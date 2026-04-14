吉野家『冷凍牛丼の具』累計出荷数5億食を突破

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：成瀬哲也、以下吉野家）は、1993年に発売した「冷凍牛丼の具」が、2026年2月末時点で累計出荷数5億食※1を達成したことをお知らせいたします。「冷凍牛丼の具」は、ご家庭で手軽に吉野家の牛丼の味を楽しめる商品として、発売以来多くのお客様にご支持いただいているロングセラー商品です。吉野家は今後も、お客様の日常に寄り添う商品づくりを通じて、品質と利便性の両立を目指してまいります。

※１ 1993年3月～2026年2月末までの弊社出荷ベース

お客様がご家庭でも吉野家の牛丼の味を楽しんでいただけるよう、1993年に生活協同組合コープこうべと共同で「冷凍牛丼の具」を販売開始。以降30年以上にわたって生協や通販サイト、宅配事業サービス、総合スーパーなど販路を拡大しながら、広く皆様にご愛顧いただいています。2017年と2019年は楽天のショップオブザイヤーを受賞しました。そして、2025年には量販店での取り扱いが約7,800店舗にまで拡大し、2026年2月には累計出荷数は5億食を突破しました。

販売開始から33年の時を経て、吉野家の「冷凍牛丼の具」はさらなる進化を遂げています。2022年には外食初の特定保健用食品「トク牛サラシアプレミアム」や利便性の高い「常温保存タイプ 牛丼の具」の販売を開始しました。お客様がお食事に求める価値は、時代とともに変化しています。吉野家はオリジナリティのある商品とサービスで一人でも多くのお客様に満足を提供してまいります。

■吉野家「冷凍牛丼の具」とは

店舗と同様の原材料（牛肉・たれ・玉ねぎ）を使用し、ご家庭でも吉野家のお店の味を再現できる冷凍商品です。電子レンジで約3分の簡単調理でお召し上がりいただける“手軽さ”と、“お店の味の再現性”を兼ね備えた商品として、多くのお客様にご利用いただいております。

【販売先】

■吉野家公式通販ショップ https://e-shop.yoshinoya.com/

■全国の生協・スーパーマーケット・カタログ通販 など

5億食突破を記念したキャンペーンは、今後順次実施してまいります。吉野家はお客様に本物の「うまさ」をご提供することをこだわるとともに、お客様の日々の生活により沿った「うまい、やすい、はやい」の価値を提供できるよう努めてまいります。