiden（フラムティーデン）」が、天神の「ONE FUKUOKA BUILDING」を舞台に、デンマーク発祥の人気ブランド「HAY（ヘイ）」のポップアップフェアを開催します。

新しい季節の始まりに合わせて、毎日の生活を豊かに彩るHAYの洗練されたアイテムたちを厳選してご用意しました。インテリアのアクセントになる美しい雑貨や日用品を通して、北欧デザインの機能美と遊び心を日常に取り入れる、新しい暮らしの価値観を提案します。

母の日や春の新生活やギフトにもぴったりな雑貨・新作アイテムが登場

本フェアでは、日常使いやお出かけに活躍するHAYの新作トートバッグをはじめ、色鮮やかでデザイン性の高いステーショナリー、テーブルウェア、インテリアアクセサリーなどがバリエーション豊かに並びます。

会期最終日となる5月10日は「母の日」。日頃の感謝を伝える特別な贈り物として、あるいは新生活をスタートさせた方への気の利いたプレゼントとして、心躍るギフト選びのひとときをお楽しみいただけます。ご自身へのご褒美にも最適なアイテムが揃うこの機会に、ぜひ会場へお越しください。

《ブランド紹介》HAY（ヘイ）

HAYは、良質なデザインを多くの人に開かれたものにするという理念のもと、世界を代表するデザイナーたちと協働し、質の高い家具、アクセサリー、照明を展開するデンマークのデザインブランドです。

【HAY POP UP FAIR 開催概要】

イベント名： HAY POP UP FAIR

会期： 2026年4月17日（金）～5月10日（日）

会場： ONE FUKUOKA BUILDING 4F

住所： 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神１丁目１１－１

運営： fremtiden（株式会社サワライズ）

【fremtiden 店舗概要】

住所： 福岡県福岡市西区姪浜駅南1-10-20 MEINOHAMA STEPS 2F/3F

電話番号： 092-707-6215

営業時間： 10 : 30 ~ 19 : 00

定休日： 毎週水曜日 ※水曜日が祝日の場合は翌平日が定休日となります

■関連リンク

公式EC：https://shop.fremtiden.jp

WEBマガジン「Reading fremtiden」：https://fremtiden.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/fremtiden_official/

北欧名作チェアを中心に200脚以上の椅子が揃う店内家具だけでなく、ポスター・書籍・雑貨など豊富な品揃え家具のリペア・メンテナンスを受け持つ”atelier”お店が入居する商業施設”MEINOHAMA STEPS”

株式会社サワライズについて

■会社概要

設立： 1960年6月7日

代表取締役： 柴田 耕治

本社所在地： 福岡県福岡市西区小戸2丁目3-18

従業員数： 608名（2025年6月26日現在）

グループ会社・法人合計 784名

事業内容： 不動産開発事業、鉄鋼事業、医療事業、介護事業、

サロン事業、インテリア事業、飲食事業、他

WEBサイト： https://www.sawarise.co.jp/

【本件に関するお問合せ・取材お申し込み先】

fremtiden

電話：092-707-6215

メール：fremtiden_shop@sawarise.co.jp

担当：久富・大田黒

MEINOHAMA STEPS 公式ホームページ：https://meinohama-steps.com/