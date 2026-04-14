『サステナグロースカンパニーを実現する事業承継の教科書　会社を成長させた10の代替わり』を4月14日に発売

株式会社船井総合研究所

株式会社船井総合研究所（本社：東京都中央区、代表取締役社長：真貝大介、以下船井総合研究所）および株式会社船井総研あがたFAS（本社：東京都中央区、代表取締役社長：光田卓司、以下船井総研あがたFAS）は、書籍『サステナグロースカンパニーを実現する事業承継の教科書 会社を成長させた10の代替わり』をプレジデント社より2026年4月14日に発売しました。

■本書発行の背景

日本経済の屋台骨を支える多くの中小企業において、経営者の高齢化と後継者不在による事業承継問題は喫緊の課題となっています。しかし、事業承継は単なる「社長交代」や「自社株の引き継ぎ」といった手続きにとどまるものではありません。企業がこれまで培ってきた価値を次世代へと引き継ぎ、さらなる飛躍を遂げるための重要な「成長戦略」そのものです。

本書は、数多くの中小企業の事業承継やM&Aをサポートしてきた船井総合研究所および船井総研あがたFASの実践的な知見をもとに、企業を持続可能で成長し続ける「サステナグロースカンパニー」へと導くための「10の代替わり（承継モデル）」を体系化しました。事業承継を契機として企業価値を向上させ、地域社会や従業員に幸福をもたらすための羅針盤となる一冊です。

■本書の特長

１．事業承継をめぐる「生の人間ドラマ」を描く

多くの事業承継関連書籍は、税金対策や株式分散への対応、企業価値評価の方法論、M&Aの手法といった「しっかり準備しておくべきこと」を中心に書かれています。しかし、実際の経営コンサルティングの現場では、そうした方法論についての悩みはごく一部にすぎません。より大きく手前にあるのは、「継いでもらう経営者」と「継ぐ後継者」それぞれの想いや葛藤といったリアルな問題です。事業承継に「唯一の正解」はありません。だからこそ本書では「生の人間ドラマ」を取材し、これから事業承継を迎える経営者と後継者が一緒に読み、多くの事例からヒントを学べる内容にこだわりました。

２．「存続」だけでなく「成長」のテーマとして事業承継を捉える

船井総研グループは「サステナグロースカンパニーをもっと。」というパーパスを掲げています。創業以来55年以上にわたる中堅・中小企業のコンサルティングを通じて、親族内承継中心から、従業員承継、第三者承継など選択肢が大きく増え、事業承継のあり方が変化していることを実感しています。そうした中、事業承継を単なる企業の「存続」というテーマに留めず、企業を持続的に発展させるための「成長」のテーマとして読める一冊を目指しました。

本書で取り上げる10の事例は、株式会社船井総研ホールディングスが主催する「サステナグロースカンパニーアワード」の受賞企業を中心に、経営者から直接伺ったお話をもとに構成されています。

■目次

第１部 事業承継と持続的成長 10の物語

【インタビュー１】株式会社ハウジング重兵衛 代表取締役社長 菅谷重貴氏

【インタビュー２】シャボン玉石けん株式会社 代表取締役社長 森田隼人氏

【インタビュー３】アーリアグループ 会長 森本克幸氏

アーリアグループ 代表 森本楽氏

【インタビュー４】ハードロック工業株式会社 代表取締役社長 若林雅彦氏

【インタビュー５】梅乃宿酒造株式会社 代表取締役ＣＥＯ 吉田佳代氏

【インタビュー６】相模屋食料株式会社 代表取締役社長 鳥越淳司氏

【インタビュー７】株式会社物語コーポレーション 代表取締役社長 加藤央之氏

【インタビュー８】株式会社イシド 会長 石戸謙一氏

株式会社イシド 代表取締役社長 沼田紀代美氏

【インタビュー９】株式会社日本イトミック 代表取締役会長 伊藤浩貴氏

株式会社日本イトミック 代表取締役社長 守屋浩文氏

【インタビュー10】株式会社クラスコ・ホールディングス 代表取締役社長 小村典弘氏

株式会社フロンティアホーム 代表取締役社長 中川潤氏

第２部 ピンチこそチャンス。事業承継を飛躍の機会に！

特別対談 事業承継は第二の創業

一橋ビジネススクール 特任教授 楠木建氏

株式会社船井総研あがたFAS 代表取締役社長 光田卓司

■書籍の概要

著 者：株式会社船井総合研究所、株式会社船井総研あがたFAS

出版社：プレジデント社

発売日：2026年4月14日

定 価：1,980円（税込）

単行本（ソフトカバー）：336ページ

詳細はAmazonのサイトをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/dp/4833425807

■株式会社船井総合研究所について

中堅・中小企業を対象に専門コンサルタントを擁する日本最大級の経営コンサルティング会社。業種・テーマ別に「月次支援」「経営研究会」を両輪で実施する独自の支援スタイルをとり、「成長実行支援」「採用・人的資本経営支援」「ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）支援」を通じて、社会的価値の高いサステナグロースカンパニーを多く創造することを目指している。その現場に密着し、経営者に寄り添った実践的コンサルティング活動は様々な業種・業界経営者から高い評価を得ている。

＜株式会社船井総合研究所 オフィシャルサイト＞

https://www.funaisoken.co.jp/

■株式会社船井総研あがたFASについて

船井総研あがたFASは、国内最大級のコンサルティング会社である船井総研グループ（船井総研ホールディングス：東証プライム上場）と、財務・税務のプロフェッショナル集団であるあがたグローバル経営グループが合弁で設立した総合FAS会社。

事業内容は、M&Aアドバイザリー、事業承継アドバイザリー、デューデリジェンス等。

＜株式会社船井総研あがたFAS オフィシャルサイト＞

https://ma.funaisoken.co.jp/

＜本件に関する報道関係者さまからのお問合せ先＞

株式会社船井総合研究所

コーポレートコミュニケーション室 広報 担当／國延（クニノベ）

TEL. 0120-958-270（9:45～17:30)

Mail. press@funaisoken.co.jp

https://www.funaisoken.co.jp/form/press