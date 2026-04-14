【独占販売】オーツ麦の最高峰「裸オーツ麦」の画期的食品原料を国内展開

ハイケム株式会社

ハイケム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高 裕一（たか・ゆういち）、以下「ハイケム」）は、オーツ麦の製造・販売を行う中国の新興企業、上海原上風物食品科技有限公司（Shanghai Yuanshang Fengwu Food Technology Co., Ltd.）（以下、原上風物食品）と、日本国内における独占販売代理店契約を締結いたしました。

本提携により、ハイケムは中国原産の「裸オーツ麦」を主原料とした、画期的な食品原料の展開を開始いたします。独自の配合技術で100%小麦代替を可能にした「オーツ麦粉シリーズ」や、白米の代替素材として大きな可能性を秘める粒食用の「オーツライス」など、日本の食品市場に新たな選択肢を提案してまいります。

オーツ麦の最高峰「裸オーツ麦」を独自の配合技術で“もちふわ”食感に

（左：上海原上風物食品科技有限公司 CEO 孫 毅氏、右：ハイケム株式会社 代表取締役社長 高 裕一）

ハイケムはこれまで、オーツ麦が持つ高い健康効果に着目してまいりました。その中でも、私たちが特化したのが、欧米産の皮付き種とは一線を画す、中国北部産の「裸オーツ麦」です。

厳しい自然環境で育つ裸オーツ麦は、極めて高い栄養価を持ち、古くから中国で主食や麺、点心の原料として愛用されてきました。その風味豊かで滋味深い味わいは、お米や小麦を主食とする日本人の味覚とも非常に親和性が高い素材です。

今回ハイケムが提案するオーツ粉シリーズは、独自の配合技術によりグルテンを適度に添加、裸オーツ麦本来の栄養価を損なうことなく「100％小麦代替」としての利用を可能にしました。

オーツ麦特有の香ばしさを活かしつつ、高度な製法によって実現した画期的な「もちふわ」食感。健康価値と美味しさを高次元で両立させたこの新たな選択肢を、日本の食品市場へ提案してまいります。

主なオーツ麦関連製品

１. 小麦代替として：画期的な「オーツ麦粉シリーズ」

強力粉・中力粉・薄力粉の各タイプにおいて「100％小麦代替」としての利用が可能です。

豊富な食物繊維はもちろん、高いタンパク質含有量も大きな特徴。パン、スイーツ、プレミックス粉、餃子の皮など、幅広い用途に対応します。

■ オーツ麦製品 ハイケム特設ページはこちら：https://highchem.co.jp/products/oats/(https://highchem.co.jp/products/oats/)

製品ラインアップ：- オーツ麦粉： パン、菓子、点心、中華麺など（小麦代替原料として）- 全粒オーツ麦粉： 高栄養価パン、シリアルなど- オーツ麦ふすま粉（ブラン）： 高食物繊維を付加する機能性食品など- オートミール： シリアル、製菓材料など２. お米の代替として：次世代の粒食「オーツライス」

中国で古くから親しまれてきた「燕麦米（オーツライス）」は、白米と同様の製法で調理が可能です。昨今の「米化」トレンドの先を行く、噛むほどに増す滋味深い香ばしさが特徴。白米に不足しがちな食物繊維を日常的に補う、理想的な主食代替素材として提案します。

３. 麺料理・点心に：満足感を高める「オーツヌードル」

裸オーツ麦は、その腹持ちの良さからかつて戦の常備食とされた歴史を持つ伝統穀物で、中国北部では全粒粉を用いた麺料理「ヨウメン」として親しまれてきました。現在では、中国都市部にてその健康価値が再評価され、400店舗を展開するオーツ麺の外食チェーンが登場するほどの人気を博しています。独自の質感がもたらす高い満足感は、健康志向の麺類や点心開発において、これまでにない付加価値を創出します。

【上海原上風物食品科技有限公司について】

オーツ麦の栽培から加工、製品開発までを一貫して行う中国の新興企業。先進的な加工技術を有し、中国国内の健康食品市場をリードする画期的な製品ラインアップを展開しています。

ハイケム株式会社 会社概要 highchem.co.jp(https://highchem.co.jp/)

会社名：ハイケム株式会社

本社所在地：東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア11階

代表取締役社長：高 裕一

事業概要：貿易事業/ライセンス事業/触媒開発・量産・受託/グリーンケミカル・次世代エネルギー開発